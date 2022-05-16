Hot search 'cuộc sống hiện tại' của An Nguy khiến dân tình 'đào bới' khi Cát Phượng 'tiết lộ' về 'sự thật' scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào

Hậu trường 16/05/2022 10:05

Cuộc sống hiện tại của An Nguy khiến dân tình đồng loạt quan tâm sau tuyên bố Cát Phượng chia tay Kiều Minh Tuấn.

Chiều 15/5, Cát Phượng chính thức tuyên bố ‘đường ai nấy đi’ với Kiều Minh Tuấn khiến cộng đồng mạng đồng loạt dậy sóng. Từ khóa xoay quanh 2 nhân vật chính ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, khi trả lời báo chí, Cát Phượng nói về sự thật scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào 'An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật, tôi không đứng phía sau làm đạo diễn'.

Hot search 'cuộc sống hiện tại' của An Nguy khiến dân tình 'đào bới' khi Cát Phượng 'tiết lộ' về 'sự thật' scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào - Ảnh 1
Cát Phượng tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn sau hơn một thập kỷ gắn bó - Ảnh: Internet

 

Lật lại ồn ào ‘rạn nứt’ tình cảm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Năm 2018, An Nguy bất ngờ thừa nhận chuyện có tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi cùng hợp tác chung trong một bộ phim điện ảnh. Đây cũng là lý do An Nguy quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lại cho biết anh mới là người có lỗi vì đã đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và bạn diễn không thể nào thoát ra được.

Hot search 'cuộc sống hiện tại' của An Nguy khiến dân tình 'đào bới' khi Cát Phượng 'tiết lộ' về 'sự thật' scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào - Ảnh 2
An Nguy thừa nhận từng có tình cảm với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Sau đó, An Nguy nhận về không ít "gạch đá" từ cư dân mạng vì chen chân vào cuộc tình giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Kiều Minh Tuấn cũng bị chỉ trích nặng nề vì phản bội Cát Phượng dù trước đó anh từng nói nhiều lời "thề non hẹn biển" với cô. Sau đó, Kiều Minh Tuấn đã cùng Cát Phượng lên tiếng giải thích rõ mọi ồn ào. Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì để cảm xúc ảnh hưởng đến bộ phim và nhiều người khác.

Sau 2 năm kể từ khi từng thừa nhận rung động với đàn anh, An Nguy mới bắt đầu xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Vào dịp Giáng sinh năm 2020 cô nàng bất ngờ công khai mang thai và chụp ảnh cùng với người yêu đồng giới là Alex. Vào tháng 3 năm 2021 nữ vlogger đã hạ sinh ái nữ đầu lòng, tên ở nhà gọi là Bay.

 

Hot search 'cuộc sống hiện tại' của An Nguy khiến dân tình 'đào bới' khi Cát Phượng 'tiết lộ' về 'sự thật' scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào - Ảnh 3
An Nguy hiện đang sống bên mỹ cùng người yêu đồng giới và con gái - Ảnh: FBNV

 An Nguy cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống bên Mỹ của mình lên mạng xã hội và không có động thái nào nhắc đến tên của Kiều Minh Tuấn.

 

Cát Phượng khẳng định 'Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy là thật', đặt nghi vấn tình cũ là đạo diễn đứng sau 'drama' chấn động năm xưa

Cát Phượng khẳng định 'Kiều Minh Tuấn yêu An Nguy là thật', đặt nghi vấn tình cũ là đạo diễn đứng sau 'drama' chấn động năm xưa

Nữ diễn viên 52 tuổi "tố" ngược lại An Nguy, cho rằng Vlogger mới chính là người bịa đặt trong scandal tình ái 4 năm về trước. Đồng thời, Cát Phượng đặt câu hỏi cho An Nguy ai là người đứng sau vụ việc?

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Từ khóa:   cát phượng kiều minh tuấn an nguy

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