Sau khi chia tay vì 'không hợp nhau', Cát Phượng tiết lộ sự thật về căn hộ sống chung với Kiều Minh Tuấn

Diễn viên Cát Phượng cho biết chia tay "bạn trai kém 18 tuổi" Kiều Minh Tuấn sau 12 năm chung sống vì "không còn hợp nhau".

Mới đây, Cát Phượng đã chia sẻ về mối quan hệ với Kiều Minh Tuấn gây xôn xao dư luận thời gian qua vào tiệc sinh nhật diễn ra ngày 15/5. Trong buổi trò chuyện, nữ diễn viên đã lên tiếng xác nhận chuyện đã "đường ai nấy đi" với bạn trai kém tuổi vào hồi 14/2/2021.

Cát Phượng cho biết người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". Cô lên tiếng lần duy nhất để mọi chuyện khép lại để cả hai nhẹ lòng bước đi trên con đường riêng. Đồng thời, cặp đôi cũng mong nhận được sự đồng cảm từ đồng nghiệp, khán giả.

Cát Phượng xác nhận chia tay với Kiều Minh Tuấn - Ảnh: VNEpress

Bên cạnh đó, theo VNEpress đưa tin, nhắc đến chuyện căn hộ chung cư hai người từng chung sống. Cát Phượng cho biết cô vay tiền mua, không phải do Kiều Minh Tuấn tặng. Thời gian chung sống, nam diễn viên chủ động giúp cô trả lãi ngân hàng hằng tháng. Cô cũng khẳng định rằng chuyện tiền bạc thì Kiều Minh Tuấn rất sòng phẳng, không so đo tiếc nuối gì cả.

Đến tháng 10/2021, Kiều Minh Tuấn dọn khỏi căn hộ này còn mẹ con Cát Phượng hiện sống ở nhà ngoại (Nhà Bè, TP.HCM). Nữ diễn viên thấy không còn nhu cầu ở nên rao bán căn hộ nói trên.

Nữ diễn viên và Kiều Minh Tuấn không hề đăng ký kết hôn như những gì đã từng chia sẻ, vì vậy nên cả hai không có tài sản chung - Ảnh: Internet

Ngoài ra, Cát Phượng đề nghị dừng làm quản lý Kiều Minh Tuấn và anh đồng ý. Bởi, chị quá bận rộn nhiều dự án kinh doanh. Do đó, việc rao bán căn hộ chung cư và dừng làm quản lý đều không do các vấn đề sau khi chia tay.

Cát Phượng cho biết hiện cô đang rất vui vẻ, hạnh phúc. Điều chị hài lòng nhất là giữ được quan hệ bạn bè, đồng nghiệp với Kiều Minh Tuấn. Chị rất sợ cảnh hai người cạch mặt nhau, không nhận đóng phim có người còn lại. Vì thế, Cát Phượng mong khán giả đồng cảm, không chỉ trích ai trong hai người.

Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng thuở còn mặn nồng: Từng dự định đăng ký kết hôn và sinh con nhưng 'đổ vỡ' vì 'người thứ ba' Sau 12 năm bên nhau, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn được xem là cặp đôi "chị - em" được ngưỡng mộ bởi tình cảm thủy chung của showbiz Việt. Do đó, thông tin cặp đôi chính thức chia tay khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và tiếc nuối.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-khi-chia-tay-vi-khong-hop-nhau-cat-phuong-tiet-lo-su-that-ve-can-ho-song-chung-voi-kieu-minh-tuan-468935.html