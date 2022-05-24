Comeback đã lâu sau scandal từ thiện, sự nghiệp Thủy Tiên vẫn tuột dốc thê thảm dù cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng

Hậu trường 24/05/2022 07:40

Thủy Tiên đã trở về với cuộc sống bình thường sau scandal từ thiện. Dù trở lại nghệ thuật đã lâu và cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng, sự nghiệp của nữ ca sĩ vẫn tuột dốc thê thảm.

Thủy Tiên là nữ ca sĩ nổi tiếng với các hoạt động từ thiện sôi nổi. Tuy nhiên, năm 2021, CEO Nguyễn Phương Hằng tố Thủy Tiên "ăn chặn" tiền quyên góp bão lũ cho người dân miền Trung. Sau quá trình điều tra, Bộ Công An đã có kết luận chính thức về vấn đề từ thiện của Thủy Tiên: Không có dấu hiệu vi phạm để tiến hành khởi tố hình sự.

Comeback đã lâu sau scandal từ thiện, sự nghiệp Thủy Tiên vẫn tuột dốc thê thảm dù cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng - Ảnh 1
Thủy Tiên từng bị bà Phương Hằng tố ăn chặn từ thiện - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Thủy Tiên đã trở về với cuộc sống bình thường sau scandal. Vốn là người đẹp kín tiếng nên cô không chia sẻ quá nhiều về chuyện đã qua.Trên trang cá nhân của mình, Thủy Tiên chỉ chia sẻ hình ảnh gia đình bình yên bên nhau. Trong số đó là cảnh sinh hoạt trong căn biệt thự màu trắng sang trọng giá trị triệu đô.

Comeback đã lâu sau scandal từ thiện, sự nghiệp Thủy Tiên vẫn tuột dốc thê thảm dù cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng - Ảnh 2
Sau ồn ào từ thiện, Thủy Tiên ít chia sẻ đời tư, lâu lâu chỉ chia sẻ hình ảnh bên gia đình - Ảnh: Internet

 

Gần đây, bà xã Công Vinh có vinh hạnh xuất hiện trong chương trình Chào SEA Games 31. Đây là điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng có được. Tuy nhiên có vẻ như chẳng mấy người hào hứng với những clip ghi lại màn trình diễn của Thủy Tiên. Những clip fancam chỉ thu về lượt xem lẹt đẹt, thậm chí chỉ ở mức vài nghìn.

Comeback đã lâu sau scandal từ thiện, sự nghiệp Thủy Tiên vẫn tuột dốc thê thảm dù cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng - Ảnh 3
Comeback đã lâu sau scandal từ thiện, sự nghiệp Thủy Tiên vẫn tuột dốc thê thảm dù cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng - Ảnh 4
Những clip fancam Chào Sea Games 31 của Thủy Tiên chỉ thu về lượt xem lẹt đẹt, thậm chí chỉ ở mức vài nghìn - Ảnh: Chụp màn hình

 

Chưa hết, các trang mạng xã hội của Thủy Tiên cũng ghi nhận lượng tương tác giảm đi rõ rệt. So với thời điểm được tung hô là “cô tiên”, giờ đây các bài đăng của nữ ca sĩ không còn lượt like nhiều như trước. Song song với đó, bình luận cũng đa số là châm chọc, công kích chuyện từ thiện. Ví dụ điển hình là kênh TikTok với hơn 1,1 triệu người theo dõi nhưng nhiều clip của giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” vẫn chỉ thu về vài nghìn “tim”.

Comeback đã lâu sau scandal từ thiện, sự nghiệp Thủy Tiên vẫn tuột dốc thê thảm dù cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng - Ảnh 5
Tài khoản Tiktok của cô không còn được nhiều khán giả tương tác - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, dịp đầu năm 2022, Thủy Tiên tung clip sân khấu âm nhạc mừng năm mới. Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của nữ ca sĩ với nghệ thuật sau thời gian dài “đóng băng”. Đến nay đã 3 tháng trôi qua nhưng lượt xem vẫn chỉ ở ngưỡng 91 nghìn, một con số rất khiêm tốn. Đi cùng với đó là những bình luận chê bai, mỉa mai chuyện từ thiện.

Comeback đã lâu sau scandal từ thiện, sự nghiệp Thủy Tiên vẫn tuột dốc thê thảm dù cho ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng - Ảnh 6
3 tháng trôi qua nhưng lượt xem sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Thủy Tiên vẫn chỉ ở ngưỡng 91 nghìn - Ảnh: Chụp màn hình

 

Có vẻ như ồn ào từ thiện đã để lại vết nhơ khó lòng tẩy rửa trong thời gian ngắn với Thủy Tiên. Nhiều người hâm mộ hiện tại vẫn nghi ngờ bà xã Công Vinh, đưa cô ra làm mục tiêu chỉ trích hễ có dịp trên mạng xã hội. Chứng kiến điều này, fan của Thủy Tiên là những người chạnh lòng nhất. Bởi dù họ có ủng hộ nữ ca sĩ ra sao vẫn khó “đấu” lại được đám đông cư dân mạng.

 

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Từ khóa:   Thủy Tiên CEO Nguyễn Phương Hằng vbiz

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