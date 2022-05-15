Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot?

Hậu trường 15/05/2022 17:23

Không gian sống mới của vợ chồng "Beck - Vic Việt Nam" rất rộng rãi, thoáng mát với tông màu trắng chủ đạo.

Mới đây trên trang cá nhân của mẹ ruột Thủy Tiên, cho biết đã gặp mặt mẹ Công Vinh tại biệt thự mới của con và có nhiều khoảnh khắc vui vẻ. Mẹ nữ ca sĩ háo hức chia sẻ: "Tình thông gia mỗi năm thăm nhau một lần nhưng ấm áp tình thân".

Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 1
Thủy Tiên vào bếp nấu nướng để chiêu đãi cả nhà. Khoảnh khắc thân thiết giữa nàng dâu và mẹ chồng nhận được nhiều lời khen. Ảnh: FB Hoa Tâm

Không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên cả gia đình, thông qua những bức ảnh mà mẫu thân Thủy Tiên đăng tải cũng một phần hé lộ biệt thự mới của vợ chồng nữ ca sĩ.

Có thể thấy, không gian sống mới của vợ chồng nữ ca sĩ rất rộng rãi, thoáng mát với tông màu trắng chủ đạo, nội thất không quá nhiều khác biệt so với căn biệt thự 22 tỷ đã bị đập bỏ.

Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 2
Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 3
Gia đình hai bên quây quần bên căn biệt thự mới của vợ chồng Thủy Tiên. Ảnh: FB Hoa Tâm

Không gian sống của vợ chồng và cô con gái tọa lạc tại khu nhà hạng sang tại Quận 7, TPHCM. Được biết, nhà của cặp sao nổi tiếng chỉ mất hơn 10 phút để ra trung tâm TP.HCM nên giá đất không hề rẻ.

Trước đó, căn biệt thự này cũng từng vướng lùm xùm khi bị cho là được xây dựng từ tiền từ thiện. Dù đây là thông tin không chính xác nhưng đã khiến vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị "ném đá" dữ dội.

Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 4
Dinh thự đắt đỏ của cặp vợ chồng "Beck - Vic" trước khi quyết định "đập đi xây lại". Ảnh: Internet

Trước tin đồn căn biệt thự có chi phí xây dựng lên tới 80 tỷ đồng, thời điểm đó, Thủy Tiên đã lên tiếng phủ nhận và cho biết hợp đồng xây nhà của nữ ca sĩ chỉ ở mức 3,2 tỷ đồng và đây cũng là giá đã được giảm tặng.

Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng tiết lộ ban đầu vợ chồng nữ ca sĩ chỉ có ý định sửa căn nhà cũ sau khi xuất hiện những vết nứt. Tuy nhiên trong quá trình sửa chữa, thợ khoan gia cố móng thì không may tường bị sập nên Thủy Tiên và Công Vinh đã quyết định phá dỡ hoàn toàn căn biệt thự cũ để xây dựng ngôi nhà mới, tránh nguy hiểm về sau.

Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 5
Thủy Tiên và Công Vinh ưa thích không gian sống có màu sắc nhã nhặn. Ảnh: Internet

Không chỉ vậy, thời điểm thi công căn nhà còn xuất hiện thông tin vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh bị hàng xóm nộp đơn kiến nghị vụ xây lại nhà nhưng phá vỡ quy hoạch chung. Theo một bài đăng được lan truyền, vợ chồng nữ ca sĩ khiến người dân xung quanh bức xúc khi phá vỡ kiến trúc chung của toàn khu vực trong quá trình xây dựng, sửa sang căn biệt thự. Chưa dừng lại ở đó, nội dung bài viết còn tố cáo thái độ của cặp đôi đối với mọi người khi có ý kiến góp ý.

Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 6
Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 7
Biệt thự bạc tỷ của Thủy Tiên chính thức lộ diện: Từng khiến gia chủ 'điêu đứng' vì bị hàng xóm 'la ó', 'tổ ấm' mới có gì hot? - Ảnh 8
Thủy Tiên và Công Vinh không tiết tiền để nâng cấp không gian sống. Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, Thủy Tiên là một trong những cái tên gây nhiều tranh cãi nhất vì ồn ào từ thiện miền Trung năm 2020. Theo đó, cô bị một nữ doanh nhân lên livestream tố thiếu minh bạch tiền từ thiện của mạnh thường quân. Dù vậy nhưng đó chỉ là những thông tin một chiều nhưng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp nữ ca sĩ.

Sau đó, Bộ Công An công bố kết quả từ thiện, và Thủy Tiên và các nghệ sĩ (Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành) minh bạch, không có chuyện ăn chặn tiền từ thiện.

Thủy Tiên nói rằng thời gian trước khi có kết quả từ thiện thực sự rất khó khăn với gia đình cô. Không chỉ phải chịu sức ép dư luận trong thời gian dài, công việc của hai vợ chồng nữ ca sĩ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Lộ thêm ảnh Thủy Tiên ở miền Trung: Thân hình gầy rộc, xanh xao, gặp sự cố 'khó nhằn' ngay trên sân khấu khiến ai nấy đều đỏ mặt, ngượng thay chính chủ

Lộ thêm ảnh Thủy Tiên ở miền Trung: Thân hình gầy rộc, xanh xao, gặp sự cố 'khó nhằn' ngay trên sân khấu khiến ai nấy đều đỏ mặt, ngượng thay chính chủ

Mới đây, Thủy Tiên đã chính thức có buổi biểu diễn tại Huế sau thời gian dài vướng lùm xùm từ thiện. Được biết sân khấu âm nhạc lần này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỳ SEA Games sắp tới. Thân hình gầy gò đáng báo động của nữ ca sĩ là điểm khiến dân tình chú ý.

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Từ khóa:   Tủy Tiên Công Vinh Công Vinh Thủy Tiên

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