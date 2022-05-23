Hậu lùm xùm chuyện đời tư cá nhân, 'Vua cá Koi' Thắng Ngô trở lại MXH với tinh thần tươi tắn, không quên gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bà xã

Trở lại sau loạt lùm xùm không đáng có về chuyện tình cảm cá nhân, mới đây Vua cá Koi Thắng Ngô đã có động thái trở lại với MXH kèm theo là lời nhắn nhủ ngọt ngào dành cho Hà Thanh Xuân.
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Cách đây không lâu, sau khi tổ chức đám cưới với Hà Thanh Xuân, “Vua cá Koi” Thắng Ngô trở thành nhân vật được quan tâm trên mạng xã hội. Thế nhưng không phải là vì việc làm ăn được khởi sắc như vài năm trở lại đây mà là vì câu chuyện quá khứ của đôi vợ chồng mới đã bị đào bới. Cụ thể, nam doanh nhân khi đó bị tố phụ bạc người vợ ở bên mình khi còn tay trắng, đến với Hà Thanh Xuân khi chưa thực sự dứt khoát với người cũ.
Đặc biệt hơn khi những câu nói đậm chất ngôn tình của ''Vua cá Koi'' năm xưa dành cho vợ cũ trên sóng truyền hình giờ đây lại bị mỉa mai, châm biếm. Chính điều này đã khiến cho cặp đôi mới cưới vấp phải những sự chỉ trích gay gắt đến từ phía người hâm mộ và dù cho sau đó đã vị doanh nhân 47 này trên sóng với luật sư Trần Quốc Dũ đã có đôi lời giải thích nhằm lấy lại hình ảnh của bản thân và vợ mới nhưng cả 2 vẫn nhận về những ánh nhìn không mấy thiện cảm đến từ phía netizen.
Thậm chí trước sự ''tấn công'' dồn dập của cư dân mạng, cặp đôi đã cùng nhau khóa Facebook cá nhân để tránh dư luận "ném đá".
Tuy nhiên, sau một thời gian im ắng, mới đây đại gia Thắng Ngô và người vợ mới đã cùng mở lại Facebook cá nhân đi kèm với tấm ảnh chụp cùng Hà Thanh Xuân với dòng chú thích ngọt ngào: ''Cảm ơn em vì đã đến bên cuộc đời anh''.
Bên dưới bài đăng rất nhiều bạn bè và người thân đã gửi lời chúc phúc cho cả 2 và hy vọng cặp đôi sẽ có thể bỏ ngoài tai những lời nói không hay để có cho nhau một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh nhau.
Hiện những câu chuyện xoay quanh về cuộc sống của Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn đang được rất nhiều người quan tâm và để mắt tới khi vẫn còn đó những cuộc tranh luận bàn cãi về cuộc hôn nhân của cả 2.