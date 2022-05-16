Thông tin về mối tình tan vỡ giữa cặp đôi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đang là chủ đề được nhiều quan tâm vào lúc này.
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Mới đây, nữ diễn viên Cát Phượng đã cho biết chị và Kiều Minh Tuấn đã chia tay hơn một năm trước. Sở dĩ bây giờ mới công bố là vì tại thời điểm đó nam diễn viên đang vướng bận rất nhiều lịch diễn và dự án phim nên sợ thông báo ra sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai cũ.
Theo Cát Phượng, người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". Ngay sau lời xác nhận đường ai nấy đi của nữ nghệ sĩ hài, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng buồn bã trước sự tan vỡ này bởi cặp đôi được đánh giá là một trong những cặp ''chị chị em em'' đẹp nhất trong showbiz.
Tuy nhiên, cũng theo một số netizen cho rằng ''chuyện này trước sau gì cũng xảy ra mà thôi'' khi cả 2 liên tục bị soi ra những dấu hiệu rạn nứt trước khi nói lời xác nhận chia tay. Cụ thể, trong một lần Cát Phượng nhập viện, khán giả cũng không hề thấy sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn như trước đây.
Đặc biệt, nữ nghệ sĩ liên tục có những dòng trạng thái u buồn, đầy ẩn ý về chuyện chia ly, hợp tan trên trang cá nhân càng khiến dân tình thêm phần nghi ngờ cả hai đã toang. Đỉnh điểm nhất có lẽ là việc, nữ diễn viên quyết định bán đi căn nhà do bạn trai cũ mua tặng.
Xâu chuỗi lại sự kiện có thể thấy chuyện tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng rõ ràng đã có dấu hiệu ''cơm không lành canh không ngọt'' trước đó và việc chia tay là điều mà netizen đã dự đoán được trước đó.