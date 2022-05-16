Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH'

Hậu trường 16/05/2022 10:58

Nhiều netizen nhận ra sau khi chính thức đường ai nấy đi với Cát Phượng vào tháng 2/2021, Kiều Minh Tuấn đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại, mặc dù chưa lên tiếng song nam diễn viên Em Chưa 18 đang là chủ đề được CĐM bàn tán, mỉa mai rôm rả trên MXH.

Tối ngày 15/5, sau nhiều lần lộ hint đường ai nấy đi với tình trẻ, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng xác nhận. Nữ diễn viên cho biết cả hai đã chia tay kể từ tahsng 2 năm ngoái, song vì nhiều chuyện cá nhân nên đến hiện tại cô mới thông báo đến khán giả và truyền thông.

Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH' - Ảnh 1
Cát Phượng xác nhận chính bạn trai là người nói chia tay trước - Ảnh: Thanh Niên

Không chia sẻ nhiều về nguyên nhân sâu xa, Cát Phượng chỉ tiết lộ nam thần Em Chưa 18 quyết định dứt tình vì sau hơn 1 thập kỷ chung sống, anh nhận ra cả hai "không hợp".

"Có lẽ là lỗi của tôi. Thời điểm sau này tôi hơi hời hợt với Kiều Minh Tuấn. Tôi cũng nghĩ là mình không chăm sóc bản thân mình, lúc đó tôi xuề xòa nên có lẽ Tuấn nhìn rồi chán hay gì đó. Rồi thêm chuyện tranh cãi, gây gổ, rồi Tuấn muốn dừng lại luôn", bà mẹ 1 con giãi bày với báo chí.

Lý do được Cát Phượng hé lộ khiến dân tình ngay lập tức chĩa mũi dùi chỉ trích về phía Kiều Minh Tuấn. Không ít netizen đã buông lời mỉa mai vì 2 từ "không hợp" của nam diễn viên. Trên khắp các diễn đàn mạng, hàng loạt lời công kích Kiều Minh Tuấn đã được CĐM để lại bên dưới các bài viết về thông tin này.

Hàng loạt những bình luận như "bạc bẽo", "bạc như Kiều Minh Tuấn", "tưởng răng long đầu bạc, nào ngờ là bạc tình"... đã được cư dân mạng dùng để mỉa mai cho mối tình dang dở của cặp uyên ương này.

Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH' - Ảnh 2
'Bạc như Kiều Minh Tuấn' là bình luận được netizen để lại nhiều nhất khi bàn về lý do chia tay - Ảnh chụp màn hình

Về phía nam diễn viên Nghề Siêu Dễ, hiện anh vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào. Đáng chú ý hơn khi ngay sau thông báo từ Cát Phượng, netizen đã đồng loạt nhận ra sự thay đổi của nam diễn viên sinh năm 1988. Theo như chia sẻ của "cô Cát", cả hai chia tay từ năm ngoái. Kể từ đó, phong cách thời trang của Kiều Minh Tuấn cũng thay đổi chóng mặt. Thời điểm còn mặn nồng với Cát Phượng, nam diễn viên luôn cố gắng làm bản thân "già hơn" với nhưng outfit sẫm màu, già dặn và có đôi phần cứng nhắc để trông "xứng đôi vừa lứa" với bạn gái lớn tuổi.

Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH' - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH' - Ảnh 4
Thời còn yêu nhau, Kiều Minh Tuấn trông già dặn với gu thời trang trưởng thành - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, thời gian gần đây, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, Kiều Minh Tuấn gây ấn tượng với gu ăn mặc trẻ trung và phong cách hơn. Anh cạo râu, để tóc gọn gàng, khác hẳn vẻ phong trần trước kia.

Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH' - Ảnh 5
Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH' - Ảnh 6
Kiều Minh Tuấn thay đổi chóng mặt hậu chia tay Cát Phượng: Trau chuốt ngoại hình, bất ngờ bị CĐM 'tấn công' kịch liệt, mỉa mai gay gắt 'răng long đầu bạc nhưng là BẠC TÌNH' - Ảnh 7
Sau chia tay, nam thần màn ảnh rộng thay đổi gu ăn măc - Ảnh: Internet

Hiện, mối quan hệ hậu chia tay và nhưng "ẩn tình" bên lề giữa cát Phượng và Kiều Minh Tuấn vẫn đang được netizen quan tâm chú ý và tranh cãi rùm beng trên khắp MXH.

Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này?

Lộ nguyên nhân khiến Kiều Minh Tuấn lạnh lùng dứt tình với Cát Phượng sau hơn 1 thập kỷ chung sống, chẳng phải 'không hợp' hóa ra là vì nhân vật này?

Kiều Minh Tuấn từng đăng tải video tỏ tình với nữ diễn viên kiêm hot girl đình đám, điều này khiến dân mạng ''bán tín bán nghi" chính nhân vật này là nguyên nhân khiến cặp đôi diễn viên tan vỡ.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn Cát Phượng chia tay

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