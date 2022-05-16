Tự nhận để lại tài sản cho vợ cũ, CĐM tinh ý phát hiện vua cá Koi vẫn mạnh tay chi số tiền khủng làm 'người mới' vui lòng bằng món quà giá trị này

Được biết, món quà mà Thắng Ngô trao cho vợ mới - Hà Thanh Xuân trong ngày cưới có giá trị không hề nhỏ.

Sau đám cưới của đại gia Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân cư dân mạng liên tục công kích trang cá nhân của cặp đôi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc vị đại gia sinh năm 1975 này từng lên truyền hình nói ngôn tình với vợ cũ, nhưng chỉ 2 năm sau đã cưới vợ mới là ca sĩ Hà Thanh Xuân và cũng dành lời khen "có cánh" cho nữ ca sĩ. Cuộc hôn nhân nhiều điều tiếng của "vua cá Koi" và vợ trẻ. Ảnh: Internet Trước cáo buộc liên quan đến việc "giàu đổi vợ", "bạc tình với người vợ tào khang", đại gia Thắng Ngô đã không thể giữ im lặng. "Vua cá Koi" Việt Nam tiết lộ đã chuyển quyền thừa kế cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên Hà Thanh Xuân, đồng thời hy vọng cộng đồng mạng buông tha, ngừng thêu dệt những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến vợ mới và con gái của mình.

“Ai biết được mình sống, đối xử với vợ cũ là cô Đào như thế nào mà nói rằng mình phụ bạc. Rồi ngày hôm nay mình có được cơ đồ rồi phụ bạc đi tìm vợ trẻ. Mình không có bất kì mưu lợi bất cứ điều gì cho bản thân. Vợ chồng mình chia tay rất văn minh. Việc mình để lại cho vợ tất cả để cô ấy chăm con, mặc dù vẫn có nhiệm vụ chu cấp. Mình đâu có giành giật cái gì đâu. Khi ly hôn, vợ cũ mình nói rằng muốn anh cho cửa hàng quận 2. Đó là cửa hàng duy nhất và lớn nhất từ trước đến giờ mình xây dựng. Mình không hề suy nghĩ một giây nào cả. Rồi vợ cũ nói là muốn đứng tên trại nuôi cá, ok em nói kế toán sang tên cho em đi. Cuối cùng cách đây mấy tháng cô ấy bảo là giao luôn pass (mật khẩu) tài khoản, mình cũng giao luôn. Mình không hề đắn đo, suy nghĩ trước bất kì yêu cầu nào từ vợ cũ”, đại gia Thắng Ngô cho biết.

Tiết lộ của doanh nhân Thắng Ngô làm cư dân mạng bất ngờ bởi dù có để lại hết tài sản cho người vợ đầu, ông vẫn tổ chức lễ cầu hôn và đám cưới vô cùng hoành tráng, sang trọng với Hà Thanh Xuân. Nhất là khi loạt ảnh cận cảnh hôn lễ của hai người được chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả càng trầm trồ trước những món trang sức đắt giá mà cô dâu Hà Thanh Xuân nhận được. Chiếc nhẫn kim cương đắt giá mà Hà Thanh Xuân đeo trong ngày cưới. Ảnh: Facebook Vu Huy Binh Bên cạnh chiếc nhẫn kim cương cầu hôn, thì cặp nhẫn cưới của vợ chồng "vua cá Koi" và vợ trẻ cũng đến từ thương hiệu nổi tiếng. Facebook Vu Huy Binh Trong nhiều khoảnh khắc, Hà Thanh Xuân rất vui vẻ khoe khéo chiếc nhẫn cầu hôn với viên kim cương cỡ lớn, chứng tỏ giá trị của nó không hề thấp chút nào. Chưa kể, nhẫn cưới của hai vợ chồng cũng là sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng. Mẫu váy cưới của Hà Thanh Xuân có thiết kế rất cầu kỳ và theo ước tính của nhiều người thì có giá trị vài trăm triệu đồng. Hai vợ chồng cũng nhận được rất nhiều vàng từ gia đình hai bên. Tiệc cưới của cả hai được chiêu đãi tại một khách sạn hạng sang tại TPHCM với sự tham dự của nhiều người nổi tiếng trong showbiz. Tiệc cưới xa hoa của "vua cá Koi" khiến nhiều người phải trầm trồ. Ảnh: Internet Sau những ồn ào thời gian qua, đại gia Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đóng cửa trang cá nhân để tránh công kích từ cộng đồng mạng. Chị Thanh Đào - vợ cũ "vua cá Koi" - cũng lên tiếng bác bỏ tin đồn Hà Thanh Xuân là người thứ ba chen chân vào cuộc sống hôn nhân. Khẳng định chị và đại gia Thắng Ngô chia tay vì cả hai chưa thật sự hiểu nhau.

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