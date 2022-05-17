Hà Thanh Xuân có động thái mới trên trang cá nhân sau thời gian 'đóng cửa' tránh bão dư luận?

Những ngày qua, sau lễ cưới "bạc tỷ", mỹ nhân bolero Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô vẫn là tâm điểm chú ý trên mạng xã hội với nhiều ồn ào chỉ trích. Cụ thể, cư dân mạng cho rằng đại gia U50 là người "giàu bỏ bạn, sang bỏ vợ"; mặt khác còn nhiều lần đặt nghi vấn Hà Thanh Xuân là "tiểu tam" chen vào hạnh phúc gia đình người khác. Giữa bão ồn ào vây quanh, nữ ca sĩ sinh năm 1988 cùng ông xã đã có thời gian khóa trang cá nhân để tránh đời tư tiếp tục bị soi mói.

Sau đám cưới, Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" đang là chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, mạng xã hội bỗng bất ngờ lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "vua cá Koi" hộ tống vợ trẻ đi diễn. Trong clip có thể thấy, đại gia U50 vận đồ khá giản dị, còn không ngại đeo túi xách cho vợ, đứng lặng lẽ phía trong hậu trường quan sát và quay clip phần biểu diễn của Hà Thanh Xuân diễn trên sân khấu. Có thể thấy, cả hai vẫn đang tận hưởng hôn nhân vô cùng ngọt ngào bất chấp những thông tin tiêu cực bủa vây.