Vợ chồng Thắng Ngô 'vua cá Koi' có động thái đầu tiên trên MXH, CĐM buông lời châm biếm: 'Lộ diện chi để bị chửi tiếp hay gì'

Hậu trường 16/05/2022 16:09

Những thông tin liên quan đến ''vua cá Koi'' Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi động thái mới nhất của cặp đôi trên MXH lại khiến dân tình phải chú ý đến.

Kể từ khi đám cưới được diễn ra, cuộc sống của ''vua cá Koi'' Thắng Ngô và bà xã Hà Thanh Xuân dường như bị đảo lộn hoàn toàn khi liên tiếp nhận về những sự chỉ trích từ phía người hâm mộ. Điều này được cho là xuất phát từ những lời tình cảm mà ông xã Hà Thanh Xuân đã dành cho người vợ cũ cách đây 2 năm trước, trong một chương trình trên sóng tivi.

Vợ chồng Thắng Ngô 'vua cá Koi' có động thái đầu tiên trên MXH, CĐM buông lời châm biếm: 'Lộ diện chi để bị chửi tiếp hay gì' - Ảnh 1
Thắng Ngô và Thanh Đào thời còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tại thời điểm đó không ít người cảm thấy ngưỡng mộ trước tình cảm mà vị doanh nhân này dành cho bà xã, thậm chí nhiều người còn lấy đó là hình mẫu để hướng đến hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Chính vì vậy mà ngay sau khi nghe tin Thắng Ngô kết hôn với nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân, netizen đã tỏ ra cực kỳ phẫn nộ và cho rằng nữ ca sĩ là kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác còn Thắng Ngô là người đàn ông nói không giữ lời. 

Vợ chồng Thắng Ngô 'vua cá Koi' có động thái đầu tiên trên MXH, CĐM buông lời châm biếm: 'Lộ diện chi để bị chửi tiếp hay gì' - Ảnh 2
Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân - Ảnh: Internet

Trước những sự chỉ trích, chửi bới quyết liệt từ phía CĐM dù cho đã có những lời giải thích với luật sư Trần Quốc Dũ về vấn đề này nhưng nhìn chung netizen vẫn không thể chấp nhận tha thứ cho cặp đôi và khiến cho cả 2 buộc phải khóa trang FB cá nhân. 

Vợ chồng Thắng Ngô 'vua cá Koi' có động thái đầu tiên trên MXH, CĐM buông lời châm biếm: 'Lộ diện chi để bị chửi tiếp hay gì' - Ảnh 3
Vợ chồng Thắng Ngô 'vua cá Koi' có động thái đầu tiên trên MXH, CĐM buông lời châm biếm: 'Lộ diện chi để bị chửi tiếp hay gì' - Ảnh 4
Cả 2 vừa có động thái đầu tiên trên MXH khi cùng để chế độ giới hạn bình luận trên trang cá nhân FB - Ảnh: chụp màn hình 

Tuy nhiên, mới đây cả đại gia Thắng Ngô và người vợ mới đã cùng mở lại Facebook cá nhân nhưng cả hai vẫn rất cẩn trọng ở thời điểm này, họ cùng để chế độ "giới hạn những người có thể bình luận bài viết". Một số bộ phận netizen cho rằng việc mở lại FB cá nhân ở thời điểm này không khác gì để nhận những sự chỉ trích thêm từ phía người hâm mộ bởi lẽ sự việc cho đến lúc này vẫn chưa hề hạ nhiệt.

Hiện nhất cử nhất động của vợ chồng Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân vẫn luôn vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

 

Từ khóa:   vua cá Koi và vợ cũ Thắng Ngô - Hà Thanh Xuân Hà Thanh Xuân Thắng Ngô lên tiếng

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