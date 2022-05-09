Hết tình còn nghĩa: Vợ cũ của 'vua cá Koi' có ngay động thái gây chú ý, dân tình tấm tắc khen 'văn minh, bản lĩnh'

Chỉ hai năm trước, đại gia Thắng Ngô cùng người vợ Thanh Đào xuất hiện trên sóng truyền hình trong tâm thế hạnh phúc. Họ cho thấy tình yêu vượt qua mọi giới hạn và thử thách để thu được trái ngọt. Chị Thanh Đào chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của chồng và xúc động kể lại những khó khăn mà cả hai từng trải qua để dựng nên cơ đồ. Khi nhắc về chồng, Thanh Đào không khỏi tự hào cho biết, Thắng Ngô là người hăng say lao động, đam mê cá Koi, thậm chí yêu cá hơn yêu vợ. Chị từng chứng kiến anh nâng niu từng chú cá và làm việc liên tục từ đêm tới sáng. Thấu hiểu được niềm đam mê cá Koi của chồng, vì vậy, chị đã toàn tâm toàn ý hỗ trợ. Những lúc kinh doanh rơi vào bế tắc, chị vẫn chấp nhận để chồng đầu tư hàng tỷ đồng vào thú vui xa xỉ này.

Những ngày qua, chiếm sóng mạng xã hội là đám cưới của đại gia Thắng Ngô - người được mệnh danh là "vua cá Koi" cùng người vợ hai - ca sĩ Hà Thanh Xuân . Đáng lẽ ra, ngày hỷ sẽ là sự kiện đáng nhớ nhất của đời người và được chúc tụng. Thế nhưng, đám cưới của vị đại gia "vua cá Koi" và Hà Thanh Xuân lại không nhận được sự ủng hộ rộng rãi, thậm chí là những lời chỉ trích.

Ngỡ tưởng tình yêu đẹp bên chồng là thành quả mà chị Thanh Đào xứng đáng được nhận. Nhưng sau tất cả, họ chọn cách đường ai nấy đi. Đỉnh điểm của sự thất vọng từ công chúng là đại gia Thắng Ngô nhanh chóng lên xe hoa lần thứ hai.

Câu chuyện truyền cảm hứng từ đôi vợ chồng hai bàn tay trắng thành triệu phú khiến nhiều người ngưỡng mộ. Có thể nói, hành trình đi đến danh xưng "vua cá Koi" của đại gia Thắng Ngô có một phần công lớn từ người vợ tào khang. Chị Thanh Đào sẵn sàng làm hậu phương cho chồng, bỏ qua hết 99 điểm xấu, ôm ấp một điểm tốt để tiếp tục yêu chồng.

Khắp các trang mạng xã hội, nhiều người chỉ trích Thắng Ngô khi quyết định buông bỏ người vợ tào khang. Bất kỳ nơi đâu có bài đăng về đám cưới của "vua cá Koi", có những lời ẩn ý về việc "Giàu đổi bạn sang đổi vợ" hay những bình luận đại loại như: "Đàn ông khi giàu có bỗng thấy mình ở một đẳng cấp khác, cao sang hơn. Người vợ tào khang bỗng thành cũ, không xứng với anh ta", "Tình mới bao giờ cũng đẹp, thơ mộng. Có bao giờ anh ta ngoái lại, nhớ những ngày gian nan kiếm từng đồng cùng vợ?"...

Nhiều người trách móc Thắng Ngô khi vị đại gia quên đi người vợ tào khang. Ảnh: Chụp màn hình

Thế nhưng, suốt những ngày qua, chị Thanh Đào không một lần lên tiếng về việc kết thúc cuộc hôn nhân cùng người đàn ông đã từng "đồng cam cộng khổ". Việc có bị chồng phản bội, thay lòng đổi dạ yêu gái trẻ hay "tiểu tam" xuất hiện trong gia đình chỉ là dừng lại ở mức độ tin đồn trên mạng xã hội, khi đích thân chị chưa lên tiếng.

Mới đây nhất, hành động của Thanh Đào càng khiến nhiều người nể phục. Đó là việc chỉ xóa toàn bộ bài viết trên trang cá nhân, đồng thời khóa bình luận. Từ khi đám cưới của chồng cũ được công bố, nhiều người vào trang mạng xã hội của Thanh Đào để chỉ trích đại gia Thắng Ngô và dành sự cảm thông dành cho người vợ cũ. Có lẽ chính vì điều này mà Thanh Đào đã ẩn mọi bài viết và không cho phép "comment" tương tác.

Thế nhưng, điều khiến nhiều người cảm phục hơn cả là việc Thanh Đào để lại tấm ảnh đại diện chụp cùng chồng cũ và con gái. Đây cũng là bài viết duy nhất được chị công khai trên trang cá nhân. Việc giữ lại tấm ảnh gia đình cho thấy Thanh Đào trân trọng người từng "đầu ấp tay gối" và cha của con gái. Việc "vạch áo cho người xem lưng" chỉ làm tổn thương nhiều phía, đặc biệt là đứa con bé bỏng của cả hai.

Chị Thanh Đào để lại tấm ảnh duy nhất trên trang cá nhân cùng con gái và chồng cũ. Ảnh: FBNV

Hành động của vợ cũ đại gia "vua cá Koi" đúng với hình ảnh khi lần đầu xuất hiện trước công chúng: điềm đạm, hi sinh và hết lòng bảo vệ gia đình. Chuyện chia tay chỉ có người trong cuộc mới rõ, có thể họ đã hết duyên nợ, không còn hợp nhau và chọn cách ra đi...

Với những gì đã xảy ra, nhiều cư dân mạng cũng luôn tin rằng, một người phụ nữ được đánh giá là bao dung và có chiều sâu, lại từng trải qua nhiều sóng gió, nhất định người phụ nữ này sẽ tìm được hạnh phúc sau những ngày giông bão.