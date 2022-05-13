Phương Trinh Jolie hóng drama bằng tài khoản chính chủ, bị fan phát hiện đi 'bình luận dạo', nói gì về sự lột xác của vợ cũ 'Vua cá Koi' mà khiến dân tình nháo nhào?

Hậu trường 13/05/2022 16:09

"Bình luận dạo" của Phương Trinh Jolie trên một bài viết liên quan đến sự lột xác của vợ cũ đại gia Thắng Ngô thu hút sự chú ý của CĐM.

Những ngày gần đây, mọi nhất cử nhất động liên quan đến chuyện hôn nhân của đại gia Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân đang nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận. Bên cạnh đó, mối quan hệ của đại gia này với vợ cũ cũng là tâm điểm bàn tán trên MXH.

Không nằm ngoài drama, Phương Trinh Jolie đã gây chú ý khi đi bình luận dạo bằng tài khoản chính thức có tích xanh của mình bên dưới một bài viết về bà Thanh Đào - vợ cũ vua cá Koi.

Cụ thể, nữ diễn viên khẳng định màn lột xác của bà Thanh Đào vô cùng ngoạn mục. Đồng thời, cô cũng để lại bình luận như một lời nhắn nhủ đến hội chị em: "Phải yêu thương bản thân".

Ngay lập tức, bình luận của bà xã Lý Bình đã nhận được rất nhiều sự cảm thông và đồng tình từ hội chị em.

Phương Trinh Jolie hóng drama bằng tài khoản chính chủ, bị fan phát hiện đi 'bình luận dạo', nói gì về sự lột xác của vợ cũ 'Vua cá Koi' mà khiến dân tình nháo nhào? - Ảnh 1
Phương Trinh Jolie hóng drama bằng tài khoản chính chủ, bị fan phát hiện đi 'bình luận dạo', nói gì về sự lột xác của vợ cũ 'Vua cá Koi' mà khiến dân tình nháo nhào? - Ảnh 2
Bà xã Lý Bình "comment dạo" trên bài viết nhắc về Thanh Đào- Ảnh: Internet

Trước đó, một người bạn của Phương Trinh Jolie cũng chia sẻ hình ảnh và nhắc đến lùm xùm này, đồng thời đưa ra triết lý khiến nữ diễn viên cũng phải gật gù đồng ý.

Theo đó, chia sẻ hình ảnh "vua cá Koi" bên vợ cũ và vợ mới, người này viết: "Không biết vụ gì đang xảy ra mà chị em phụ nữ chúng ta nên nhớ: Luôn luôn xinh đẹp, luôn luôn chăm sóc bản thân và luôn luôn độc lập tài chính". Trước triết lý của người thân, Phương Trinh Jolie cũng tán thành, nữ ca sĩ để lại bình luận: "Chuẩn em" như cách ủng hộ cho quan điểm này.

Phương Trinh Jolie hóng drama bằng tài khoản chính chủ, bị fan phát hiện đi 'bình luận dạo', nói gì về sự lột xác của vợ cũ 'Vua cá Koi' mà khiến dân tình nháo nhào? - Ảnh 3
Trước đó, Phương Trinh Jolie cũng tán thành triết lý của người thân - Ảnh: Internet

Đám cưới của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân đã qua hơn 1 tuần, cứ tưởng sẽ êm ấm song sức ảnh hưởng của câu chuyện đằng sau vẫn đang là tâm điểm cho cộng đồng mạng bàn luận.

Dân tình thể hiện sự đồng cảm với người vợ tào khang, hy sinh cho chồng con, cùng chồng gầy dựng cơ nghiệp cuối cùng hôn nhân đổ vỡ, cư dân mạng lại quay sang công kích 'Vua cá Koi' và vợ mới.

Đại gia bị chỉ trích là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ" khi bỏ vợ, đi thêm bước nữa. Còn giọng ca hải ngoại bị gắn mác là người thứ ba, "chuột sa hủ nếp", ôm chân đại gia để giàu có đổi đời.

Phương Trinh Jolie hóng drama bằng tài khoản chính chủ, bị fan phát hiện đi 'bình luận dạo', nói gì về sự lột xác của vợ cũ 'Vua cá Koi' mà khiến dân tình nháo nhào? - Ảnh 4
'Vua cá koi' Thắng Ngô và vợ mới Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Trước những lùm xùm, vị đại gia này đã lên tiếng cho biết không muốn chuyện gia đình bị thiên hạ đem ra mổ xẻ. Bênh vợ mới và khẳng định cô không có lỗi trong việc này, hoàn toàn không phải người thứ ba và anh cùng vợ cũ đã hoàn toàn cắt đứt trước khi đại gia đi bước nữa. Thắng Ngô cũng chia sẻ anh chưa bao giờ vô trách nhiệm với vợ cũ và con.

Phương Trinh Jolie hóng drama bằng tài khoản chính chủ, bị fan phát hiện đi 'bình luận dạo', nói gì về sự lột xác của vợ cũ 'Vua cá Koi' mà khiến dân tình nháo nhào? - Ảnh 5
 
Phương Trinh Jolie hóng drama bằng tài khoản chính chủ, bị fan phát hiện đi 'bình luận dạo', nói gì về sự lột xác của vợ cũ 'Vua cá Koi' mà khiến dân tình nháo nhào? - Ảnh 6
Sự khác biệt về ngoại hình, vóc dáng của cô trước và sau ly hôn - Nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng gọn gàng - Ảnh: Internet

Về phía vợ cũ "Vua cá Koi", Thanh Đào lựa chọn im lặng trước những ồn ào của chồng cũ và tập trung vào kinh doanh. Một số hình ảnh chia sẻ đã tiết lộ sự khác biệt về ngoại hình, vóc dáng của cô trước và sau ly hôn với 'Vua cá Koi' khiến dân tình xôn xao.

Từ một người phụ nữ có thân hình tròn trịa hơi mũm mỉm, vợ cũ Thắng Ngô có sự lột xác ngoạn mục. Thanh Đào trở nên xinh đẹp, thon gọn hơn, khác xa so với cuộc sống hôn nhân trước đây với Thắng Ngô.

Để tránh những thị phi không đáng có, vợ cũ Thắng Ngô hiện đã ẩn/xóa hết bài viết đính kèm hình ảnh và chia sẻ riêng tư trên trang cá nhân.

Vụ ly hôn ồn ào của 'vua cá Koi' và vợ cũ: Bạn thân ngậm ngùi 'nói lời ruột gan', bày tỏ sự lo ngại đến một nhân vật đặc biệt

Vụ ly hôn ồn ào của 'vua cá Koi' và vợ cũ: Bạn thân ngậm ngùi 'nói lời ruột gan', bày tỏ sự lo ngại đến một nhân vật đặc biệt

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội được cho là người bạn thân lâu năm của 'vua cá Koi' Thắng Ngô và vợ cũ đã lên tiếng nói rõ sự tình trước những ồn ào vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   Vợ cũ vua cá koi Phương Trinh Jolie Vua cá Koi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 32 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 45 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 15 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 19 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?