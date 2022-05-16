Sau thông báo xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn vào tối qua (15/5), Cát Phương khiến dân tình nghi ngờ đang lợi dụng chuyện tình cảm để PR cho hãng mỹ phẩm vừa ra mắt.
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Tối muộn ngày 15/5, thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay đã khiến cư dân mạng được một phen rùm beng bàn tán.
Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết cả hai đã "đường ai nấy đi" từ tháng 2/2021, tuy nhiên đến nay mới chính thức xác nhận với báo chí/truyền thông.
Cát Phượng nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi lên tiếng lần duy nhất để mọi chuyện khép lại, tôi và Tuấn nhẹ lòng bước đi trên con đường riêng. Chúng tôi mong nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp, khán giả".
Nữ diễn viên phim Hạnh phúc của mẹ tâm sự thêm, giữa cô và bạn trai chưa có hôn thú nên không thể gọi là ly hôn. Cô chia sẻ: "Bao nhiêu lần định ra làm nhưng vì có công việc nên lại hoãn. Tôi nghĩ cái duyên gặp nhau có, nhưng nợ với nghiệp không có nên không làm hôn thú được. Kể cả chuyện sinh con thì hai đứa cũng tính đến rồi, nhưng lại xảy ra chuyện anh Kiều Minh Tuấn với bé An Nguy nên thôi. Tới hôm nay tôi nghĩ chắc không có nợ và cũng không có nghiệp".
Ngay sau thông báo gây chấn động làng giải trí, Cát Phượng bất ngờ bị một bộ phận netizen mỉa mai là lợi dụng chuyện tình cảm để PR cho nhãn hàng mỹ phẩm sắp ra mắt và quán cà phê. Bởi thời điểm Cát Phượng xác nhận đường ai nấy đi lại "vô tình" trùng với lúc cô sắp sửa cho "xuất xưởng" hãng mỹ phẩm của riêng mình.
Bên dưới các hội nhóm trên MXH, không ít bài viết phân tích "chiêu trò" của nữ diễn viên đã được CĐM đem ra mổ xẻ va bàn tán rôm rả. Đặc biệt, bên dưới các bài đăng này, dư luận phần đông cũa đồng tình và cho rằng Cát Phượng sử dụng chiêu trò để đánh bóng tên tuổi và khiến cho tình cũ bị "lên án", chê trách.
Đến hiện tại, sau phát ngôn của Cát Phượng, phía Kiều Minh Tuấn vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.