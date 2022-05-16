Động thái bất ngờ của Kiều Minh Tuấn trước loạt chỉ trích 'bội bạc' Cát Phượng của cộng đồng mạng

Thông tin Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mới đây, nam diễn viên đã có động thái mới trên trang cá nhân trước loạt chỉ trích của cộng đồng mạng.

Cát Phượng lên tiếng xác nhận "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn đã sau hơn một thập kỷ gắng bó khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Theo đó, Cát Phượng tiết lộ Kiều Minh Tuấn gọi điện cho cô yêu cầu chia tay ngày lễ tình nhân 14/2/2021 với lý do không hợp nhau. Sau thông tin rạn nứt, mọi động thái của cặp đôi đều nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Cát Phượng chia sẻ về việc chia tay tình trả sau hơn một thập kỷ bên nhau - Ảnh: Chụp màn hình

"Khi đó anh nói: 'Thôi bây giờ mình dừng lại'. Tôi có hỏi lý do thì anh nói không hợp. 12 năm mà nói tiếng không hợp thì tôi thấy cũng mắc cười. Bạn bè không hợp thì nếu cầm cự lắm cũng sẽ 2-3 năm. Còn tình yêu cố gắng lắm thì 5 năm. Chứ 12 năm mà nói tiếng không hợp thì tôi thấy hơi lạ lùng" - Cát Phương chia sẻ.

Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ cả hai từng có ý định đăng ký kết hôn thậm chí là sinh con nhưng đều gặp trục trặc cộng thêm sự xuất hiện của người thứ ba nên mọi chuyện đều dời lại.

Sau khi thông tin được công bố, tính đến thời điểm hiện tại, Kiều Minh Tuấn vẫn chưa có phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên, nhiều người phát hiện nam diễn viên "Em chưa 18" đã âm thầm khóa phần bình luận trên Facebook cá nhân.

Kiều Minh Tuấn đã khóa bình luận trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Nguyên nhân có lẽ bắt nguồn từ việc một bộ phận netizen quá khích vào trang cá nhân của nam diễn viên để lại những lời chỉ trích nặng nề khi cho rằng nam tài tử phụ bạn tình cũ.

Bình luận bên dưới bài viết gần nhất của Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cư dân mạng không vì thế mà "buông tha" Kiều Minh Tuấn, vẫn liên tục thả "phẫn nộ" vào các bài viết gần nhất trên Facebook anh.

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng Trong lúc Cát Phượng tuyên bố chia tay 'tình trẻ' Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đứng ngay bên cạnh cô. Phản ứng của Trường Giang ngay lúc này là điều cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-bat-ngo-cua-kieu-minh-tuan-truoc-loat-chi-trich-boi-bac-cat-phuong-cua-cong-dong-mang-469173.html