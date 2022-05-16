Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng

Hậu trường 16/05/2022 16:34

Trong lúc Cát Phượng tuyên bố chia tay 'tình trẻ' Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đứng ngay bên cạnh cô. Phản ứng của Trường Giang ngay lúc này là điều cộng đồng mạng đặc biệt chú ý.

Vào tối ngày 15/5, trong bữa tiệc sinh nhật của mình, nữ diễn viên hài Cát Phượng thông báo cô vừa cho ra mắt thương hiệu mới, đồng thời không quên các anh chị em đồng nghiệp đã đến ủng hộ và chung vui.

Thế nhưng sự vắng mặt của Kiều Minh Tuấn trong một sự kiện quan trọng đã dấy lên không ít nghi vấn. Khi được đặt câu hỏi về điều này, Cát Phượng đã bật khóc. Phải mất một lúc để bình tĩnh lại, Cát Phượng mới xác nhận chia tay với tình trẻ vào ngày 14/2/2021.

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng - Ảnh 1
Cát Phượng chính thức xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet

 

Theo đó, sao nam Em chưa 18 là người chủ động chia tay vì lý do không hợp. "Khi tôi nói vấn đề này ra thì tôi xin lỗi anh Tuấn trước, vì anh cũng không muốn nói về vấn đề này nữa. Nhưng không nói, người ta hỏi sao chia tay thì mỗi người lại nghĩ mỗi cách. Tính tôi khi đã nói thì nói cho hết, còn không thì sẽ im", cô cho hay.

Lúc này, Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đứng ngay bên cạnh Cát Phượng. Nếu như Lâm Vỹ Dạ thể hiện sự xót xa cho đàn chị thì “Mười Khó” lại có những chia sẻ đầy xúc động: “Xin chào tất cả mọi người, hôm nay là sinh nhật của chị Phượng, cũng rất là mừng khi hôm nay là ngày sinh nhật của chị, nãy giờ cũng có nhìn chị rất là nhiều, thì Trường Giang chưa bao giờ lắc đầu với chị Phượng về chuyện gì cả, chỉ là nhiều khi bà ý bị khùng trong tính cách á. Chỉ có chị em thân thiết thì mới biết chứ người ngoài không biết đâu, thì mình rất là sợ khi chị làm mọi việc, chị dễ bị tổn thương. Mình quan sát chị rất nhiều và mình rất là sợ, chị chấp nhận mọi tổn thương về cho chị và mình sợ lắm. Ngày hôm nay chúc mừng anh trai đã giúp chị Phượng ra mắt sản phẩm và chúc chị chặng đường phía trước thật nhiều tiếng cười.”

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng - Ảnh 2
Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đứng bên cạnh thể hiện sự xót xa dành cho đàn chị - Ảnh: Internet

 

Trường Giang vừa nói vừa muốn khóc. Qua những lời chia sẻ xót xa của Trường Giang có thể thấy Cát Phượng đã phải trải qua một quãng thời gian vô cùng khó khăn trong hôn nhân.

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng - Ảnh 3
Trường Giang vừa nói vừa muốn khóc trước tuyên bố của đàn chị -  Ảnh: Chụp màn hình

 

Bên dưới bình luận, không ít khán giả dành cho Trường Giang những lời khen ngợi xuýt xoa về sự chân thành và thật thà trong từng lời nói. Bên cạnh đó dù nhận được nhiều sự đồng cảm từ cư dân mạng nhưng cũng có nhiều ý trái chiều về mối quan hệ của Cát Phương và Kiều Minh Tuấn.

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“Thương cô và Giang ca, mong cô sẽ hạnh phúc và an nhiên ở con đường phía trước”

 

Phản ứng của Trường Giang gây xôn xao trước tuyên bố chia tay Kiều Minh Tuấn của Cát Phượng - Ảnh 4
Cộng đồng mạng bình luận sôi nổi trước chia sẻ của Trường Giang - Ảnh: Chụp màn hình

Mong rằng, showbiz Việt sắp tới sẽ không xuất hiện thêm bất kỳ cặp đôi nào 'đường ai nấy đi' nữa.

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Từ khóa:   trường giang Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn chia tay vbiz

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