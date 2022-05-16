Kể từ khi đám cưới được diễn ra, cuộc sống của ''vua cá Koi'' Thắng Ngô và bà xã Hà Thanh Xuân dường như bị đảo lộn hoàn toàn khi liên tiếp nhận về những sự chỉ trích từ phía người hâm mộ. Điều này được cho là xuất phát từ những lời tình cảm mà ông xã Hà Thanh Xuân đã dành cho người vợ cũ cách đây 2 năm trước, trong một chương trình trên sóng tivi.

Thắng Ngô và Thanh Đào thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó không ít người cảm thấy ngưỡng mộ trước tình cảm mà vị doanh nhân này dành cho bà xã, thậm chí nhiều người còn lấy đó là hình mẫu để hướng đến hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Chính vì vậy mà ngay sau khi nghe tin Thắng Ngô kết hôn với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, netizen đã tỏ ra cực kỳ phẫn nộ và cho rằng nữ ca sĩ là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác còn Thắng Ngô là người đàn ông nói không giữ lời.