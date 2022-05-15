Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thuở còn mặn nồng: Từng dự định đăng ký kết hôn và sinh con nhưng 'đổ vỡ' vì 'người thứ ba'

Sau 12 năm bên nhau, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn được xem là cặp đôi "chị - em" được ngưỡng mộ bởi tình cảm thủy chung của showbiz Việt. Do đó, thông tin cặp đôi chính thức chia tay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Mới đây, trong tiệc sinh nhật lần thứ 52 diễn ra ngày 15/5, Cát Phượng thông báo chia tay Kiều Minh Tuấn sau 12 năm chung sống. Cụ thể, cặp đôi đã chia tay nhau hơn 1 năm, vào đúng dịp Valentine 2021. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên mãi đến thời điểm hiện tại mới công khai.

Bên cạnh đó, Cát Phương cũng chia sẻ rằng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn dù đã ở bên nhau hơn chục năm. Nữ diễn viên bộc bạch: "Thật ra Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chưa đăng ký kết hôn, bao nhiêu lần dự tính ra cơ quan để làm hôn thú nhưng vẫn bị trì hoãn vì công việc. Tôi nghĩ cái duyên chúng tôi có nhưng nợ nghiệp thì không, vì thế nên không thể làm giấy đăng ký kết hôn được, ngay cả chuyện sinh con cũng thế".

Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay sau 12 năm gắn bó - Ảnh: FBNV

Ngoài ra, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng đã từng lên kế hoạch sinh con. Cả hai thậm chí từng đến bệnh viện để lấy tinh trường, lấy trứng, song tất cả bị đổ vỡ vào phút chót vì ồn ào của Kiều Minh Tuấn và An Nguy.

Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Chúng tôi từng đến bệnh viện để lấy tinh trùng – trứng nhưng thời điểm đó, câu chuyện của Kiều Minh Tuấn và An Nguy bất ngờ bùng nổ. Tôi nghĩ chúng tôi không có nợ nghiệp để làm vợ chồng nên mọi việc chỉ dừng lại thế thôi. Ngay cả khi Kiều Minh Tuấn nói dừng lại thì tôi nghĩ duyên nợ chúng tôi đã kết thúc".

An Nguy từng thừa nhận 'phải lòng' Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

Về quyết định chia tay, nữ diễn viên cho biết Kiều Minh Tuấn là người chủ động. Cô cũng tiết lộ nguyên nhân sâu xa dẫn tới rạn nứt tình cảm là việc xuất hiện những bất đồng, cãi vả từ cả hai. Mặc dù cả hai đã "đường ai nấy đi" nhưng vẫn xem nhau như là tri kỷ, vẫn giữ liên lạc và thường xuyên hỗ trợ nhau trong cuộc sống lẫn công việc.

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