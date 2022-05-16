Sau xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lần đầu hé lộ kế hoạch cấy phôi thai nhưng lại phải bỏ dở giữa chừng vì lý do xót xa!

Hậu trường 16/05/2022 08:37

Hơn 1 năm kể từ ngày chia tay, Cát Phượng mới một lần kể hết về những chuyện xảy ra giữa mình và bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn với truyền thông, diễn viên Cát Phượng lần đầu xác nhận việc chia tay với Kiều Minh Tuấn. Cuộc chia ly của cặp đôi chị em lệch 18 tuổi khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối vì đã gắn bó 13 năm và là khán giả luôn hi vọng kết thúc đẹp.

Tại buổi phỏng vấn, Cát Phượng đã trải lòng hết tất cả các vấn đề về chuyện tình cảm của mình. Đáng chú ý, nữ diễn viên cũng lần đầu hé lộ quá trình đi thụ tinh nhân tạo để có con với Kiều Minh Tuấn nhưng lại không thể thực hiện được vì lí do gây xót xa.

Sau xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lần đầu hé lộ kế hoạch cấy phôi thai nhưng lại phải bỏ dở giữa chừng vì lý do xót xa! - Ảnh 1
Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng là một trong những cặp đôi được yêu thích nhất - Ảnh: Cắt từ clip

Cụ thể, nữ danh hài cho biết: "Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã đến bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm, đây là mong muốn của cả hai. Chúng tôi đã có phôi thai để chuẩn bị sinh con thì bùng nổ ra vụ anh Tuấn với An Nguy. 

Từ đó, tôi co rút người lại vì tổn thương, tôi quyết định không làm nữa, đến tận hôm nay anh Tuấn cũng chưa từng hỏi về phôi thai của chúng tôi. Nếu anh Kiều Minh Tuấn có quan tâm thì có lẽ ảnh đã hỏi thăm và đề nghị cả hai đến bệnh viện để làm tiếp nhưng anh ấy im lặng, tôi nghĩ anh không muốn nên tôn trọng. 

Có lần, bác sĩ hỏi tôi có muốn tiếp tục trữ phôi để chờ cấy hay không, tôi bảo là không vì cả hai đã chia tay rồi".

Sau xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lần đầu hé lộ kế hoạch cấy phôi thai nhưng lại phải bỏ dở giữa chừng vì lý do xót xa! - Ảnh 2
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã từng đến bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm - Ảnh: Internet

Được biết, theo như Cát Phượng chia sẻ thì cả 2 đã chia tay vào đúng dịp Valentine 14/2/2021 và người chủ động lên tiếng là Kiều Minh Tuấn. Nói về lý do đổ vỡ sau 13 năm gắn bó, Cát Phượng cho biết: "Tôi có hỏi lý do thì anh nói là chúng tôi không còn hợp nhau. Anh nói như thế thì tôi biết thế chứ không hỏi thêm...

Bản tính tôi không muốn giấu gì cả mà chỉ muốn nói ra cho xong. Phần khác tôi xác nhận chia tay để nếu sau này anh Kiều Minh Tuấn có bạn gái cũng thoải mái công khai, người ta sẽ không có cớ gì để công kích anh ấy".

Sau xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lần đầu hé lộ kế hoạch cấy phôi thai nhưng lại phải bỏ dở giữa chừng vì lý do xót xa! - Ảnh 3
Hiện tại, Cát Phượng đã cân bằng cuộc sống và biết chăm chút cho bản thân hơn - Ảnh: Internet

Khi được hỏi về thông tin đăng kí kết hôn như chia sẻ trước đó, nữ diễn viên cũng cho biết đó, cặp đôi cũng từng tính đến chuyện đăng kí kết hôn nhưng nhiều lần bị bỏ dở vì mỗi lần ra phường đăng kí thì lại có công việc quan trọng. Cát Phượng nghẹn ngào: "Cứ 4 lần như vậy, tôi nghĩ chắc cả hai có duyên nhưng không nợ làm vợ chồng nên thôi. Thật sự là chúng tôi chưa từng đăng kí kết hôn".

Sau khi tuyên bố chia tay, Cát Phượng xin nhận hết lỗi về mình: "Tôi mong rằng nếu mọi người có ném đá thì hãy tấn công một mình cô. Nếu việc làm đó khiến mọi người vui vẻ, ăn ngon ngủ ngon thì mọi người làm. 

Nhưng nếu được, tôi xin mọi người đừng ném đá, bởi vì ai cũng có một lần để sống, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Trong câu chuyện tình yêu này, không ai có lỗi cả, nếu có lỗi thì Cát xin nhận hết. 

Nhiều người sẽ nói tôi già mà còn ngu, nhưng tôi nghĩ trong tình yêu thì không nên nói đến chữ ngu vì chả ai tỉnh táo đâu. Đôi khi tỉnh táo người ta vẫn quyết định làm vậy. Thế nên, tôi mong mọi người hãy tôn trọng quyết định của cả hai".

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