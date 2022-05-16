Giữa lúc Cát Phượng chia tay với 'tình trẻ kém 18 tuổi', Thái Hòa đang tận hưởng hôn nhân hạnh phúc bên vợ giỏi, con ngoan

Trong khi Cát Phượng vừa "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn, "chồng cũ" Thái Hòa hiện đang sống rất hạnh phúc nhưng cũng kín tiếng về đời tư.

Sau nhiều lời đồn đoán, Cát Phượng đã chính thức lên tiếng về chuyện tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Sau 12 năm gắn bó, cặp đôi "đường ai nấy đi", Kiều Minh Tuấn chính là người đề nghị chia tay trước vì lý do không hợp. Chứng kiến Cát Phượng bật khóc khi chia sẻ về chuyện tình đã qua, người hâm mộ không khỏi chạnh lòng, cảm thông cho đường tình ái gập ghềnh của nữ nghệ sĩ. Trước khi yêu Kiều Minh Tuấn, Cát Phượng và Thái Hòa từng có 4 năm hẹn hò trước khi tiến đến cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng, chỉ sau 1 tuần "đắp chung chăn bông" hai người đã tan vỡ dù có một con chung (tên thường gọi ở nhà là bé Bom).

Thái Hòa và Cát Phượng thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet Thái Hòa được biết đến là một diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất tài năng của làng phim Việt. Anh bắt đầu sự nghiệp qua những vở hài kịch rồi dần dần lấn sân điện ảnh và truyền hình. Tài năng của Thái Hòa được công nhận qua một loạt những bộ phim ăn khách như Để Mai tính, Long Ruồi, Quả tim máu, Tèo em, Chàng vợ của em… Do đó, nam diễn viên được làng phim Việt ưu ái gọi là "bảo chứng phòng vé", người đem lại thành công cho hầu hết những bộ phim mà anh đóng chính. Gần đây nhất, Thái Hòa khiến khán giả rơi nước mắt với vai Ngọc - người anh cả lam lũ, hy sinh vì các em trong phim truyền hình Cây táo nở hoa. Mặc dù là bộ phim làm lại từ kịch bản gốc của Hàn Quốc nhưng diễn xuất quá đỗi chân thật, cảm động của Thái Hòa đã giúp anh gây ấn tượng lớn, thậm chí còn được khen ngợi không thua kém gì bản gốc.

Thái Hòa hiện là một diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất tài năng của làng phim Việt - Ảnh: Internet Sự nghiệp thành công của nam diễn viên ở thời điểm hiện tại có phần đóng góp không nhỏ của hậu phương vững chắc là bà xã - chị Hà Huỳnh Hồng Thu, một thạc sĩ kinh tế. Hai người lên xe hoa vào năm 2012, sau nhiều năm Thái Hòa ly hôn với Cát Phượng. Theo chia sẻ của nam diễn viên với truyền thông, cặp đôi quen biết nhau qua một trang blog vì có chung đam mê với nhiếp ảnh, đặc biệt là chụp ảnh bằng máy cơ. Họ thường xuyên nói chuyện, trao đổi hình ảnh rồi trở nên thân thiết. Cặp đôi đã có thời gian dài tìm hiểu rồi mới quyết định về chung một nhà. Sau khi sinh con trai Nemo, chị ở nhà chăm sóc gia đình, thỉnh thoảng bán hàng online để kiếm thêm thu nhập. Gia đình hiện tại của Thái Hòa - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, nam diễn viên thường dành nhiều lời có cánh cho vợ. Anh khen vợ là người phụ nữ đảm đang, nấu ăn ngon và giỏi quán xuyến gia đình. Sau khi nên duyên vợ chồng, Hồng Thu là chỗ dựa vững chắc để Thái Hòa tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất. Hiện tại, con trai Nemo của Thái Hòa và bà xã Hồng Thu đã lớn nhưng anh rất kín tiếng về đời tư và ít khi chia sẻ hình ảnh của con trên mạng xã hội. Ngoài ra, anh cũng có một cậu con trai với vợ cũ Cát Phượng - bé Bom, năm nay đã tròn 19 tuổi. Anh cùng Cát Phượng chăm sóc cho bé Bom và thường xuyên dẫn bé gặp gỡ với em trai cùng cha khác mẹ.

Chứng kiến mẹ 'đổ vỡ' với Kiều Minh Tuấn, con trai của Cát Phượng nói một câu đầy chạnh lòng Chứng kiến mẹ đổ vỡ lần hai, con trai của Cát Phượng và chồng cũ Thái Hoà - bé Bom đã trở thành chỗ dựa tinh thần để san sẻ, an ủi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-cat-phuong-chia-tay-voi-tinh-tre-kem-18-tuoi-thai-hoa-dang-tan-huong-hon-nhan-hanh-phuc-ben-vo-gioi-con-ngoan-469142.html