Suốt 13 năm bên nhau, Cát Phượng từng nhiều lần 'hứng mũi chịu sào' để 'giải cứu' cho tình trẻ Kiều Minh Tuấn khỏi scandal?

Hậu trường 16/05/2022 11:01

Sau xác nhận "đường ai nấy đi", nhiều câu chuyện xoay quanh tình yêu của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn bất ngờ bị đào lại và nhận nhiều sự chú ý.

Mới đây, dân tình không khỏi xôn xao trước thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay sau 13 năm bên nhau. Theo chia sẻ của Cát Phượng với truyền thông, cả 2 đã kết thúc vào đúng dịp Valentine năm ngoái (ngày 14/2/2021). Tuy nhiên, sau hơn 1 năm trôi qua, Cát Phượng mới chính thức lên tiếng xác nhận việc này?

Nói về lý do đến giờ mới công bố, nữ danh hài biết vì không muốn sự nghiệp của bạn trai cũ bị ảnh hưởng bởi ồn ào đời tư: "Thời điểm đó tôi khổ tâm lắm, đáng lý ra tôi đã lên tiếng hồi 14/2 năm nay, song lại vướng phải những dự án điện ảnh của Kiều Minh Tuấn. Nhiều nhà sản xuất có gọi điện thoại cho tôi với hy vọng câu chuyện được giữ kín vì sợ ảnh hưởng đến dự án. Tôi vì người khác mà trì hoãn đến tận bây giờ".

Suốt 13 năm bên nhau, Cát Phượng từng nhiều lần 'hứng mũi chịu sào' để 'giải cứu' cho tình trẻ Kiều Minh Tuấn khỏi scandal? - Ảnh 1
Cát Phượng và Kiều minh Tuấn từng là cặp đôi 'chị em' nhận được nhiều sự yêu mến - Ảnh: Internet

Được biết, trong suốt quãng thời gian yêu nhau, đây thực tế không phải lần đầu tiên Cát Phượng chấp nhận hy sinh bản thân để "che giấu" nhiều ồn ào giúp Kiều Minh Tuấn. Điển hình, quay lại thời gian khi scandal Kiều Minh Tuấn và An Nguy có tình cảm với nhau nổ ra vào năm 2018, chính Cát Phượng là người đứng ra hứng mũi chịu sào để bảo vệ người tình của mình.

Còn nhớ, thời điểm đó, dù vô vàn tin đồn rạn nứt khởi nguồn hay có người thứ 3 xen vào chuyện tình của cặp đôi "Cát - Kiều", thậm chí có nguồn tin Cát Phượng là người đứng sau "sắp đặt" chuyện tình giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy thế nhưng "chị đại" vẫn một mực lên tiếng phủ nhận, khẳng định mối quan hệ giữa cô và Kiều Minh Tuấn vẫn bình thường. Đồng thời, nữ diễn viên còn không ngần ngại khoe hình xăm hẳn tên hai người trên cánh tay để làm "bằng chứng" cho thấy cả 2 vẫn đang yêu nhau thắm thiết.

Suốt 13 năm bên nhau, Cát Phượng từng nhiều lần 'hứng mũi chịu sào' để 'giải cứu' cho tình trẻ Kiều Minh Tuấn khỏi scandal? - Ảnh 2
Giữa drama Kiều Minh Tuấn có tình cảm với An Nguy, Cát Phượng vẫn một mực khẳng định mối quan hệ giữa mình và tình trẻ vẫn bình thường - Ảnh: Internet

Đến khi ồn ào lắng xuống, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn đã cùng nhau lên tiếng xin lỗi công chúng và cho biết lý do im lặng là vì không muốn làm mọi chuyện trở nên quá ồn ào khi phim đang chiếu, tránh hiểu nhầm cặp đôi đang cố tình PR cho phim.

Suốt 13 năm bên nhau, Cát Phượng từng nhiều lần 'hứng mũi chịu sào' để 'giải cứu' cho tình trẻ Kiều Minh Tuấn khỏi scandal? - Ảnh 3
Trong thời gian yêu nhau, Kiều Minh Tuấn cũng chăm sóc, yêu thương con riêng của Cát Phượng như con ruột - Ảnh: Internet

Thế nhưng, sau nhiều lần cùng nhau vượt qua nhiều điều tiếng, rào cản của dư luận, những tưởng cặp đôi sẽ có kết thúc viên mãn cùng lời hứa của Kiều Minh Tuấn: "Yêu bà tới khi nào bà chết, tôi lo mồ yên mà đẹp, thằng Bom lập gia đình đàng hoàng thì tôi mới lấy vợ khác" năm nào thì nay đã thành mây khói. Nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra vô cùng đáng tiếc cho mối tình "chị em" đã từng rất đẹp này. 

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Hơn 1 năm kể từ ngày chia tay, Cát Phượng mới một lần kể hết về những chuyện xảy ra giữa mình và bạn trai kém tuổi Kiều Minh Tuấn.

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