HOT: FC tiết lộ 'đường đi nước bước' của Thủy Tiên hậu được 'minh oan', CĐM 'bán tín bán nghi' sắp sửa làm từ thiện?

Mới đây trang FC Thủy Tiên bất ngờ đăng tải ảnh nữ ca sĩ đặt chân đến Bến Tre và gặp gỡ một số nhân vật được cho là lãnh đạo địa phương. Điều này khiến dân tình xôn xao: 'Phải chăng giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc sắp có dự án từ thiện mới'?

Cách đây ít giờ, FC Thủy Tiên bất ngờ đăng tải ảnh nữ ca sĩ cùng mẹ chụp ảnh với một số nhân vật được tiết lộ là lãnh đạo địa phương tại Bến Tre. Bài đăng của FC nữ ca sĩ - Ảnh chụp màn hình Theo đó, FC của nữ ca sĩ viết: "Team qua đường bắt gặp Thủy Tiên và mẹ có mặt tại Bến Tre, rồi cùng chụp ảnh lưu niệm với các anh chị lãnh đạo địa phương. Chuyện gì đây ta?".

Dòng trạng thái của fan hâm mộ bà xã Công Vinh ngay lập tức thu hút sự quan tâm của dư luận. Bên dưới bài đăng, không ít người mừng rỡ vì sau khi được minh oan ồn ào từ thiện rùm beng hồi cuối năm 2021, Thủy Tiên đang dần trở lại vô cùng mạnh mẽ. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh chụp màn hình Hiện vẫn chưa rõ nữ ca sĩ sẽ có buổi biểu diễn hay dự án từ thiện mới tại địa phương này nên hình ảnh mới nhất của Thủy Tiên vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán, khiến dân tình không ngừng đoán già đoán non.

Hậu ồn ào từ thiện, nữ ca sĩ trở lại vô cùng mạnh mẽ - Ảnh: FC Thủy Tiên Trước đó, trong poster đêm nhạc tại Huế của buổi biểu diễn Xin chào SEA Games - chương trình âm nhạc nằm trong sự kiện tuyên truyền cổ động đoàn thể thao Việt Nam (khu vực phía Nam) tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 với sự đồng hành của mạng xã hội Hahalolo, có sự góp mặt của Thủy Tiên. Poster đêm nhạc có Thủy Tiên ở trung tâm - Ảnh: Internet Sự trở lại của Thủy Tiên sau một thời gian dài vướng ồn ào từ thiện được cư dân mạng chú ý đặc biệt. Bên cạnh những ý kiến mỉa mai thì vẫn có nhiều bình luận ủng hộ nữ ca sĩ, mong bà xã Công Vinh sớm lấy lại tinh thần và tiếp tục mang tới những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn.

Chuyên gia truyền thông cảnh báo nghệ sĩ khi ăn mừng bà Hằng bị bắt: Mr. Đàm và Vy Oanh không 'khôn ngoan', vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh được khen 'nức nở'? Mới đây, chuyên gia truyền thông kỳ cựu Nguyễn Ngọc Long cho biết anh không bất ngờ về việc bà Phương Hằng bị tạm giam, bởi biết việc này chắc chắn sẽ xảy ra. Vị này cũng có quan điểm về việc nghệ sĩ hả hê khi nữ đại gia bị bắt.

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