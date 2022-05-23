Thủy Tiên bị em gái Công Vinh 'vạch mặt' thật về cách cư xử với nhà chồng? Mối quan hệ chị dâu - em chồng có thực sự bất hòa?

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Khánh Chi – em gái Công Vinh đã bật mí mối quan hệ với Thủy Tiên, khiến không ít netizen tò mò. Cụ thể, khi được hỏi về tin đồn bất hòa với chị dâu, Khánh Chi bất ngờ trước tin đồn hai chị em bất hòa. Cô khẳng định hai người rất thân thiết.

Hot girl còn nhận xét về con người chị dâu: “Chị Tiên là người ít nói nên ai mới tiếp xúc có thể sẽ thấy chị ấy lạnh lùng nhưng ở nhà thì gần gũi, thoải mái, có thể chia sẻ mọi thứ. Nhìn chị ấy ăn mặc phóng khoáng, nhảy nhót trên sân khấu như vậy nhưng khi về làm vợ, làm mẹ, chị ấy cực kỳ xuất sắc. Bố mẹ và tôi đều rất quý chị ấy. Thay vì nói nhiều, chị ấy luôn thể hiện sự quan tâm dành cho các thành viên trong gia đình bằng hành động”.

Được biết, Khánh Chi là hotgirl có chút tài năng, cộng thêm việc là em gái của cầu thủ nổi tiếng nên cô nhanh chóng được mọi người biết đến.

Khánh Chi và anh trai Công Vinh - Ảnh: Internet

Năm 2014, Khánh Chi "theo chồng bỏ cuộc chơi", kết hôn với ông xã làm việc trong ngành xây dựng. Một năm sau, cô sinh con gái đầu lòng, đặt cho bé nickname là Ruby. Tuy nhiên, không bao lâu thì chia tay, Khánh Chi quyết định sang Singapore làm việc, để con ở nhà cho mẹ đẻ trông nom, chăm sóc. Năm 2017, cái tên em gái Công Vinh bất ngờ được mọi người nhắc đến nhiều khi cô vướng vào một bài tố "giật chồng" gây dậy sóng cộng đồng mạng.