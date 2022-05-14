Vợ cũ 'Vua cá Koi' chính thức lên tiếng về nguyên nhân ly hôn, liệu có sự xuất hiện của 'con giáp thứ 13' như đồn đoán?

Tại thời điểm này, một nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm không kém cô dâu - chú rể chính là chị Thanh Đào - vợ cũ của đại gia Thắng Ngô. Người cùng đại gia xây dựng nên cơ đồ ngày hôm nay không ai khác chính là vợ cũ, thế nên việc anh ly hôn và đến với người phụ nữ trẻ đẹp sau khi giàu có nhận vô số lời chỉ trích.

Sau đám cưới, chuyện tình của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" Thắng Ngô bị dân tình bàn tán, "mổ xẻ". Không ít dân mạng cho rằng "Vua cá Koi" "giàu đổi bạn sang đổi vợ" và gán cho ca sĩ Hà Thanh Xuân là "tiểu tam".

Nhiều ngày im lặng kể từ khi bị cộng đồng mạng réo tên sau đám cưới của chồng cũ với nữ ca sĩ hải ngoại, mới đây, chị Thanh Đào đã chính thức lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc.

Cư dân mạng tỏ ra đồng cảm và xót xa cho người phụ nữ tào khang, cho rằng chị Thanh Đào bị phụ bạc và không ngừng chỉ trích đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân.

Trước nhiều nghi vấn cho rằng, Hà Thanh Xuân chính là "người thứ ba" chen chân vào cuộc hôn nhân của chị và chồng cũ Thắng Ngô, Thanh Đào khẳng định, nữ ca sĩ không phải người thứ ba.

"Có lẽ trong quá trình chung sống với anh Thắng, tôi vẫn chưa thực sự hiểu hết bản thân và cả người chồng của mình. Tuy nhiên, sau khi nghịch cảnh xảy ra, tôi đã thấu hiểu bản thân mình nhiều hơn.

Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba, thứ tư, thứ năm hay thứ bảy nào đó, bởi vì sự bản lĩnh của mình mới là quan trọng. Cho dù có ai đó xuất hiện, có ai đó tác động, nếu có bản lĩnh thì mọi chuyện sẽ giải quyết được hết", vợ cũ của cá Koi chia sẻ với Công lý và Xã hội.

Chị Thanh Đào - vợ cũ đại gia Thắng Ngô - phủ nhận hôn nhân rạn nứt do người thứ ba. Ảnh: Internet

Thanh Đào khẳng định Hà Thanh Xuân không phải người thứ 3 chen chân vào mối quan hệ: "Người mà các bạn đang bàn tán và cho là người thứ ba thực ra không phải nguyên nhân, bởi thời điểm cô ấy xuất hiện, giữa chúng tôi đã có sự rạn nứt. Chúng tôi có lẽ chưa có đủ thời gian để hàn gắn lại mối quan hệ, đồng thời bản thân chúng tôi cũng không làm tốt việc chữa lành tổn thương cho cả hai.

Tôi chưa bao giờ đổ lỗi cho người thứ ba nào cả và tôi cũng nhắc lại một lần nữa, cô ấy không có lỗi trong chuyện này".

Cuối cùng Thanh Đào khẳng định: "Anh ấy mãi mãi là người thân của tôi, người tôi từng yêu". Cô mong rằng mọi người sẽ dừng bàn tán để cuộc sống được bình yên sau khi hôn nhân khép lại.

Tấm ảnh gia đình được chị Thanh Đào giữ lại trên mạng xã hội và đặt ảnh đại diên. Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của đại gia Thắng Ngô trước đó, đầu năm 2021, anh và vợ cũ là chị Thanh Đào đã đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn.

Đến tháng 4/2021, đại gia Thắng Ngô quen biết và tìm hiểu ca sĩ Hà Thanh Xuân thông qua mai mối của một người bạn. Ban đầu, họ chọn cách tìm hiểu, hẹn hò xa khi chàng ở Việt Nam còn nàng ở Mỹ. Đến tháng 3/2022, cặp đôi mới chính thức gặp mặt. Thế nên, đại gia U50 khẳng định không có chuyện ngoại tình Hà Thanh Xuân rồi quyết định bỏ vợ.

Vua cá Koi từng tiết lộ, anh phải lòng Hà Thanh Xuân vì cô là người yêu động vật và có tâm hồn nhân hậu.

Tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân và được cô đồng ý. Đến ngày 2/5 vừa qua, họ đã tổ chức đám cưới tại một nhà hàng sang trọng ở TPHCM.