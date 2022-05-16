Động thái bất ngờ của Kiều Minh Tuấn trước loạt chỉ trích 'bội bạc' Cát Phượng của cộng đồng mạng

Hậu trường 16/05/2022 17:09

Thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mới đây, nam diễn viên đã có động thái mới trên trang cá nhân trước loạt chỉ trích của cộng đồng mạng.

Cát Phượng lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn đã sau hơn một thập kỷ gắng bó khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Theo đó, Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuấn gọi điện cho cô yêu cầu chia tay ngày lễ tình nhân 14/2/2021 với lý do không hợp nhau. Sau thông tin rạn nứt, mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm của nhiều người.

kieu minh tuan 1
Cát Phượng chia sẻ về việc chia tay tình trả sau hơn một thập kỷ bên nhau - Ảnh: Chụp màn hình

"Khi đó anh nói: 'Thôi bây giờ mình dừng lại'. Tôi có hỏi lý do thì anh nói không hợp. 12 năm mà nói tiếng không hợp thì tôi thấy cũng mắc cười. Bạn bè không hợp thì nếu cầm cự lắm cũng sẽ 2-3 năm. Còn tình yêu cố gắng lắm thì 5 năm. Chứ 12 năm mà nói tiếng không hợp thì tôi thấy hơi lạ lùng" - Cát Phương chia sẻ. 

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ cả hai từng có ý định đăng ký kết hôn thậm chí là sinh con nhưng đều gặp trục trặc cộng thêm sự xuất hiện của người thứ ba nên mọi chuyện đều dời lại. 

Sau khi thông tin được công bố, tính đến thời điểm hiện tại, Kiều Minh Tuấn vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện nam diễn viên "Em chưa 18" đã âm thầm khóa phần bình luận trên Facebook cá nhân.

kieu minh tuan 2
Kiều Minh Tuấn đã khóa bình luận trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc một bộ phận netizen quá khích vào trang cá nhân của nam diễn viên để lại những lời chỉ trích nặng nề khi cho rằng nam tài tử phụ bạn tình cũ.

kieu minh tuan 3

kieu minh tuan 4
Bình luận bên dưới bài viết gần nhất của Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cư dân mạng không vì thế mà "buông tha" Kiều Minh Tuấn, vẫn liên tục thả "phẫn nộ" vào các bài viết gần nhất trên Facebook anh.

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng

Trong lúc Cát Phượng tuyên bố chia tay 'tình trẻ' Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đứng ngay bên cạnh cô. Phản ứng của Trường Giang ngay lúc này là điều cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn Cát Phượng chia tay kiều minh tuấn khóa bình luận

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 33 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 3 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?