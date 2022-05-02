Lộ thêm ảnh Thủy Tiên ở miền Trung: Thân hình gầy rộc, xanh xao, gặp sự cố 'khó nhằn' ngay trên sân khấu khiến ai nấy đều đỏ mặt, ngượng thay chính chủ

Mới đây, Thủy Tiên đã chính thức có buổi biểu diễn tại Huế sau thời gian dài vướng lùm xùm từ thiện. Được biết sân khấu âm nhạc lần này nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỳ SEA Games sắp tới. Thân hình gầy gò đáng báo động của nữ ca sĩ là điểm khiến dân tình chú ý.

Sau thời gian dài tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật vì ồn ào từ thiện, gần đây Thủy Tiên dần tái xuất mạnh mẽ hơn kể từ khi được "minh oan" không có hành vi chiếm đoạt hay ăn chặn. Mới nhất phải kể đến sân khấu âm nhạc của nữ ca sĩ tại Huế. Đây được xem là lần đầu tiên bà xã Công Vinh trở lại miền Trung từ mùa lũ năm 2020.

Thủy Tiên biểu diễn cực sung tại Huế - Ảnh: FBNV Cũng tại buổi biểu diễn nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng SEA Games thứ 31, nữ ca sĩ đã có những chia sẻ hết sức xúc động khi được trở lại Huế. Giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc tâm sự: "Cũng đã hơn một năm rồi, Tiên mới có cơ hội được quay trở lại Huế. Mình và Huế có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Ở lần trước, Tiên có cơ hội được đi đến nhiều nơi vùng sâu vừa xa để giúp đỡ bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của lũ. Mình đã nhận rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ người dân tại Huế. Đối với Tiên, Huế như ngôi nhà thứ hai của mình vậy". Đáng chú ý hơn, nữ ca sĩ cũng tiết lộ với khán giả Huế về sự cố mà bản thân gặp phải khi đang biểu diễn. Theo đó, nữ ca sĩ đã diễn hăng say đến mức... rách váy.

Giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc bị rách váy - Ảnh: Internet Bà xã Công Vinh gầy gò hơn trước - Ảnh: Internet Cụ thể, trong một số shot ảnh hậu trường, bà xã Công Vinh trông gầy rõ so với trước đây. Ảnh camera thường cũng cho thấy thần sắc kém tươi tắn, có phần uể oải, mệt mỏi của người đẹp. Sự cố vạ miệng của Thủy Tiên vào năm 2017 bị đào lại - Ảnh: Internet Được biết, trước khi biểu diễn tại Huế, thủy Tiên bất ngờ bị đào lại phát ngôn chê bai SEA Games từ nhiều năm trước. Theo đó, vào năm 2017, nữ ca sĩ từng chê SEA Games là giải "ao làng". Chính phát ngôn này đã khiến không ít cư dân mạng mỉa mai giọng ca sinh năm 1985 đang có màn "tự vả" cực mạnh.

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