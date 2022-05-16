Mới đây, nữ diễn viên Cát Phượng đã cho biết chị và Kiều Minh Tuấn đã chia tay hơn một năm trước. Sở dĩ bây giờ mới công bố là vì tại thời điểm đó nam diễn viên đang vướng bận rất nhiều lịch diễn và dự án phim nên sợ thông báo ra sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai cũ.

Cát Phượng buồn bã xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Theo Cát Phượng, người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". Ngay sau lời xác nhận đường ai nấy đi của nữ nghệ sĩ hài, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng buồn bã trước sự tan vỡ này bởi cặp đôi được đánh giá là một trong những cặp ''chị chị em em'' đẹp nhất trong showbiz.