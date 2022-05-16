Chứng kiến mẹ 'đổ vỡ' với Kiều Minh Tuấn, con trai của Cát Phượng nói một câu đầy chạnh lòng

Chứng kiến mẹ đổ vỡ lần hai, con trai của Cát Phượng và chồng cũ Thái Hoà - bé Bom đã trở thành chỗ dựa tinh thần để san sẻ, an ủi.

Từng là một trong những cặp đôi "chị ơi, anh yêu em" đình đám nhất Vbiz, vào ngày 15/5, Cát Phượng đã chính thức tuyên bố "đường ai nấy đi" với Kiều Minh Tuấn. Mối quan hệ chênh lệch 18 tuổi ngọt ngào như ngôn tình nhưng bỗng một ngày "ngó lơ" nhau chẳng khác người dưng khiến cho nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Chia sẻ với báo Thanh niên, Cát Phượng chia sẻ rằng người đề nghị chia tay là Kiều Minh Tuấn với lý do "không còn hợp". Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết thời điểm chia tay, cô buồn và nhốt mình trong nhà. Nữ nghệ sĩ cũng không dám tiết lộ cho bé Bom - con trai của Cát Phượng và Thái Hoà biết sự thật, song cậu bé thông minh nên nhận ra điều bất thường.

Cô cho hay: "Có lần tôi đang ngồi một góc, cháu lên thấy vậy nên cũng giật mình. Nó hỏi tôi rằng: “Sao mẹ ngồi đây và tắt đèn hết vậy". Tôi có nói rằng tắt đèn để chiêm nghiệm vai diễn mới. Nhưng con nói đó không phải là tôi. Mặc dù tôi cố giấu nhưng con rất thông minh và hỏi: “Mẹ với chú Tuấn có gì không, tại vì lâu quá không thấy chú qua”. Cát Phượng bên Bom, con trai với chồng cũ Thái Hòa - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chia sẻ với VNExpress, Cát Phượng cho biết con trai cô chính là "chỗ dựa tinh thần" cho mình khi ấy. Cô bộc bạch: "Ngoài con trai - bé Bom ra, tôi không còn ai để san sẻ. Ban đầu, bé chưa biết chuyện giữa tôi và Tuấn. Một lần, Bom thấy tôi cứ ngồi vò võ một góc nên gặng hỏi. Tôi quẹt nước mắt, nói mình đang chiêm nghiệm một kịch bản. Bé lắc đầu, nói: "Mẹ xạo với con". Biết không thể giấu một đứa bé mới lớn, tôi đành kể cho con. Bé cũng lờ mờ nhận ra trước vì đã lâu không thấy Tuấn ghé nhà. Con động viên: "Thôi mẹ đừng buồn, chắc chú Tuấn cũng có lý do riêng".

"Cũng như tôi, Bom mất một thời gian để chấp nhận vì với con, Tuấn như người cha thứ hai. Tuấn quen tôi khi Bom mới 4-5 tuổi, bao lần tắm rửa, chải đầu, vuốt tóc cho bé. Sau khi chia tay, Tuấn vẫn quan tâm đến Bom, dịp Tết vừa qua còn mua tặng bé cái iPad. Vài ngày trước, anh nhắn tin hỏi con có muốn đổi máy tính bảng không", Cát Phượng tâm sự thêm. Sau thời gian dài im ắng, Cát Phượng lên tiếng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn gặp nhau lần đầu tiên buổi diễn tốt nghiệp. Sau đó, cả hai diễn chung trong vở "Cánh Đồng Bất Tận". Nhận thấy tài năng diễn xuất từ đàn em, Cát Phượng ngỏ ý mời Kiều Minh Tuấn diễn cùng mình. Rung động trước tình cảm của đàn chị dành cho mình, nam diễn viên đã đánh liều tỏ tình: "Chị, em yêu chị" nhưng bị Cát Phượng từ chối vì mới đổ vỡ Thái Hoà và muốn tập trung cho sự nghiệp. Không hề bỏ cuộc, Kiều Minh Tuấn quyết tâm theo đuổi và nhận được lời đồng ý từ bà mẹ 1 con. Câu chuyện tình cảm kéo dài hơn cả thập kỉ, cùng nhau gắn bó trong công việc và cuộc sống của cả hai khiến nhiều người ngưỡng mộ.

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