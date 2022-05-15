Sau khi chia tay vì 'không hợp nhau', Cát Phượng tiết lộ sự thật về căn hộ sống chung với Kiều Minh Tuấn

Hậu trường 15/05/2022 20:43

Diễn viên Cát Phượng cho biết chia tay "bạn trai kém 18 tuổi" Kiều Minh Tuấn sau 12 năm chung sống vì "không còn hợp nhau".

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua vào tiệc sinh nhật diễn ra ngày 15/5. Trong buổi trò chuyện, nữ diễn viên đã lên tiếng xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với bạn trai kém tuổi vào hồi 14/2/2021. 

Cát Phượng cho biết người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". Cô lên tiếng lần duy nhất để mọi chuyện khép lại để cả hai nhẹ lòng bước đi trên con đường riêng. Đồng thời, cặp đôi cũng mong nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp, khán giả.

cat phuong
Cát Phượng xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: VNEpress

Bên cạnh đó, theo VNEpress đưa tin, nhắc đến chuyện căn hộ chung cư hai người từng chung sống. Cát Phượng cho biết cô vay tiền mua, không phải do Kiều Minh Tuấn tặng. Thời gian chung sống, nam diễn viên chủ động giúp cô trả lãi ngân hàng hằng tháng. Cô cũng khẳng định rằng chuyện tiền bạc thì Kiều Minh Tuấn rất sòng phẳng, không so đo tiếc nuối gì cả.

Đến tháng 10/2021, Kiều Minh Tuấn dọn khỏi căn hộ này còn mẹ con Cát Phượng hiện sống ở nhà ngoại (Nhà Bè, TP.HCM). Nữ diễn viên thấy không còn nhu cầu ở nên rao bán căn hộ nói trên. 

cat phuong 1
Nữ diễn viên và Kiều Minh Tuấn không hề đăng ký kết hôn như những gì đã từng chia sẻ, vì vậy nên cả hai không có tài sản chung - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Cát Phượng đề nghị dừng làm quản lý Kiều Minh Tuấn và anh đồng ý. Bởi, chị quá bận rộn nhiều dự án kinh doanh. Do đó, việc rao bán căn hộ chung cư và dừng làm quản lý đều không do các vấn đề sau khi chia tay.

Cát Phượng cho biết hiện cô đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Điều chị hài lòng nhất là giữ được quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với Kiều Minh Tuấn. Chị rất sợ cảnh hai người cạch mặt nhau, không nhận đóng phim có người còn lại. Vì thế, Cát Phượng mong khán giả đồng cảm, không chỉ trích ai trong hai người. 

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thuở còn mặn nồng: Từng dự định đăng ký kết hôn và sinh con nhưng 'đổ vỡ' vì 'người thứ ba'

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thuở còn mặn nồng: Từng dự định đăng ký kết hôn và sinh con nhưng 'đổ vỡ' vì 'người thứ ba'

Sau 12 năm bên nhau, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn được xem là cặp đôi "chị - em" được ngưỡng mộ bởi tình cảm thủy chung của showbiz Việt. Do đó, thông tin cặp đôi chính thức chia tay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn sao Việt Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 33 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 16 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 18 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?