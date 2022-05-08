'Vua cá Koi Việt Nam' vừa cưới vợ trẻ, vợ cũ 'lột xác xoành xoạch' như một người khác, CĐM phải thảng thốt: 'Đẹp nhất khi không thuộc về ai'

Hậu trường 08/05/2022 15:25

Sau biến cố hôn nhân, vợ cũ “vua cá Koi Việt Nam” gây ngỡ ngàng khi xuất hiện với ngoại hình lột xác ngoạn mục.

Những ngày vừa qua, sau lễ cưới xa hoa, chuyện tình giữa vua cá Koi Việt Nam và ca sĩ Hà Thanh Xuân đang trở thành chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội. Cụ thể, nhiều người cho rằng "vua cá Koi" là người tệ bạc, phụ tình người vợ cũ đã đồng hành cùng ông từ khi 2 bàn tay trắng. Đến khi giàu có, có sự nghiệp vững vàng thì đổi vợ trẻ.

'Vua cá Koi Việt Nam' vừa cưới vợ trẻ, vợ cũ 'lột xác xoành xoạch' như một người khác, CĐM phải thảng thốt: 'Đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 1
Chuyện tình giữa vua cá Koi Việt Nam và ca sĩ Hà Thanh Xuân đang trở thành chủ đề bàn tán trên khắp mạng xã hội - Ảnh: FBNV

Chưa kể, cư dân mạng còn đào lại đoạn clip được phát sóng trên truyền hình vào 2 năm trước ghi lại những lời chia sẻ về tình yêu đầy xúc động của Thắng Ngô và vợ cũ từng khiến không ít người ngưỡng mộ.

'Vua cá Koi Việt Nam' vừa cưới vợ trẻ, vợ cũ 'lột xác xoành xoạch' như một người khác, CĐM phải thảng thốt: 'Đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 2
Dân mạng ngỡ ngàng với diện mạo hiện tại của vợ cũ 'Vua cá Koi Việt Nam' - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa lúc bàn tán xôn xao, dân tình cũng rất tò mò về người vợ cũ của Thắng Ngô sau khi chồng lên xe hoa lần nữa. Tuy nhiên, điểm ngỡ ngàng là dân tình không còn nhận ra cô vợ "đứng tuổi" ngày nào trên sóng truyền hình mà thay vào đó là một người phụ nữ trẻ trung, vóc dáng chuẩn chỉnh. Hiện tại, vợ cũ Thắng Ngô dường như trở thành 1 người khác hoàn toàn. Không chỉ vậy, gu ăn mặc cũng thay đổi 180 độ khiến dân chúng trầm trồ phải thốt lên rằng: "Hóa ra người con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai".

'Vua cá Koi Việt Nam' vừa cưới vợ trẻ, vợ cũ 'lột xác xoành xoạch' như một người khác, CĐM phải thảng thốt: 'Đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 3
'Vua cá Koi Việt Nam' vừa cưới vợ trẻ, vợ cũ 'lột xác xoành xoạch' như một người khác, CĐM phải thảng thốt: 'Đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 4
Gu ăn mặc của vợ cũ Thăng Ngô cũng thay đổi chóng mặt - Ảnh: FBNV

Theo như chia sẻ trước đó tại chương trình, trong suốt 15 năm gắn bó cùng chồng, chị Thanh Đào không ít lần ngậm đắng nuốt cay, thậm chí có những lúc chấp nhận lỗ mất cả hàng tỷ đồng để phục vụ thú vui xa xỉ của chồng. Điều duy nhất giúp chị vượt qua tất cả chính là tình yêu lớn dành cho anh.

'Vua cá Koi Việt Nam' vừa cưới vợ trẻ, vợ cũ 'lột xác xoành xoạch' như một người khác, CĐM phải thảng thốt: 'Đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 5
Chia sẻ của Thắng Ngô và vợ cũ trên chương trình từng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - Ảnh: Cắt từ clip

Vợ cũ vua cá Koi vừa khóc vừa tiết lộ không ít lần “ghen tỵ” với cả cá Koi khi nhiều lúc vợ đau ốm, sức khoẻ không tốt thì Thắng Ngô lại lủi thủi bên hồ cá nói chuyện, hôn cá. Thậm chí, đôi lúc chị cố tỏ ra khó chịu trong người nhưng vẫn nhận về sự lạnh nhạt của ông xã.

'Vua cá Koi Việt Nam' vừa cưới vợ trẻ, vợ cũ 'lột xác xoành xoạch' như một người khác, CĐM phải thảng thốt: 'Đẹp nhất khi không thuộc về ai' - Ảnh 6
Dân mạng bàn tán sôi nổi về chuyện tình giữa Thắng Ngô và "vợ cũ, vợ mới" - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện tại, dù đã ly hôn nhưng trên trang cá nhân, Thanh Đào vẫn lưu giữ những hình ảnh gia đình hạnh phúc. Điều này khiến nhiều người lại càng cảm thấy xót xa hơn cho cô. Về phần Thắng Ngô, anh vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh vợ trẻ, kèm nhiều lời ngọt ngào. Có thể thấy, anh đang tận hưởng hôn nhân vợ chồng son đầy hạnh phúc.

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