Hot search 'cuộc sống hiện tại' của An Nguy khiến dân tình 'đào bới' khi Cát Phượng 'tiết lộ' về 'sự thật' scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào

Chiều 15/5, Cát Phượng chính thức tuyên bố ‘đường ai nấy đi’ với Kiều Minh Tuấn khiến cộng đồng mạng đồng loạt dậy sóng. Từ khóa xoay quanh 2 nhân vật chính ngập tràn trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, khi trả lời báo chí, Cát Phượng nói về sự thật scandal tình ái giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy năm nào 'An Nguy và Kiều Minh Tuấn yêu nhau là có thật, tôi không đứng phía sau làm đạo diễn'.

Lật lại ồn ào ‘rạn nứt’ tình cảm của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn. Năm 2018, An Nguy bất ngờ thừa nhận chuyện có tình cảm với Kiều Minh Tuấn sau khi cùng hợp tác chung trong một bộ phim điện ảnh. Đây cũng là lý do An Nguy quay trở lại Mỹ và cắt đứt liên lạc với Kiều Minh Tuấn. Trong khi đó, Kiều Minh Tuấn lại cho biết anh mới là người có lỗi vì đã đưa bạn diễn vào một thế giới mà chính anh xây dựng và bạn diễn không thể nào thoát ra được.

Sau đó, An Nguy nhận về không ít "gạch đá" từ cư dân mạng vì chen chân vào cuộc tình giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng. Kiều Minh Tuấn cũng bị chỉ trích nặng nề vì phản bội Cát Phượng dù trước đó anh từng nói nhiều lời "thề non hẹn biển" với cô. Sau đó, Kiều Minh Tuấn đã cùng Cát Phượng lên tiếng giải thích rõ mọi ồn ào. Nam diễn viên cũng gửi lời xin lỗi tới khán giả vì để cảm xúc ảnh hưởng đến bộ phim và nhiều người khác.

Sau 2 năm kể từ khi từng thừa nhận rung động với đàn anh, An Nguy mới bắt đầu xuất hiện trở lại trên mạng xã hội. Vào dịp Giáng sinh năm 2020 cô nàng bất ngờ công khai mang thai và chụp ảnh cùng với người yêu đồng giới là Alex. Vào tháng 3 năm 2021 nữ vlogger đã hạ sinh ái nữ đầu lòng, tên ở nhà gọi là Bay.

An Nguy hiện đang sống bên mỹ cùng người yêu đồng giới và con gái - Ảnh: FBNV

An Nguy cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống bên Mỹ của mình lên mạng xã hội và không có động thái nào nhắc đến tên của Kiều Minh Tuấn.