'Rửa sạch' hàm oan, Thủy Tiên chạy show nườm nượp, tiếp tục báo 'HỶ SỰ' đến CĐM

Đến tối muộn ngày 21/5, trên trang cá nhân, giọng ca Ngôi Nhà Hạnh Phúc vừa có thông báo về buổi biểu diễn sẽ được tổ chức tại TP.HCM vào đêm 23/5 tới đây.

Sau thời gian dài im ắng vì ồn ào từ thiện, kể từ khi được chứng minh "trong sạch", Thủy Tiên đã dần trở lại hoạt động nghệ thuật một cách năng nổ. Nữ ca sĩ góp mặt ở không ít sự kiện lớn nhỏ, gần đây nhất phải kể đến sân khấu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng SEA GAMES 31.

Cụ thể, tối ngày thứ 2 tới, Thủy Tiên sẽ là một trong những khách mời góp mặt tại một sự kiện ra mắt mỹ phẩm. Trên poster được Thủy Tiên đăng tải, nữ ca sĩ rạng rỡ, trang điểm đậm, nổi bần bật thu hút sự chú ý của dân tình.

Ngay khi vừa đăng tải, bên dưới bài viết, rất đông khán giả đã tràn vào để lại lời chúc mừng cho bà xã Công Vinh.

Thời gian vừa qua, Thủy Tiên là một trong những cái tên bị bà Phương Hằng réo gọi tương đối nhiều, gần như phủ sóng tại các buổi livestream liên quan đến chủ đề nghệ sĩ từ thiện. Nữ đại gia tố cáo Thủy Tiên ăn chặn số tiền hàng chục tỷ đồng trong đợt từ thiện miền Trung vào mùa lũ năm 2020. Tại thời điểm đó, vợ chồng chân sút Nghệ An đã đích thân đến ngân hàng sao kê và tung đầy đủ bằng chứng lên MXH, đồng thời nhờ cơ quan chức năng vào cuộc.

Năm 2020 Thủy Tiên là 'cô tiên', đến giữa năm 2021 cô trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận - Ảnh: Internet

Đến hiện tại, sự trở lại của Thủy Tiên sau một thời gian dài vướng ồn ào từ thiện được cư dân mạng chú ý đặc biệt. Bên cạnh những ý kiến mỉa mai thì vẫn có nhiều bình luận ủng hộ nữ ca sĩ, mong bà xã Công Vinh sớm lấy lại tinh thần và tiếp tục mang tới những sản phẩm âm nhạc hấp dẫn.