Hậu chia tay sau 12 năm gắn bó, Cát Phượng tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Kiều Minh Tuấn, 'chốt hạ' một câu khiến nhiều người gật gù

Hậu trường 16/05/2022 09:20

Từng là một trong những cặp đôi "chị ơi, anh yêu em" đình đám của làng giải trí Việt, nhưng mới đây, Cát Phượng tuyên bố đã chia tay với Kiều Minh Tuấn.

Vào ngày 15/5, Cát Phượng chính thức xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn, thời gian cụ thể là 14/2/2021. Theo nữ diễn viên, Kiều Minh Tuấn là người chủ động chia tay vì không hòa hợp. Ngoài ra, cô khẳng định không có sự xuất hiện của người thứ ba, cả hai vẫn giữ quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

Chia sẻ mối quan hệ hiện tại với Kiều Minh Tuấn cùng với VNExpress, Cát Phượng cho biết cả hai giờ là bạn tốt của nhau. Đặc biệt, lúc nữ diễn viên nhập viện, nam diễn viên "Em chưa 18" đã nhắn tin hỏi han sức khỏe của cô. 

Cát Phượng chia sẻ: "Chúng tôi giờ là bạn tốt của nhau. Tôi vẫn làm quản lý cho Tuấn gần một năm, đến đầu năm nay mới kết thúc vai trò. Tôi gặp chuyện gì Tuấn cũng hỏi thăm. Cuối năm ngoái, tôi nhập viện vì chứng rối loạn tiền đình. Tuấn nhắn tin hỏi có muốn ăn uống gì không để anh vào thăm. Tôi cảm động nhưng từ chối vì thời điểm đó dịch còn phức tạp, muốn vào bệnh viện phải xét nghiệm PCR. Lần khác, tôi than vãn cái chìa khóa hư mãi chưa sửa được. Hôm sau, Tuấn ghé nhà, tiện tay mang đi sửa giúp".

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Cát Phượng tuyên bố đã chia tay với Kiều Minh Tuấn sau 12 năm gắn bó - Ảnh: Báo Thanh niên

Bên cạnh đó, Cát Phượng còn "chốt hạ" một câu chắc nịch rằng cô sẽ đến tham dự đám cưới của "tình trẻ kém 18 tuổi". Nữ diễn viên bộc bạch: "Mối quan hệ của chúng tôi hiện thoải mái, dễ chịu hơn nhiều so với những năm qua. Lúc kết thúc, chúng tôi không gây gổ hay mâu thuẫn gì nên giờ dành cho nhau sự tôn trọng. Khi Tuấn có người mới, tôi vẫn nhắn tin chúc phúc. Thậm chí nếu Tuấn mời đi ăn đám cưới, tôi vẫn sẵn lòng. Nếu có gì tiếc nuối, chỉ là việc hai cái tên Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn không còn song hành trong nghệ thuật".

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Thông tin tan vỡ của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối - Ảnh: Internet

Ngoài ra, chia sẻ với báo Thanh niên, nữ diễn viên cũng khẳng định rằng: "Cả hai chúng tôi chia tay rất văn minh. Khi chuyện này công khai lên, nhiều khi tôi là người bị công kích nhiều nhất. Nói gì thì nói nó sẽ là 50-50. Tôi chỉ xin mọi người đừng ai "ném đá" tôi hay anh Tuấn. Ai cũng có một lần để sống và cách yêu của mỗi người cũng khác nhau. Đừng vì mình như vậy rồi áp đặt người khác phải thế này, thế kia. Vì trong tình yêu không thể nào nói ngu hay khôn được. Tôi lên tiếng một lần và mong đừng ai "ném đá".

Như vậy, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã chính thức chia tay sau 12 năm hẹn hò. Hiện tại, thông tin tan vỡ của cặp đôi khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

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Từ khóa:   Kiều Minh Tuấn Cát Phượng sao Việt

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