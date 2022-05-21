'Rửa sạch' hàm oan, Thủy Tiên chạy show nườm nượp, tiếp tục báo 'HỶ SỰ' đến CĐM

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên tiếp tục thông báo đến cư dân mạng về sự kiện sắp tham dự tại TP.HCM. Phản ứng của netizen sau khi nữ ca sĩ được minh oan đang dần thay đổi.
- Trở lại miền Trung sau gần 1 năm vướng ồn ào từ thiện, Thủy Tiên 'khóc hết nước mắt' nói lời 'ruột gan' với khán giả, khẳng định 'Huế là ngôi nhà thứ hai'
- Dẹp bỏ 'liên hoàn phốt' vì chê bai SEA Games 'ao làng', Thủy Tiên chính thức lộ diện, rạng rỡ tham gia sự kiện âm nhạc, 'ngó lơ' mọi lời mỉa mai của CĐM
Sau thời gian dài im ắng vì ồn ào từ thiện, kể từ khi được chứng minh "trong sạch", Thủy Tiên đã dần trở lại hoạt động nghệ thuật một cách năng nổ. Nữ ca sĩ góp mặt ở không ít sự kiện lớn nhỏ, gần đây nhất phải kể đến sân khấu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng SEA GAMES 31.
Đến tối muộn ngày 21/5, trên trang cá nhân, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc vừa có thông báo về buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào đêm 23/5 tới đây.
Cụ thể, tối ngày thứ 2 tới, Thủy Tiên sẽ là một trong những khách mời góp mặt tại một sự kiện ra mắt mỹ phẩm. Trên poster được Thủy Tiên đăng tải, nữ ca sĩ rạng rỡ, trang điểm đậm, nổi bần bật thu hút sự chú ý của dân tình.
Ngay khi vừa đăng tải, bên dưới bài viết, rất đông khán giả đã tràn vào để lại lời chúc mừng cho bà xã Công Vinh.
Thời gian vừa qua, Thủy Tiên là một trong những cái tên bị bà Phương Hằng réo gọi tương đối nhiều, gần như phủ sóng tại các buổi livestream liên quan đến chủ đề nghệ sĩ từ thiện. Nữ đại gia tố cáo Thủy Tiên ăn chặn số tiền hàng chục tỷ đồng trong đợt từ thiện miền Trung vào mùa lũ năm 2020. Tại thời điểm đó, vợ chồng chân sút Nghệ An đã đích thân đến ngân hàng sao kê và tung đầy đủ bằng chứng lên MXH, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.
Đến hiện tại, sự trở lại của Thủy Tiên sau một thời gian dài vướng ồn ào từ thiện được cư dân mạng chú ý đặc biệt. Bên cạnh những ý kiến mỉa mai thì vẫn có nhiều bình luận ủng hộ nữ ca sĩ, mong bà xã Công Vinh sớm lấy lại tinh thần và tiếp tục mang tới những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn.