Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì...

Hậu trường 16/05/2022 08:42

Kiều Minh Tuấn và Thái Hòa từng có dịp hợp tác chung trong dự án Tiệc Trăng Máu - một bộ phim điện ảnh đình đám hồi năm 2020. Thế nên, thái độ của cả hai khi hợp tác chung khiến dân tình không khỏi tò mò.

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 15/5, Cát Phượng lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn chia tay hồi 14/2/2021. Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp.

Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì... - Ảnh 1
Cát Phượng tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Được biết trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với diễn viên Thái Hòa. Thế nên, sau tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn, từ khóa Kiều Minh Tuấn và 'chồng cũ' Cát Phượng là một trong những đề tài mà dân tình soi mói.

Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì... - Ảnh 2
Thái Hòa - Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, hai diễn viên từng có dịp hợp tác chung trong dự án Tiệc Trăng Máu - một bộ phim điện ảnh đình đám hồi năm 2020. Khi được hỏi về suy nghĩ khi kết hợp với đàn anh, Kiều Minh Tuấn cho biết khi mới gặp Thái Hòa, anh cảm thấy khá e dè. Tuy nhiên, sau khi cùng nhau thực hiện tác phẩm, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn.

Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì... - Ảnh 3
Tiệc trăng máu - Ảnh: Internet

 

Thậm chí, trong buổi ra mắt phim Tiệc Trăng Máu, tình cũ của Cát Phượng tiết lộ anh cùng Thái Hòa, Đức Thịnh và Hứa Vĩ Văn còn xưng hô "mày-tao". Chính vì điều này mà không khí của buổi quay trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn chia sẻ mối quan hệ của anh với Thái Hòa vẫn rất tốt đẹp.

Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì... - Ảnh 4
Mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn với Thái Hòa vẫn rất tốt đẹp khi hợp tác chung - Ảnh: Internet

Khán giả đều nhận thấy Kiều Minh Tuấn và Thái Hòa đều là những người chuyên nghiệp, công tư phân minh. Chưa kể, việc không ngại hợp tác cùng nhau trong một tác phẩm của hai diễn viên đã góp phần mang đến thành công không nhỏ cho Tiệc Trăng Máu.

 

Sau xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lần đầu hé lộ kế hoạch cấy phôi thai nhưng lại phải bỏ dở giữa chừng vì lý do xót xa!

Sau xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng lần đầu hé lộ kế hoạch cấy phôi thai nhưng lại phải bỏ dở giữa chừng vì lý do xót xa!

Hơn 1 năm kể từ ngày chia tay, Cát Phượng mới một lần kể hết về những chuyện xảy ra giữa mình và bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn.

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Từ khóa:   Cát Phượng Kiều Minh Tuấn thái hòa

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