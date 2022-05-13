Hậu ly hôn, vợ cũ Thắng Ngô vẫn giữ 'khư khư' một điều tốt đẹp này, netizen ồ ạt gửi lời khen cho cách hành xử hết sức văn minh!

Hậu trường 13/05/2022 17:44

Sau ly hôn, nhiều người bất ngờ khi phát hiện vợ cũ đại gia Thắng Ngô vẫn giữ nguyên điều này trên trang cá nhân.

Những ngày qua, ồn ào xoay quanh chuyện tình của Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi Việt Nam" Thắng Ngô vẫn gây sức hút và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Ngay sau đám cưới "trăm tỷ", cặp vợ chồng son phải nhận "ném đá" dữ dội khi vị đại gia bị nghi bội bạc người vợ tào khang để đến với nữ ca sĩ trẻ. Đồng thời, ca sĩ Hà Thanh Xuân cũng bị nghi ngờ là "em gái nương tựa" phá hoại một gia đình đang hạnh phúc.

Hậu ly hôn, vợ cũ Thắng Ngô vẫn giữ 'khư khư' một điều tốt đẹp này, netizen ồ ạt gửi lời khen cho cách hành xử hết sức văn minh! - Ảnh 1
Đám cưới của Hà Thanh Xuân và Vua cá Koi Việt Nam vẫn đang là chủ đề bàn tán xôn xao trên mạng xã hội - Ảnh: Internet

Ngoài 2 nhân vật đang là trung tâm của sự bàn tán thì hiện những hình ảnh, động thái lúc này của Thanh Đào (vợ cũ Thắng Ngô) cũng đặc biệt dành được nhiều sự quan tâm. Trên trang cá nhân của vợ cũ "vua cá Koi", cư dân mạng đồng loạt tràn vào để lại nhiều bình luận bày tỏ sự xót xa và dành nhiều lời động viên đến chị sau biến cố hôn nhân.

Bất ngờ hơn hết, sau ly hôn với đại gia Thắng Ngô, vợ cũ vẫn giữ nguyên ảnh đại diện 3 người gồm chị, con gái và chồng cũ. Trong bức ảnh có thể thấy, 3 người đều nở nụ cười rạng rỡ và tràn đầy hạnh phúc. Theo thời gian đăng tải bức ảnh là mới chỉ khoảng hơn 1 năm trước, vậy mà giờ đây, gia đình rộn ràng tiếng cười nào đã không còn.

Hậu ly hôn, vợ cũ Thắng Ngô vẫn giữ 'khư khư' một điều tốt đẹp này, netizen ồ ạt gửi lời khen cho cách hành xử hết sức văn minh! - Ảnh 2
Vợ cũ Thắng Ngô vẫn giữ nguyên ảnh đại diện gia đình trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

Việc giữ lại hình ảnh sau ly hôn của vợ cũ Thắng Ngô khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Một số ý kiến cho rằng Thanh Đào đã có hành động đẹp sau ly hôn là không oán trách, tránh mặt hay thậm chí thù hằn. Chị muốn giữ lại kỷ niệm đẹp và không vì mối quan hệ đổ vỡ của ba mẹ mà ảnh hưởng đến con gái nhỏ. 

Trước đó, giữa bão dư luận đang bàn tán xôn xao, bạn thân của Thanh Đào cũng đã đăng tải một bài viết trải lòng về cuộc ly hôn của họ. Cụ thể, người này cho biết, cả 2 chia tay trong sự văn minh và không hề xảy ra vấn đề tranh chấp gì. Vì vậy mong mọi người đừng đẩy mọi việc đi quá xa mà gây tổn thương cho con gái chung 12 tuổi của Thắng Ngô và Thanh Đào. Đáng chú ý, dưới bài đăng này, vợ cũ Thắng Ngô đã để lại bình luận cảm ơn như đã nói thay lòng mình. 

Hậu ly hôn, vợ cũ Thắng Ngô vẫn giữ 'khư khư' một điều tốt đẹp này, netizen ồ ạt gửi lời khen cho cách hành xử hết sức văn minh! - Ảnh 3
Hậu ly hôn, vợ cũ Thắng Ngô vẫn giữ 'khư khư' một điều tốt đẹp này, netizen ồ ạt gửi lời khen cho cách hành xử hết sức văn minh! - Ảnh 4
Bạn thân của Thanh Đào cho biết cả 2 chia tay trong êm đẹp, không có bất kì tranh chấp nào - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, theo như chia sẻ của đại gia Thắng Ngô trước đó, đầu năm 2021, ông và vợ cũ đã đi đến quyết định cuối cùng là ly hôn. Đến tháng 4/2021, đại gia Thắng Ngô mới quen biết và tìm hiểu ca sĩ Hà Thanh Xuân thông qua mai mối của một người bạn.

Hậu ly hôn, vợ cũ Thắng Ngô vẫn giữ 'khư khư' một điều tốt đẹp này, netizen ồ ạt gửi lời khen cho cách hành xử hết sức văn minh! - Ảnh 5
Cả 2 ly hôn vào đầu năm 2021 và có chung 1 cô con gái - Ảnh: Internet

Ban đầu, họ chọn cách tìm hiểu, hẹn hò xa khi chàng ở Việt Nam còn nàng ở Mỹ. Đến tháng 3/2022, cặp đôi mới chính thức gặp mặt nhau. Tháng 4/2022, Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân và được cô đồng ý. Đến ngày 2/5 vừa qua, họ đã tổ chức đám cưới.

 

Vài ngày sau đám cưới đình đám với 'vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân tiếp tục bị khủng bố tinh thần từ antifan, có hành động đáp trả không ai ngờ đến

Vài ngày sau đám cưới đình đám với 'vua cá Koi' Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân tiếp tục bị khủng bố tinh thần từ antifan, có hành động đáp trả không ai ngờ đến

Vướng phải nhiều lời thị phi kể từ khi công khai mối quan hệ với ông xã, Hà Thanh Xuân mới đây đã có động thái đáp trả nhằm tránh sự quấy rối từ antifan.

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