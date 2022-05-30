'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ 'than trời' sau 'bão drama' gọi vợ trẻ Hà Thanh Xuân là 'con gái kiếp trước'

Sau khi lên tiếng giải thích lý do gọi vợ trẻ là "con gái kiếp trước", 'Vua cá Koi' Thắng Ngô bất ngờ than thở gây chú ý trên trang cá nhân.

Hơn 1 tháng qua, dư luận bàn tán không ngừng về cuộc hôn nhân của "Vua cá Koi" Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân. Gần đây, nam doanh nhân chia sẻ bức ảnh chụp cùng vợ mới cưới Hà Thanh Xuân và gọi cô là "con gái kiếp trước" của mình. Động thái này của vị đại gia ngay lập tức vướng nhiều ý kiến gay gắt của cư dân mạng. Người cho đó là câu nói vui, song cũng không ít cư dân mạng mỉa mai, chê bai đại gia cá Koi. Sau khi lên tiếng giải thích lý do gọi vợ trẻ là "người tình kiếp trước", Thắng Ngô vẫn liên tục cập nhật hình ảnh. Mới đây, bài đăng của đại gia Thắng Ngô nhận được sự quan tâm và bàn tán xôn xao của cư dân mạng. "Vua cá Koi" bất ngờ than thở: "Con đường mình đi sao chông gai...".

Bài đăng gây chú ý của đại gia Thắng Ngô - Ảnh: Chụp màn hình Trước những lời "than thở" của vị đại gia, nhiều cư dân mạng cũng có những phản ứng trái chiều. Không ít người dành lời động viên và khích kệ, song cũng có người "cà khịa" ông xã của Hà Thanh Xuân. Đáng chú ý có một tài khoản "mỉa mai" rằng "Trồng gai hả bác?". Ngay lập tức, "Vua cá Koi" liền thẳng thắn đáp trả: "Ghi rõ là chông gai, hỏi lại thì trồng gai. Chả trách miệng đời sao cay độc".

'Vua cá Koi' thẳng thắn trả lời những bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Doanh nhân Thắng Ngô sinh năm 1975, hơn ca sĩ Hà Thanh Xuân 13 tuổi. Theo lời người trong cuộc, cặp đôi biết nhau qua sự giới thiệu của người quen vào tháng 4/2021. Tháng 3/2022, Hà Thanh Xuân và đại gia 7X chính thức gặp mặt. Tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn thành công giọng ca hải ngoại, và ngày 2/5/2022 làm đám cưới. Cuộc hôn nhân của 'Vua cá Koi' Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân gây không ít tranh cãi - Ảnh: Internet Tuy nhiên, hôn nhân mới của "vua cá Koi" vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, khi dân mạng săm soi cuộc hôn nhân cũ của anh, với người vợ đồng cam cộng khổ làm nên cơ đồ. Về phía mình, Thắng Ngô khẳng định Hà Thanh Xuân không có lỗi, hoàn toàn không phải tiểu tam như nhiều người nghi ngờ, bản thân anh chưa bao giờ vô trách nhiệm với vợ cũ và con.

Cao Thái Hà - Thắng Ngô 'tư tưởng lớn gặp nhau', CĐM rùng mình vì câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba' Từ phát ngôn đang gây sốt của Cao Thái Hà và đại gia Thắng Ngô, câu nói 'con gái là người tình kiếp trước của ba' được đem ra lại và bàn tán rôm rả. Nhiều người cho rằng, câu nói tưởng vui nhưng cực phi lý.

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