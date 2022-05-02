Trở lại miền Trung sau gần 1 năm vướng ồn ào từ thiện, Thủy Tiên 'khóc hết nước mắt' nói lời 'ruột gan' với khán giả, khẳng định 'Huế là ngôi nhà thứ hai'

Kết thúc màn trình diễn, nữ ca sĩ còn nán lại sân khấu và có đôi lời gửi đến khán giả tại Huế. Thủy Tiên chia sẻ: "Cũng đã hơn một năm rồi, Tiên mới có cơ hội được quay trở lại Huế. Mình và Huế có nhiều kỷ niệm đặc biệt. Ở lần trước, Tiên có cơ hội được đi đến nhiều nơi vùng sâu vừa xa để giúp đỡ bà con gặp khó khăn do ảnh hưởng của lũ. Mình đã nhận rất nhiều sự quan tâm và giúp đỡ từ người dân tại Huế. Đối với Tiên, Huế như ngôi nhà thứ hai của mình vậy".

Sau loạt ồn ào từ thiện mùa lũ và phát ngôn gây sốc về Sea Games, mới đây Thủy Tiên đã chính thức có buổi biểu diễn trên sân khấu miền Trung.

Đến chiều ngày 2/5, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc có thêm bài viết trên trang cá nhân để cảm ơn sự nhiệt tình của người dân xứ Huế và ekip chương trình.

Nữ ca sĩ viết: "Tối qua mưa rất to khán đài lẫn sân khấu đều không có mái che, đến giờ chương trình bắt đầu thật xúc động khi rất đông khán giả vẫn mặc áo mưa để đến cùng chương trình. Cảm ơn tình cảm của mọi người vô cùng".

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh được nữ ca sĩ đính kèm bài đăng - Ảnh: FBNV

Được biết, 2021 là một năm nhiều sóng gió với Thủy Tiên bởi cô vướng vào ồn ào ăn chặn tiền từ thiện. Cụ thể, vào năm 2020, nữ ca sĩ đã có thời gian tự mình về rốn lũ miền Trung để hỗ trợ bà con. Số tiền mà bà xã Công Vinh kêu gọi được lên đến hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, giữa năm 2021, một nữ đại gia ở Bình Dương bất ngờ réo tên vợ chồng chân sút xứ Nghệ với cáo buộc ăn chặn và yêu cầu Thủy Tiên giải trình rõ ràng.

Chuyến đi từ thiện đầy bão táp của Thủy Tiên vào cuối năm 2020 - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau đó, theo thông báo từ cơ quan chức năng, ca sĩ Thủy Tiên và các nghệ sĩ khác đã minh bạch trong việc kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ và thực hiện từ thiện, khắc phục khó khăn cho người dân miền Trung.

Kể từ đó, Thủy Tiên cũng dần xuất hiện trước công chúng đều đặn hơn. Sự trở lại của nữ ca sĩ mặc dù vẫn còn vấp phải nhiều tranh cãi, song đa phần cư dân mạng đều vô cùng vui mừng và ủng hộ giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc tiếp tục tỏa sáng trên con đường nghệ thuật.