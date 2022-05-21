Hết mỉa mai, CĐM 'bé lái' căn dặn vua cá Koi phải mang lại hạnh phúc cho Hà Thanh Xuân, chính chủ có màn đáp trả gây choáng!

Khi trở thành tâm điểm chỉ trích, vợ chồng Hà Thanh Xuân đã lần lượt khóa tài khoản cá nhân, thậm chí khóa cả fanpage chính thức để tránh nhận thêm những bình luận tiêu cực. Thế nhưng hình ảnh và các phát ngôn trước đó của cặp đôi liên tục lan truyền "chóng mặt" trên mạng xã hội kèm những lời chê bai, chế giễu.

Lên xe hoa cùng Thắng Ngô - người được mệnh danh là "vua cá Koi Việt Nam", nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ vướng phải nhiều nghi vấn xoay quanh chuyện đời tư, tình cảm. Trong khi "vua cá Koi" bị chỉ trích là "giàu đổi bạn, sang đổi vợ", thì Hà Thanh Xuân bị cho là "tiểu tam" chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác.

Nhiều người động viên anh nhanh chóng chóng bình tâm sau ồn ào vừa qua. Trong đó đáng chú ý, khi được một người căn dặn anh phải mang lại hạnh phúc cho Hà Thanh Xuân vì những biến cố đã qua khiến cô chịu nhiều tổn thương, "vua cá Koi" sau đó liền có động thái đáng chú ý.

Sau một thời gian đóng cửa mạng xã hội, vợ chồng "vua cá Koi" cũng lần lượt mở lại và chọn cách đối diện với dư luận. Mới đây, đại gia Thắng Ngô đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân, anh đăng hình ảnh công viên hồ cá và kèm dòng trạng thái "tiếp tục công việc". Chia sẻ của "vua cá Koi Việt Nam" thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng, trong đó có bạn bè lẫn những người công kích.

Cụ thể, người này nói: "Tội nghiệp Hà Thanh Xuân, vô tình bị ảnh cả sự nghiệp và tâm lý. Chú phải làm sao để trả lại nụ cười hồn nhiên rạng rỡ cho cô bé mới xứng đáng nhé". Đáp lại, đại gia Thắng Ngô đã "thả tim" bình luận này. Dù không trực tiếp thể hiện bằng lời nói, nhưng chỉ hành động nhỏ này cũng chứng tình yêu vị đại gia dành cho vợ kém 13 tuổi.

Khi được căn dặn phải trả lại nụ cười cho Hà Thanh Xuân, đại gia Thắng Ngô lập tức "thả tim". Ảnh: Chụp màn hình

Sau đó, được một người bạn động viên "Hãy mạnh mẽ tiến về phía trước", vị đại gia U50 lập tức cho biết bản thân luôn trong trạng thái tích cực nên không có gì phải lo lắng: "Anh đang rất hạnh phúc và ổn em ơi!". Qua câu trả lời này, có thể thấy những ồn ào đã qua không ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc vợ chồng son của "vua cá Koi" và vợ trẻ Hà Thanh Xuân.

Sau những ồn ào vừa qua, "vua cá Koi" cho biết hiện tại đang rất hạnh phúc. Ảnh: Chụp màn hình.

Vừa qua, vợ cũ của Thắng Ngô là doanh nhân Thanh Đào cũng đã lên tiếng về chuyện đổ vỡ hôn nhân. Chị phủ nhận chuyện người thứ 3 chen chân vào cuộc sống vợ chồng, nguyên nhân dẫn đến hôn nhân đổ vỡ là do chị chưa hiểu hết bản thân, cũng như người chồng. Chị không đổ lỗi cho ai bởi chị nghĩ bản lĩnh mới là quan trọng nhất. Chị cho rằng dẫu có bất kỳ ai xuất hiện nhưng nếu đủ bản lĩnh sẽ giải quyết được tất cả.

Trước đó, đại gia Thắng Ngô cũng lên tiếng bảo vệ vợ mới cưới khỏi búa rìu dư luận. "Vua cá Koi" phủ nhận Hà Thanh Xuân là người thứ 3, bởi trước đó anh và chị Thanh Đào đã chia tay rồi mới chính thức đến với ca sĩ hải ngoại. Anh cho biết mình không phải người tệ bạc như nhiều người vẫn nghĩ, vì khi ly hôn đã để lại quyền thừa kễ cho vợ cũ để bắt đầu cuộc sống bình yên bên Hà Thanh Xuân, đồng thời hy vọng cộng đồng mạng buông tha, ngừng thêu dệt những tin đồn sai sự thật làm ảnh hưởng đến vợ mới và con gái của mình.