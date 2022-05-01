Dẹp bỏ 'liên hoàn phốt' vì chê bai SEA Games 'ao làng', Thủy Tiên chính thức lộ diện, rạng rỡ tham gia sự kiện âm nhạc, 'ngó lơ' mọi lời mỉa mai của CĐM

Mới đây, thông tin Thủy Tiên sẽ hát mở màn tại sự kiện Xin chào SEA Games trên đất cố đô Huế gây xôn xao trên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện biểu diễn kể từ sau ồn ào từ thiện. Càng gây sốc hơn khi vào năm 2017, Thủy Tiên từng bày tỏ quan điểm về SEA Games sau khi chứng kiến đội tuyển U22 Việt Nam thất bại tại kỳ Đại hội khu vực thứ 29 trên đất Malaysia. Cô khẳng định SEA Games "chỉ là giải các nước Đông Nam Á tự tổ chức, chỉ là hội làng tự sướng với nhau cho vui thôi".

Giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc từng gây tranh cãi khi phát ngôi sốc về SEA GAMES. Hiện lại bất ngờ tham gia biểu diễn cho sự kiện này - Ảnh: Internet

Chính vì phát ngôn này mà màn biểu diễn của nữ ca sĩ bị CĐM không ngừng mỉa mai, đá xéo. Dù vậy, đến tối ngày 1/5, FC của nữ ca sĩ thông báo Thủy Tiên đã chính thức có mặt tại Huế và đang bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu âm nhạc sắp tới.