Không kìm được cảm giác chua xót, vợ cũ vua cá Koi nghẹn lòng chứng kiến người đầu ấp tay gối một thời thành ‘chồng người ta’: ‘Tôi tột cùng đau khổ’

Chưa kể, ông xã Hà Thanh Xuân còn bị soi đăng nhiều hình ảnh gia đình hạnh phúc hồi năm 2021, ngay trước khi quen nữ ca sĩ 8X. Điều này khiến cả hai trở thành tâm điểm chỉ trích gay gắt của cộng đồng mạng. Nhiều người còn gán cho Hà Thanh Xuân là người thứ ba, cố tình xen ngang cuộc hôn nhân của Thắng Ngô và vợ cũ.

Những ngày qua, ồn ào quanh đám cưới của doanh nhân Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn được bàn tán rôm rả ở khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguồn cơn xuất phát từ việc dân mạng phát hiện trước đây Thắng Ngô khi tham gia một chương trình truyền hình đã gây xúc động khi dành nhiều lời "ngôn tình" cho vợ cũ nhưng không bao lâu thì bày tỏ hạnh phúc bên vợ mới.

Giữa những lùm xùm, vợ cũ của Thắng Ngô là doanh nhân Thanh Đào bất ngờ lên tiếng về chuyện đổ vỡ hôn nhân. Chị phủ nhận chuyện người thứ 3 chen chân vào cuộc sống vợ chồng, nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ là do chị chưa hiểu hết bản thân, cũng như người chồng. Chị không đổ lỗi cho ai bởi chị nghĩ bản lĩnh mới là quan trọng nhất. Chị cho rằng dẫu có bất kỳ ai xuất hiện nhưng nếu đủ bản lĩnh sẽ giải quyết được tất cả.

Chị Thanh Đào không đổ lỗi cho Thắng Ngô hay Hà Thanh Xuân. Chị cho rằng hôn nhân đỗ vỡ với chồng cũ là do cả hai chưa hiểu nhau. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Thanh Đào còn chia sẻ cảm xúc khi chứng kiến đám cưới linh đình của chồng cũ và Hà Thanh Xuân. Giây phút nghẹn ngào của chị khi trải lòng về việc chứng kiến chồng cũ lên xe hoa khiến cộng đồng mạng thương cảm, đồng thời dành nhiều lời động viên cho người phụ nữ này.

"Tôi nghĩ rằng không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người sẽ chạnh lòng, vì cùng thân phận phụ nữ mà. Có thể nói là, tôi tột cùng đau khổ", vợ cũ "vua cá Koi" tâm sự với Saostar.

Vợ cũ doanh nhân Thắng Ngô bật khóc khi được khỏi liệu có luyến tiếc cuộc hôn nhân đã tan vỡ hay không. Thanh Đào lý giải nguyên nhân khiến cô rơi nước mắt: "Từng có những dự án mang tên con gái tôi, thật ra tôi chỉ được làm một nửa. Khi tình yêu mất, khi hôn nhân đổ vỡ, chúng ta đừng tiếc nuối, cứ để nó tự do. Chúng ta hãy để cho nó thuận duyên vì nếu cố níu giữ chỉ làm cả 2 dằn vặt nhau trong đớn đau".

Người phụ nữ này cũng cho hay bản thân cảm thấy buồn khi chồng cũ vướng phải lùm xùm. Nhưng nỗi buồn ấy không phải là việc Thắng Ngô có người mới mà là nhiều thông tin sai lệch bị đẩy đi quá xa, người trong cuộc chịu không ít tổn thương.

Ngay sau đó, hàng loạt trang và hội nhóm trên mạng xã hội đua nhau chia sẻ lại những chia sẻ của vợ cũ doanh nhân Thắng Ngô, nhận đuợc tương tác "khủng" từ dân mạng. Nhiều người bày tỏ bất ngờ trước những phát ngôn của vợ cũ Thắng Ngô về ca sĩ Hà Thanh Xuân. Bởi trái với suy nghĩ của họ, Thanh Đào đã nhận lỗi sai về mình và không hề có lời trách móc nào.

Khán giả cho biết họ cảm thấy xúc động trước những chia sẻ chân thành của vợ cũ "vua cá Koi". Mọi người mong rằng Thanh Đào sẽ có được nhiều niềm vui, hạnh phúc bên con gái sau ồn ào của chồng cũ.