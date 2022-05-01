Dẹp bỏ 'liên hoàn phốt' vì chê bai SEA Games 'ao làng', Thủy Tiên chính thức lộ diện, rạng rỡ tham gia sự kiện âm nhạc, 'ngó lơ' mọi lời mỉa mai của CĐM

Tối muộn ngày 1/5, FC Thủy tiên bất ngờ đăng tải loạt ảnh thông báo nữ ca sĩ đã chính thức có mặt tại Huế để chuẩn bị cho sự kiện âm nhạc "Xin chào SEA Games 31". Đáng chú ý hơn khi trước đó, bà xã Công Vinh bị CĐM đào lại phát ngôn gây tranh cãi khi cho rằng sân chơi thể thao này chỉ là giải "ao làng".
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Mới đây, thông tin Thủy Tiên sẽ hát mở màn tại sự kiện Xin chào SEA Games trên đất cố đô Huế gây xôn xao trên mạng xã hội. Đây là lần hiếm hoi cô xuất hiện biểu diễn kể từ sau ồn ào từ thiện. Càng gây sốc hơn khi vào năm 2017, Thủy Tiên từng bày tỏ quan điểm về SEA Games sau khi chứng kiến đội tuyển U22 Việt Nam thất bại tại kỳ Đại hội khu vực thứ 29 trên đất Malaysia. Cô khẳng định SEA Games "chỉ là giải các nước Đông Nam Á tự tổ chức, chỉ là hội làng tự sướng với nhau cho vui thôi".
Chính vì phát ngôn này mà màn biểu diễn của nữ ca sĩ bị CĐM không ngừng mỉa mai, đá xéo. Dù vậy, đến tối ngày 1/5, FC của nữ ca sĩ thông báo Thủy Tiên đã chính thức có mặt tại Huế và đang bắt đầu chuẩn bị cho sân khấu âm nhạc sắp tới.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Thủy Tiên diện trang phục đơn giản với tone nâu trầm kèm kính mát. Một số khung hình lộ mặt, bà xã Công Vinh khoe nhan sắc rạng rỡ, tươi tắn.
Được biết, kể từ sau khi vướng ồn ào từ thiện vào cuối năm 2021, Thủy Tiên gần như im hơi lặng tiếng và mất bóng khỏi showbiz Việt. Nữ ca sĩ không tham gia các sân khấu âm nhạc, cũng không đăng tải nhiều hình ảnh trên MXH. Tuy nhiên, sau khi được "minh oan", giọng ca Ngôi Nhà Hạnh phúc dần trở lại con đường hoạt động nghệ thuật và xuất hiện nhiều hơn trên các sân khấu âm nhạc, dù vậy lại không gây được tiếng vang lớn.