Thủy Tiên bị em gái Công Vinh 'vạch mặt' thật về cách cư xử với nhà chồng? Mối quan hệ chị dâu - em chồng có thực sự bất hòa?

Hậu trường 23/05/2022 14:53

Trong một bài phỏng vấn, Khánh Chi – em gái Công Vinh đã bật mí mối quan hệ với Thủy Tiên, khiến không ít netizen tò mò.

Mới đây, trong một bài phỏng vấn, Khánh Chi – em gái Công Vinh đã bật mí mối quan hệ với Thủy Tiên, khiến không ít netizen tò mò. Cụ thể, khi được hỏi về tin đồn bất hòa với chị dâu, Khánh Chi bất ngờ trước tin đồn hai chị em bất hòa. Cô khẳng định hai người rất thân thiết.

Thủy Tiên bị em gái Công Vinh 'vạch mặt' thật về cách cư xử với nhà chồng? Mối quan hệ chị dâu - em chồng có thực sự bất hòa? - Ảnh 1
Khánh Chi rất thân thiết với chị dâu Thủy Tiên - Ảnh: Internet

 

Hot girl còn nhận xét về con người chị dâu: “Chị Tiên là người ít nói nên ai mới tiếp xúc có thể sẽ thấy chị ấy lạnh lùng nhưng ở nhà thì gần gũi, thoải mái, có thể chia sẻ mọi thứ. Nhìn chị ấy ăn mặc phóng khoáng, nhảy nhót trên sân khấu như vậy nhưng khi về làm vợ, làm mẹ, chị ấy cực kỳ xuất sắc. Bố mẹ và tôi đều rất quý chị ấy. Thay vì nói nhiều, chị ấy luôn thể hiện sự quan tâm dành cho các thành viên trong gia đình bằng hành động”.

Thủy Tiên bị em gái Công Vinh 'vạch mặt' thật về cách cư xử với nhà chồng? Mối quan hệ chị dâu - em chồng có thực sự bất hòa? - Ảnh 2
Khánh Chi nhận xét Thủy Tiên bề ngoài lạnh lùng nhưng thực ra rất gần gũi, thoái mái - Ảnh: Internet

 

Được biết, Khánh Chi là hotgirl có chút tài năng, cộng thêm việc là em gái của cầu thủ nổi tiếng nên cô nhanh chóng được mọi người biết đến.

Thủy Tiên bị em gái Công Vinh 'vạch mặt' thật về cách cư xử với nhà chồng? Mối quan hệ chị dâu - em chồng có thực sự bất hòa? - Ảnh 3
Khánh Chi và anh trai Công Vinh - Ảnh: Internet

 

Năm 2014, Khánh Chi "theo chồng bỏ cuộc chơi", kết hôn với ông xã làm việc trong ngành xây dựng. Một năm sau, cô sinh con gái đầu lòng, đặt cho bé nickname là Ruby. Tuy nhiên, không bao lâu thì chia tay, Khánh Chi quyết định sang Singapore làm việc, để con ở nhà cho mẹ đẻ trông nom, chăm sóc. Năm 2017, cái tên em gái Công Vinh bất ngờ được mọi người nhắc đến nhiều khi cô vướng vào một bài tố "giật chồng" gây dậy sóng cộng đồng mạng.

'Rửa sạch' hàm oan, Thủy Tiên chạy show nườm nượp, tiếp tục báo 'HỶ SỰ' đến CĐM

'Rửa sạch' hàm oan, Thủy Tiên chạy show nườm nượp, tiếp tục báo 'HỶ SỰ' đến CĐM

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên tiếp tục thông báo đến cư dân mạng về sự kiện sắp tham dự tại TP.HCM. Phản ứng của netizen sau khi nữ ca sĩ được minh oan đang dần thay đổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Công Vinh Thủy Tiên em gái Công Vinh vbiz

TIN MỚI NHẤT

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Dinh dưỡng 2 giờ 17 phút trước
Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Hà Nội: Cháy nhà xưởng phụ tùng xe máy, khói đen bốc cao

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

TP.HCM: Bắt giam 12 người trộm mèo hoạt động 5 giờ mỗi đêm, tiêu thụ khoảng 2.700 con

Đời sống 2 giờ 49 phút trước
Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 5/10/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Vụ lật thuyền trên sông Lam, 2 vợ chồng mất tích: Tìm thấy thi thể người vợ

Đời sống 3 giờ 31 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 5/10/2026: Tăng nhẹ, vàng SJC và nhẫn trụ vững trên 143 triệu/lượng

Đời sống 4 giờ 10 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 47 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 8 giờ 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?