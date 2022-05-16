Đường tình duyên 'không như là mơ' của Cát Phượng: Hôn nhân chớp nhoáng trong 1 tuần, người hơn thập kỷ vẫn không viên mãn

Trải qua 2 mối tình đổ vỡ, nhiều người hâm mộ ho vọng Cát Phượng sẽ tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương và hiểu mình nhiều hơn.

Mới đây, ngay đúng ngày sinh nhật của mình (15/5), Cát Phượng đã chính thức xác nhận việc chia tay với tình trẻ kém tuổi Kiều Minh Tuấn. Thông tin này khiến không ít người ngỡ ngàng vì cặp đôi đã có 13 năm gắn bó và cùng nắm tay nhau vượt qua nhiều sóng gió, rào cản dư luận. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn cũng từng là một trong được cặp đôi được khán giả nóng lòng trông chờ lễ cưới đẹp diễn ra. Được biết, cơ duyên cả hai gặp nhau khi cùng diễn chung một vở kịch, thời điểm ấy, Cát Phượng đang là ngôi sao và có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí, còn Kiều Minh Tuấn chỉ là mới là diễn viên phụ.

Mối tình đẹp của Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng từng khiến không ít người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet Sau cơ duyên ấy, Cát Phượng ngỏ ý mời Kiều Minh Tuấn đi diễn cùng mình. Theo thời gian làm việc cùng nhau, chàng diễn viên nảy sinh tình cảm với "đàn chị", từ đó lân la tấn công. Song thời gian đã chứng minh được tình cảm mà Kiều Minh Tuấn dành cho Cát Phượng là thật lòng chứ không phải nhầm lẫn là tình chị em nên nữ diễn viên đã đồng ý mở lòng đón nhận. Trong suốt thời gian yêu nhau, nam diễn viên không chỉ tận tâm chăm sóc cho Cát Phượng mà còn đặc biệt quan tâm và thương yêu bé Bom - con riêng của Cát Phượng như con ruột. Kiều Minh Tuấn từng dành nhiều câu ngôn tình trên sóng truyền hình dành cho Cát Phượng - Ảnh: Internet Những tưởng là tìm được bến bờ hạnh phúc sau nhiều biến cố tình cảm thế nhưng con đường tình duyên của Cát Phượng có vẻ vẫn khá chông chênh. Nhớ lại trước khi đến với Kiều Minh Tuấn, nữ diễn viên cũng từng trải qua cuộc hôn nhân chớp nhoáng với Thái Hòa.

Điểm chung trong hai mối tình sóng gió của Cát Phượng chính là đều gắn bó với những người đàn ông trẻ tuổi và cùng làm trong nghệ thuật. Theo đó, Cát Phượng và Thái Hòa biết đến nhau thông qua quá trình hoạt động nghệ thuật. Sau đó, Thái Hòa bạo dạn tỏ tình: "Chị ơi, em yêu chị" và khiến Cát Phượng nhanh chóng siu lòng, gật đầu đồng ý. Cát Phượng và Thái Hòa cũng đến với nhau sau thời gian hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet Cả hai tìm yêu nhau suốt nhiều năm và cùng chào đón cậu con trai kháu khỉnh ra đời. Sau khi sinh con được 10 tháng, Cát Phượng lên xe hoa cùng Thái Hòa. Tuy nhiên, chỉ 1 tuần sau khi cưới, cả 2 đã vội vàng kí đơn ly dị vì nhiều mâu thuẫn. Theo như Cát Phượng từng chia sẻ về lý do ly hôn là vì cảm thấy thiếu vắng sự quan tâm từ chồng khiến cô không khỏi chạnh lòng. Trước đó, trong một talkshow, nữ nghệ sĩ hài tiết lộ thời điểm cả hai chiến tranh lạnh là khi cô bận rộn với lịch diễn khiến cả hai bắt đầu xung đột. Trong một lần cãi vã, Cát Phượng lớn tiếng thốt ra 2 chữ "ly dị" khi bị Thái Hòa phớt lờ lời đề nghị anh dẹp bỏ tự ái để yêu thương mình nhiều hơn. "Viết đi tôi ký" - Thái Hòa bảo. Cặp đôi có chung với 1 cậu con trai - Ảnh: Internet Trải qua 2 mối tình kết thúc không trọn vẹn, Cát Phượng hiện dần lấy lại trạng thái ổn định và biết chăm chút cho bản thân, sức khỏe nhiều hơn. Nhiều người hâm mộ cũng mong rằng việc chia tay với Kiều Minh Tuấn sẽ mở ra một trang mới, một cuộc sống mới cho Cát Phượng và biết đâu, sau rất cả những đổ vỡ và nước mắt, nữ diễn viên sẽ tìm được một người đàn ông thật sự yêu thương và hiểu mình nhiều hơn.

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