Hot search 'cuộc sống hiện tại' của An Nguy khiến dân tình 'đào bới' khi Cát Phượng 'tiết lộ' về 'sự thật' scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào

Chiều 15/5, Cát Phượng chính thức tuyên bố ‘đường ai nấy đi’ với Kiều Minh Tuấn khiến cộng đồng mạng đồng loạt dậy sóng. Từ khóa xoay quanh 2 nhân vật chính ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, khi trả lời báo chí, Cát Phượng nói về sự thật scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào 'An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật, tôi không đứng phía sau làm đạo diễn'.

Lật lại ồn ào ‘rạn nứt’ tình cảm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Năm 2018, An Nguy bất ngờ thừa nhận chuyện có tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi cùng hợp tác chung trong một bộ phim điện ảnh. Đây cũng là lý do An Nguy quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lại cho biết anh mới là người có lỗi vì đã đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và bạn diễn không thể nào thoát ra được.