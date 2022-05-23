Hậu lùm xùm chuyện đời tư cá nhân, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trở lại MXH với tinh thần tươi tắn, không quên gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bà xã

Cách đây không lâu, sau khi tổ chức đám cưới với Hà Thanh Xuân, “Vua cá Koi” Thắng Ngô trở thành nhân vật được quan tâm trên mạng xã hội. Thế nhưng không phải là vì việc làm ăn được khởi sắc như vài năm trở lại đây mà là vì câu chuyện quá khứ của đôi vợ chồng mới đã bị đào bới. Cụ thể, nam doanh nhân khi đó bị tố phụ bạc người vợ ở bên mình khi còn tay trắng, đến với Hà Thanh Xuân khi chưa thực sự dứt khoát với người cũ.

Thắng Ngô và vợ cũ trên sóng truyền hình năm xưa - Ảnh: Internet

Đặc biệt hơn khi những câu nói đậm chất ngôn tình của ''Vua cá Koi'' năm xưa dành cho vợ cũ trên sóng truyền hình giờ đây lại bị mỉa mai, châm biếm. Chính điều này đã khiến cho cặp đôi mới cưới vấp phải những sự chỉ trích gay gắt đến từ phía người hâm mộ và dù cho sau đó đã vị doanh nhân 47 này trên sóng với luật sư Trần Quốc Dũ đã có đôi lời giải thích nhằm lấy lại hình ảnh của bản thân và vợ mới nhưng cả 2 vẫn nhận về những ánh nhìn không mấy thiện cảm đến từ phía netizen.