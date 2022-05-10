Vợ Xuân Bắc so sánh chồng với đại gia 'vua cá Koi', nói gì mà cư dân mạng gật đầu lia lịa?

Theo thông tin công khai, đại gia "vua cá Koi" sinh năm 1975. Ở độ tuổi U50, Thắng Ngô vẫn phong độ, khí chất của một gia chính hiệu. Tuy nhiên, khi sánh bước bên vợ mới cưới - Hà Thanh Xuân - anh bộc lộ rõ khoảng cách tuổi tác.

Mới đây, Hồng Nhung - bà xã Xuân Bắc - bất ngờ nhắc đến đại gia "vua cá Koi" Thắng Ngô . Tuy nhiên, cô không đề cập đến những vấn đề tình ái đang xôn xao cộng đồng mạng liên quan đến vị đại gia này. Thay vào đó, bà mẹ ba con chia sẻ hình ảnh hài hước của cư dân mạng khi thử làm "phép toán tình yêu" liên quan đến tuổi tác của đại gia "vua cá Koi".

Về phần này, bà xã Xuân Bắc tự tin chồng vẫn "ngời ngời" hơn đại gia "vua cá Koi" mặc dù cả hai chỉ hơn kém nhau một tuổi. Thậm chí, khi mới biết tuổi thật của doanh nhân Thắng Ngô, Hồng Nhung còn giật mình vì ngỡ đã... 59 tuổi.

Xuân Bắc sinh năm 1976, kém doanh nhân Thắng Ngô chỉ 1 tuổi. Ảnh minh họa: Internet

Ngay dưới bài đăng của bà xã "Nam Tào", nhiều người cũng phải công nhận Xuân Bắc trẻ hơn so với tuổi thật. "Công nhận, 75 mà nhìn khá là dừ", "Eo ơi e cũng tưởng lão ý phải tầm tuổi bố em", "Còn tưởng ông này tầm 65 cơ"... dân mạng bình luận.

Một số bình luận của cư dân mạng dưới bài đăng của vợ Xuân Bắc. Ảnh: Chụp màn hình

Những ngày qua, câu chuyện tình từ yêu đến cưới chỉ sau một năm gặp mặt trực tiếp giữa "vua cá Koi" Thắng Ngô và người vợ thứ hai - nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, kém anh 13 tuổi, đang nhận được sự quan tâm và bàn luận rôm rả của netizen trên các diễn đàn mạng xã hội.

Theo đó, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đã chính thức tổ chức đám cưới vào ngày 02/05 vừa qua. Hôn lễ hoành tráng của cặp đôi chênh 13 tuổi thu hút nhiều sự chú ý. Cả hai cũng rơi nước mắt trong ngày cưới và khẳng định rất hạnh phúc khi tìm thấy nhau. Thắng Ngô cho biết anh tiến đến hôn nhân với Hà Thanh Xuân sau 1 năm hẹn hò, khẳng định khi chỉ vừa quen tình trẻ vài tháng thì số lần anh cười đã bằng cả đời cộng lại.

Ảnh cưới của vua cá Koi và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Thế nhưng thay vì chúc phúc, nhiều người lại tỏ ra bức xúc trước quyết định vội vàng cưới vợ mới của đại gia "vua cá Koi". Tất cả xuất phát từ việc netizen phát hiện, cách đây hai năm, Thắng Ngô vẫn còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời "ngôn tình" cho vợ thì nay anh đã sánh đôi bên người vợ mới.

Trên mạng xã hội hiện tại còn bắt đầu râm ran tin đồn Hà Thanh Xuân là "trà xanh", "em gái nương tựa" xen vào cuộc hôn nhân của "vua cá Koi" và vợ cũ.

Trước những bình luận gay gắt của cư dân mạng, cả doanh nhân Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đều đóng trang cá nhân. Mặc dù vậy, họ vẫn không tránh khỏi những công kích từ dư luận.