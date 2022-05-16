Tự nhận để lại tài sản cho vợ cũ, CĐM tinh ý phát hiện vua cá Koi vẫn mạnh tay chi số tiền khủng làm 'người mới' vui lòng bằng món quà giá trị này

Hậu trường 16/05/2022 11:46

Được biết, món quà mà Thắng Ngô trao cho vợ mới - Hà Thanh Xuân trong ngày cưới có giá trị không hề nhỏ.

Sau đám cưới của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân cư dân mạng liên tục công kích trang cá nhân của cặp đôi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc vị đại gia sinh năm 1975 này từng lên truyền hình nói ngôn tình với vợ cũ, nhưng chỉ 2 năm sau đã cưới vợ mới là ca sĩ Hà Thanh Xuân và cũng dành lời khen "có cánh" cho nữ ca sĩ.

Tự nhận để lại tài sản cho vợ cũ, CĐM tinh ý phát hiện vua cá Koi vẫn mạnh tay chi số tiền khủng làm 'người mới' vui lòng bằng món quà giá trị này - Ảnh 1
Cuộc hôn nhân nhiều điều tiếng của "vua cá Koi" và vợ trẻ. Ảnh: Internet

Trước cáo buộc liên quan đến việc "giàu đổi vợ", "bạc tình với người vợ tào khang", đại gia Thắng Ngô đã không thể giữ im lặng. "Vua cá Koi" Việt Nam tiết lộ đã chuyển quyền thừa kế cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên Hà Thanh Xuân, đồng thời hy vọng cộng đồng mạng buông tha, ngừng thêu dệt những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến vợ mới và con gái của mình.

“Ai biết được mình sống, đối xử với vợ cũ là cô Đào như thế nào mà nói rằng mình phụ bạc. Rồi ngày hôm nay mình có được cơ đồ rồi phụ bạc đi tìm vợ trẻ. Mình không có bất kì mưu lợi bất cứ điều gì cho bản thân. Vợ chồng mình chia tay rất văn minh. Việc mình để lại cho vợ tất cả để cô ấy chăm con, mặc dù vẫn có nhiệm vụ chu cấp. Mình đâu có giành giật cái gì đâu. Khi ly hôn, vợ cũ mình nói rằng muốn anh cho cửa hàng quận 2. Đó là cửa hàng duy nhất và lớn nhất từ trước đến giờ mình xây dựng. Mình không hề suy nghĩ một giây nào cả.

Rồi vợ cũ nói là muốn đứng tên trại nuôi cá, ok em nói kế toán sang tên cho em đi. Cuối cùng cách đây mấy tháng cô ấy bảo là giao luôn pass (mật khẩu) tài khoản, mình cũng giao luôn. Mình không hề đắn đo, suy nghĩ trước bất kì yêu cầu nào từ vợ cũ”, đại gia Thắng Ngô cho biết.

Tiết lộ của doanh nhân Thắng Ngô làm cư dân mạng bất ngờ bởi dù có để lại hết tài sản cho người vợ đầu, ông vẫn tổ chức lễ cầu hôn và đám cưới vô cùng hoành tráng, sang trọng với Hà Thanh Xuân. Nhất là khi loạt ảnh cận cảnh hôn lễ của hai người được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả càng trầm trồ trước những món trang sức đắt giá mà cô dâu Hà Thanh Xuân nhận được.

Tự nhận để lại tài sản cho vợ cũ, CĐM tinh ý phát hiện vua cá Koi vẫn mạnh tay chi số tiền khủng làm 'người mới' vui lòng bằng món quà giá trị này - Ảnh 2
Chiếc nhẫn kim cương đắt giá mà Hà Thanh Xuân đeo trong ngày cưới. Ảnh: Facebook Vu Huy Binh
Tự nhận để lại tài sản cho vợ cũ, CĐM tinh ý phát hiện vua cá Koi vẫn mạnh tay chi số tiền khủng làm 'người mới' vui lòng bằng món quà giá trị này - Ảnh 3
Bên cạnh chiếc nhẫn kim cương cầu hôn, thì cặp nhẫn cưới của vợ chồng "vua cá Koi" và vợ trẻ cũng đến từ thương hiệu nổi tiếng. Facebook Vu Huy Binh

Trong nhiều khoảnh khắc, Hà Thanh Xuân rất vui vẻ khoe khéo chiếc nhẫn cầu hôn với viên kim cương cỡ lớn, chứng tỏ giá trị của nó không hề thấp chút nào. Chưa kể, nhẫn cưới của hai vợ chồng cũng là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng.

Mẫu váy cưới của Hà Thanh Xuân có thiết kế rất cầu kỳ và theo ước tính của nhiều người thì có giá trị vài trăm triệu đồng. Hai vợ chồng cũng nhận được rất nhiều vàng từ gia đình hai bên. Tiệc cưới của cả hai được chiêu đãi tại một khách sạn hạng sang tại TPHCM với sự tham dự của nhiều người nổi tiếng trong showbiz.

Tự nhận để lại tài sản cho vợ cũ, CĐM tinh ý phát hiện vua cá Koi vẫn mạnh tay chi số tiền khủng làm 'người mới' vui lòng bằng món quà giá trị này - Ảnh 4
Tiệc cưới xa hoa của "vua cá Koi" khiến nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: Internet

Sau những ồn ào thời gian qua, đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đóng cửa trang cá nhân để tránh công kích từ cộng đồng mạng. Chị Thanh Đào - vợ cũ "vua cá Koi" - cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn Hà Thanh Xuân là người thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân. Khẳng định chị và đại gia Thắng Ngô chia tay vì cả hai chưa thật sự hiểu nhau.

Từ khóa:   vua cá koi Hà Thanh Xuân vua cá Koi và vợ cũ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài báo mộng giàu sang, 3 con giáp hứng trọn lộc trời, tiền vào như nước, sung sướng hơn người

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Sao quốc tế 35 phút trước
Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 48 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 1 giờ 18 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 1 giờ 20 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?