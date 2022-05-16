Hậu xác nhận chia tay tình trẻ, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị soi ra loạt bằng chứng rạn nứt: 'Chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi'

Hậu trường 16/05/2022 09:03

Thông tin về mối tình tan vỡ giữa cặp đôi Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng đang là chủ đề được nhiều quan tâm vào lúc này.

Mới đây, nữ diễn viên Cát Phượng đã cho biết chị và Kiều Minh Tuấn đã chia tay hơn một năm trước. Sở dĩ bây giờ mới công bố là vì tại thời điểm đó nam diễn viên đang vướng bận rất nhiều lịch diễn và dự án phim nên sợ thông báo ra sẽ bị ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn trai cũ.

Hậu xác nhận chia tay tình trẻ, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị soi ra loạt bằng chứng rạn nứt: 'Chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi' - Ảnh 1
Cát Phượng buồn bã xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Theo Cát Phượng, người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". Ngay sau lời xác nhận đường ai nấy đi của nữ nghệ sĩ hài, người hâm mộ đã tỏ ra vô cùng buồn bã trước sự tan vỡ này bởi cặp đôi được đánh giá là một trong những cặp ''chị chị em em'' đẹp nhất trong showbiz. 

Hậu xác nhận chia tay tình trẻ, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị soi ra loạt bằng chứng rạn nứt: 'Chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi' - Ảnh 2
Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng là cặp đôi vàng của showbiz - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng theo một số netizen cho rằng ''chuyện này trước sau gì cũng xảy ra mà thôi'' khi cả 2 liên tục bị soi ra những dấu hiệu rạn nứt trước khi nói lời xác nhận chia tay. Cụ thể, trong một lần Cát Phượng nhập viện, khán giả cũng không hề thấy sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn như trước đây.

Hậu xác nhận chia tay tình trẻ, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị soi ra loạt bằng chứng rạn nứt: 'Chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi' - Ảnh 3
Cát Phượng từng phải nhập viện nhưng netizen lại không thấy sự xuất hiện của Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ liên tục có những dòng trạng thái u buồn, đầy ẩn ý về chuyện chia ly, hợp tan trên trang cá nhân càng khiến dân tình thêm phần nghi ngờ cả hai đã toang. Đỉnh điểm nhất có lẽ là việc, nữ diễn viên quyết định bán đi căn nhà do bạn trai cũ mua tặng. 

Hậu xác nhận chia tay tình trẻ, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị soi ra loạt bằng chứng rạn nứt: 'Chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi' - Ảnh 4
Hậu xác nhận chia tay tình trẻ, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bị soi ra loạt bằng chứng rạn nứt: 'Chuyện này trước sau cũng xảy ra thôi' - Ảnh 5
Bài đăng bán nhà của Cát Phượng - Ảnh: chụp màn hình

Xâu chuỗi lại sự kiện có thể thấy chuyện tình cảm giữa Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng rõ ràng đã có dấu hiệu ''cơm không lành canh không ngọt'' trước đó và việc chia tay là điều mà netizen đã dự đoán được trước đó. 

Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì...

Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì...

Kiều Minh Tuấn và Thái Hòa từng có dịp hợp tác chung trong dự án Tiệc Trăng Máu - một bộ phim điện ảnh đình đám hồi năm 2020. Thế nên, thái độ của cả hai khi hợp tác chung khiến dân tình không khỏi tò mò.

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