Vợ Xuân Bắc 'vỗ thẳng mặt' đại gia 'vua cá Koi' Thắng Ngô sau đám cưới thị phi, chỉ một câu nói đủ khiến dân tình 'đỏ mặt', ngượng hộ

“Có lẽ trong quá trình chung sống với anh Thắng, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết bản thân và cả người chồng của mình. Tuy nhiên, sau khi nghịch cảnh xảy ra, tôi đã thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn". – vợ cũ Vua cá Koi chia sẻ với Saostar.

Sau thời gian im lặng trước đám cưới bạc tỷ của chồng cũ Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân . Ngày 13/05, chị Thanh Đào lần đầu lên tiếng về cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm. Chia sẻ với truyền thông, vợ cũ “vua cá Koi” nghẹn ngào thừa nhận đó là cú sốc lớn khiến chị nhận ra mình đã bỏ bê bản thân cũng như luống quá sâu vào công việc kinh doanh. Thậm chí chưa hiểu hết người đàn ông từng đầu ấp tay gối.

Chung dòng bức xúc với dư luận, bà xã danh hài Xuân Bắc mới đây cũng lên tiếng đứng về phía chị Thanh Đào. Cụ thể, trên tài khoản Facebook cá nhân, Hồng Nhung gay gắt gọi đại gia Thắng Ngô là “thằng trẻ trâu”. Trong lúc hôn nhân lục đục không tìm cách cứu vãn mà lại dành thời gian tìm hiểu tình nhân rồi tổ chức đám cưới hoành tráng.

Dù đã phủ nhận thông tin ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân là người thứ 3 chen ngang hạnh phúc. Tuy nhiên, khán giả vẫn gay gắt lên án doanh nhân Thắng Ngô vì cho rằng anh phụ tình, “giàu sang đổi vợ”.

“Cú huých để gã chồng có lý do kiếm gái ngay, người đàn ông tử tế họ sẽ tìm cách cho nhau một cơ hội cuối hoặc sống chậm lại để suy ngẫm, chứ không vội đọc 60 bài báo và lên mạng yêu đương online rồi cưới ngay sau vài tháng như một thằng trẻ trâu”. – Vợ Xuân Bắc viết

Trước đó vài ngày chị còn đăng đàn ẩn ý: “Đôi khi hy sinh cả mạng sống không bằng cái đứa nó làm cho họa mi hót lại”.

Phát ngôn gây chú ý của bà xã Xuân Bắc về cuộc hôn nhân giữa đại gia "vua cá Koi" và vợ cũ. Ảnh: Chụp màn hình

Trái ngược với những phát ngôn gây sóng gió trước đó, lần này vợ nghệ sĩ Xuân Bắc lại nhận về rất nhiều lời đồng tình, đặc biệt là hội chị em. Đa số cư dân mạng ủng hộ quan điểm của chị trong câu chuyện ồn ào lần này. Bên cạnh đó, một số người lại lo ngại chia sẻ lần này của vợ sẽ lại khiến Xuân Bắc “vạ lây”.

"Bạn ấy nói đúng trong trường hợp này mà. Thô mà thật đó"

"Riêng lần này cho chị 1 điểm"

"Trong các phát ngôn của chị ấy, tôi thấy có đúng lần này là chuẩn nhất, sẽ không ai phản đối chị"

“Cái nào ra cái đó. Dạy con có thể không chuẩn nhưng nói câu này hay mà chính xác”.

Trái với những lần gây tranh cãi trước đó, thì phát ngôn lần này của vợ Xuân Bắc nhận được sự ủng hộ, đặc biệt là hội chị em. Ảnh: Chụp màn hình

Trước khi vợ cũ lên tiếng phủ nhận việc Hà Thanh Xuân là "tiểu tam" phá hoại gia đình, thì “Vua cá Koi Việt Nam" cũng bày tỏ bức xúc vì dư luận đang cố tình thêu dệt, vu khống trắng trợn bà xã kém 13 tuổi của mình. Ở tuổi U50, anh chỉ muốn có cuộc sống bình yên, tận hưởng sự hạnh phúc bên cạnh Hà Thanh Xuân. Doanh nhân Thắng Ngô khẳng định, quyết định ly hôn đã được mình và vợ cũ suy nghĩ một thời gian khá dài, mọi thủ tục pháp lý – tài sản đều có sự đối chứng của luật sư.

Rời khỏi tổ ấm sau hơn 13 năm chung sống, đại gia cá Koi cho biết mình đã chuyển quyền thừa kế công ty cho chị Thanh Đào và chu cấp hàng tháng cho con gái riêng. Đó là sự tử tế, tình nghĩa vợ chồng mà anh muốn gửi đến vợ cũ.

Việc chị Thanh Đào lên tiếng bảo vệ chồng cũ trước những đàm tiếu dư luận cũng chứng minh sự tử tế của người phụ nữ này. Dù đúng sai ra sao thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Chọn cách đối diện với truyền thông, chị Thanh Đào mong muốn cuộc sống bình yên sau này và không muốn những vấn đề riêng tư bị mang ra xào xáo quá nhiều.