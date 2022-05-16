Dân tình 'bất ngờ' đào lại 'thái độ' của Kiều Minh Tuấn khi hợp tác chung với 'chồng cũ' Cát Phượng: 'Khá e dè' còn sau đó thì...

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 15/5, Cát Phượng lên tiếng xác nhận chuyện đã “đường ai nấy đi” với bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn trước sự ngỡ ngàng của khán giả. Cát Phượng cho biết cô và Kiều Minh Tuấn chia tay hồi 14/2/2021. Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp.

Được biết trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng từng có cuộc hôn nhân không hạnh phúc với diễn viên Thái Hòa. Thế nên, sau tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn, từ khóa Kiều Minh Tuấn và 'chồng cũ' Cát Phượng là một trong những đề tài mà dân tình soi mói.

Cụ thể, hai diễn viên từng có dịp hợp tác chung trong dự án Tiệc Trăng Máu - một bộ phim điện ảnh đình đám hồi năm 2020. Khi được hỏi về suy nghĩ khi kết hợp với đàn anh, Kiều Minh Tuấn cho biết khi mới gặp Thái Hòa, anh cảm thấy khá e dè. Tuy nhiên, sau khi cùng nhau thực hiện tác phẩm, mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn.

Tiệc trăng máu - Ảnh: Internet

Thậm chí, trong buổi ra mắt phim Tiệc Trăng Máu, tình cũ của Cát Phượng tiết lộ anh cùng Thái Hòa, Đức Thịnh và Hứa Vĩ Văn còn xưng hô "mày-tao". Chính vì điều này mà không khí của buổi quay trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn chia sẻ mối quan hệ của anh với Thái Hòa vẫn rất tốt đẹp.

Mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn với Thái Hòa vẫn rất tốt đẹp khi hợp tác chung - Ảnh: Internet

Khán giả đều nhận thấy Kiều Minh Tuấn và Thái Hòa đều là những người chuyên nghiệp, công tư phân minh. Chưa kể, việc không ngại hợp tác cùng nhau trong một tác phẩm của hai diễn viên đã góp phần mang đến thành công không nhỏ cho Tiệc Trăng Máu.