Không nằm ngoài drama, Phương Trinh Jolie đã gây chú ý khi đi bình luận dạo bằng tài khoản chính thức có tích xanh của mình bên dưới một bài viết về bà Thanh Đào - vợ cũ vua cá Koi.

Những ngày gần đây, mọi nhất cử nhất động liên quan đến chuyện hôn nhân của đại gia Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân đang nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận. Bên cạnh đó, mối quan hệ của đại gia này với vợ cũ cũng là tâm điểm bàn tán trên MXH.

Ngay lập tức, bình luận của bà xã Lý Bình đã nhận được rất nhiều sự cảm thông và đồng tình từ hội chị em.

Cụ thể, nữ diễn viên khẳng định màn lột xác của bà Thanh Đào vô cùng ngoạn mục. Đồng thời, cô cũng để lại bình luận như một lời nhắn nhủ đến hội chị em: "Phải yêu thương bản thân".

Bà xã Lý Bình "comment dạo" trên bài viết nhắc về Thanh Đào- Ảnh: Internet

Trước đó, một người bạn của Phương Trinh Jolie cũng chia sẻ hình ảnh và nhắc đến lùm xùm này, đồng thời đưa ra triết lý khiến nữ diễn viên cũng phải gật gù đồng ý.

Theo đó, chia sẻ hình ảnh "vua cá Koi" bên vợ cũ và vợ mới, người này viết: "Không biết vụ gì đang xảy ra mà chị em phụ nữ chúng ta nên nhớ: Luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn chăm sóc bản thân và luôn luôn độc lập tài chính". Trước triết lý của người thân, Phương Trinh Jolie cũng tán thành, nữ ca sĩ để lại bình luận: "Chuẩn em" như cách ủng hộ cho quan điểm này.

Trước đó, Phương Trinh Jolie cũng tán thành triết lý của người thân - Ảnh: Internet

Đám cưới của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã qua hơn 1 tuần, cứ tưởng sẽ êm ấm song sức ảnh hưởng của câu chuyện đằng sau vẫn đang là tâm điểm cho cộng đồng mạng bàn luận.

Dân tình thể hiện sự đồng cảm với người vợ tào khang, hy sinh cho chồng con, cùng chồng gầy dựng cơ nghiệp cuối cùng hôn nhân đổ vỡ, cư dân mạng lại quay sang công kích 'Vua cá Koi' và vợ mới.

Đại gia bị chỉ trích là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" khi bỏ vợ, đi thêm bước nữa. Còn giọng ca hải ngoại bị gắn mác là người thứ ba, "chuột sa hủ nếp", ôm chân đại gia để giàu có đổi đời.

'Vua cá koi' Thắng Ngô và vợ mới Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Trước những lùm xùm, vị đại gia này đã lên tiếng cho biết không muốn chuyện gia đình bị thiên hạ đem ra mổ xẻ. Bênh vợ mới và khẳng định cô không có lỗi trong việc này, hoàn toàn không phải người thứ ba và anh cùng vợ cũ đã hoàn toàn cắt đứt trước khi đại gia đi bước nữa. Thắng Ngô cũng chia sẻ anh chưa bao giờ vô trách nhiệm với vợ cũ và con.





Sự khác biệt về ngoại hình, vóc dáng của cô trước và sau ly hôn - Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gọn gàng - Ảnh: Internet

Về phía vợ cũ "Vua cá Koi", Thanh Đào lựa chọn im lặng trước những ồn ào của chồng cũ và tập trung vào kinh doanh. Một số hình ảnh chia sẻ đã tiết lộ sự khác biệt về ngoại hình, vóc dáng của cô trước và sau ly hôn với 'Vua cá Koi' khiến dân tình xôn xao.

Từ một người phụ nữ có thân hình tròn trịa hơi mũm mỉm, vợ cũ Thắng Ngô có sự lột xác ngoạn mục. Thanh Đào trở nên xinh đẹp, thon gọn hơn, khác xa so với cuộc sống hôn nhân trước đây với Thắng Ngô.

Để tránh những thị phi không đáng có, vợ cũ Thắng Ngô hiện đã ẩn/xóa hết bài viết đính kèm hình ảnh và chia sẻ riêng tư trên trang cá nhân.