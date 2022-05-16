Vua cá Koi xuất hiện 'bết bát', vai đeo túi, đứng quay video cho Hà Thanh Xuân hậu tuyên bố ra đi 'tay trắng', CĐM tranh cãi kịch liệt: Người 'ngưỡng mộ tình cảm đẹp', kẻ mỉa mai 'để xem được bao lâu'

Hậu trường 16/05/2022 16:50

Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh vua cá Koi hộ tống Hà Thanh Xuân đi diễn và không ngại mang túi xách, quay video cho nữ ca sĩ đã khiến dân tình tiếp tục nổ ra cuộc tranh cãi mới.

 

Mặc dù đã hơn 1 tuần kể từ khi chính thức về chung 1 nhà, song đám cưới của Hà Thanh Xuân vua cá Koi - đại gia Thắng Ngô vẫn đang là chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Ngay sau khi hôn lễ diễn ra, hàng loạt ý kiến chỉ trích vua cá Koi sống bội bạc, quên đi những hy sinh của vợ cũ. Thậm chí có người còn mắng cả Hà Thanh Xuân và cho rằng nữ ca sĩ là tiểu tam.

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Hôn lễ đẹp như mơ nhưng đầy rẫy thị phi của cặp đôi - Ảnh: Internet

Chia sẻ với luật sư Trần Quốc Dũ, vị doanh nhân này cho hay: "Mình cũng không muốn lôi chuyện đời tư ra cho bàn dân thiên hạ soi mói, nhưng tới cái nước này chúng ta phải rõ ràng với nhau, để mình lấy lại danh dự cho vợ".  

Theo đó, anh khẳng định Hà Thanh Xuân hoàn toàn không phải tiểu tam như dư luận đồn đoán. Cả hai đến với nhau khi ông đã ly hôn vợ cũ. Nói về Thanh Đào - người từng đầu ấp tay gối, vua cá Koi khẳng định, khi "đường ai nấy đi", anh đã để lại toàn bộ tài sản cho vợ cũ và ra đi với 2 bàn tay trắng.

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Doanh nhân Thắng Ngô trong cuộc trò chuyện với luật sư Dũ - Ảnh cắt từ clip

Doanh nhân Thắng Ngô chia sẻ: "Ai biết được mình sống, đối xử với vợ cũ là cô Đào như thế nào mà nói rằng mình thay lòng. Rồi ngày hôm nay mình có được cơ đồ rồi thay lòng đi tìm vợ trẻ. Thứ nhất là mình bác bỏ, căn cứ là mình và vợ cũ đã quyết định ly hôn rồi. Sau 3 tháng mới biết cô Xuân. Thứ 2 để giải quyết vấn đề sau ly hôn mà nhiều người luôn xoáy sâu vào là vấn đề tài sản. Mình không có bất kì mưu lợi bất cứ điều gì cho bản thân.

Vợ chồng mình chia tay rất văn minh. Việc mình để lại cho vợ tất cả để cô ấy chăm con, mặc dù vẫn có nhiệm vụ chu cấp. Mình đâu có lấy cái gì đâu. Khi ly hôn, vợ cũ mình nói rằng muốn anh cho cửa hàng, đó là cửa hàng duy nhất và lớn nhất từ trước đến giờ mình xây dựng. Mình không hề suy nghĩ một giây nào cả. Rồi vợ cũ nói là muốn đứng tên trang trại cá Koi, được em nói kế toán sang tên cho em đi.

Cuối cùng cách đây mấy tháng cô ấy bảo là giao luôn password (mật khẩu) tài khoản trang trại cá Koi, mình cũng giao luôn. Mình không hề đắn đo, suy nghĩ trước bất kì yêu cầu nào từ vợ cũ".

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Cuộc hôn nhân của Vua cá Koi và chị Thanh Đào từng khiến dân tình ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Ngay sau phát ngôn ra đi "rỗng túi", CĐM bất ngờ khi phát hiện đoạn clip Thắng Ngô trông có phần "bết bát", vai đeo túi của Hà Thanh Xuân, tay cầm điện thoại quay lại buổi biểu diễn của nữ ca sĩ hải ngoại.

Trong đoạn clip, vua cá Koi ăn mặc đơn giản, không ngại đeo chéo túi xách của Hà Thanh Xuân. Vị doanh nhân này còn vừa tủm tỉm cười vừa quay lại khoảnh khắc nữ ca sĩ bước ra sân khấu. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng lại tiếp tục nổ ra cuộc tranh cãi xoay quanh hành động này của doanh nhân Thắng Ngô.

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Một số ý kiến tỏ ra khá thích thú trước màn thể hiện tình cảm của vị doanh nhaanh này dành cho một nửa của mình - Ảnh chụp màn hình

Một mặt, nhiều người cho rằng phải yêu Hà Thanh Xuân nhiều lắm thì vị đại gia này mới sẵn sàng tháp tùng "người ấy" đến tận sân khấu và không ngại đứng dưới sân khấu như 1 trợ lý cho cô.

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CĐM mỉa mai hành động của Thắng Ngô - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng có không ít netizen mỉa mai Thắng Ngô và buông lời thách thức "để xem, được bao lâu". 

Mặc dù không rõ đoạn clip trên được ghi lại vào thời điểm trước hay sau hôn lễ, song hành động của đại gia Thắng Ngô hiện đang được dân tình bàn tán sôi nổi. Được biết, sau nhiều ngày khóa Facebook để tránh thị phi, đến sáng ngày 16/5, cả Hà Thanh Xuân và đại gia Thắng Ngô đều đã mở lại trang cá nhân, song vẫn kỹ càng hạn chế bình luận từ người lạ.

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Những thông tin liên quan đến ''vua cá Koi'' Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi động thái mới nhất của cặp đôi trên MXH lại khiến dân tình phải chú ý đến.

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Từ khóa:   vua cá Koi Hà Thanh Xuân Thắng Ngô

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