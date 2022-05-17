Hà Thanh Xuân có động thái mới trên trang cá nhân sau thời gian 'đóng cửa' tránh bão dư luận?

Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Thanh Xuân đã có động thái ngầm bảo vệ 'vua cá Koi' khỏi những kẻ ác ý buông lời dèm pha.
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Những ngày qua, sau lễ cưới "bạc tỷ", mỹ nhân bolero Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô vẫn là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với nhiều ồn ào chỉ trích. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng đại gia U50 là người "giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ"; mặt khác còn nhiều lần đặt nghi vấn Hà Thanh Xuân là "tiểu tam" chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Giữa bão ồn ào vây quanh, nữ ca sĩ sinh năm 1988 cùng ông xã đã có thời gian khóa trang cá nhân để tránh đời tư tiếp tục bị soi mói.
Mới đây nhất, mạng xã hội bỗng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "vua cá Koi" hộ tống vợ trẻ đi diễn. Trong clip có thể thấy, đại gia U50 vận đồ khá giản dị, còn không ngại đeo túi xách cho vợ, đứng lặng lẽ phía trong hậu trường quan sát và quay clip phần biểu diễn của Hà Thanh Xuân diễn trên sân khấu. Có thể thấy, cả hai vẫn đang tận hưởng hôn nhân vô cùng ngọt ngào bất chấp những thông tin tiêu cực bủa vây.
Sau thời gian tránh bão, Hà Thanh Xuân đã mở lại Facebook cá nhân tuy nhiên cô chọn cách hạn chế bình luận để bảo vệ bản thân cũng như ông xã khỏi những kẻ ác ý buông lời dèm pha. Đồng thời, nữ ca sĩ cũng giữ im lặng trước mọi đồn đoán không hay về mình để tránh mọi việc đi quá xa.
Trước đó, về phía "vua cá Koi", nhiều ngày trước anh đã lên clip giải thích rõ ràng mọi việc để bảo vệ vợ trẻ: "Vấn đề tiểu tam này nó cực kì tệ hại, nó xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của vợ mình". Đại gia U50 cũng bức xúc phân trần cho bản thân: "Tự nhiên áp đặt rồi gán ghép rằng tôi giàu có, tôi phụ bạc vợ tôi rồi tôi đi tìm tình trẻ nó rất là kinh khủng. Không thể nào một người cha trong gia đình, một người đàn ông từng được tôn trọng như tôi giờ đây lại mang cái danh độc ác như vậy mà tôi không hề, không hề gây ra".