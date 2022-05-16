Chia sẻ với truyền thông, nữ diễn viên cho biết cả hai đã "đường ai nấy đi" từ tháng 2/2021, tuy nhiên đến nay mới chính thức xác nhận với báo chí/truyền thông.

Cát Phượng xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn sau 13 năm bên nhau vi 'không hợp' - Ảnh: Thanh Niên

Cát Phượng nghẹn ngào chia sẻ: "Tôi lên tiếng lần duy nhất để mọi chuyện khép lại, tôi và Tuấn nhẹ lòng bước đi trên con đường riêng. Chúng tôi mong nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp, khán giả".

Nữ diễn viên phim Hạnh phúc của mẹ tâm sự thêm, giữa cô và bạn trai chưa có hôn thú nên không thể gọi là ly hôn. Cô chia sẻ: "Bao nhiêu lần định ra làm nhưng vì có công việc nên lại hoãn. Tôi nghĩ cái duyên gặp nhau có, nhưng nợ với nghiệp không có nên không làm hôn thú được. Kể cả chuyện sinh con thì hai đứa cũng tính đến rồi, nhưng lại xảy ra chuyện anh Kiều Minh Tuấn với bé An Nguy nên thôi. Tới hôm nay tôi nghĩ chắc không có nợ và cũng không có nghiệp".