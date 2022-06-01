Thủy Tiên chia sẻ, cô thực sự đau lòng và bức xúc cho sự việc mình gặp phải. “Những kẻ giả danh trên đời này luật nhân quả không chừa sót một ai’ - nữ ca sĩ bức xúc lên tiếng. Cô cũng cho hay, những người trong gia đình mình cũng suýt bị lừa, nhận hàng trả tiền cho shipper mà cứ nghĩ của cô.

Nữ ca sĩ cho hay, cô hoàn toàn bị lợi dụng, những kẻ lừa đảo nhờ vào tên tuổi của cô mà đăng tải việc cứu giúp thuốc cho những người lớn tuổi, ít biết đến mạng xã hội.

Ảnh: Internet.

Trên trang cá nhân Thủy Tiên lên tiếng việc về loạt thông tin mạo danh này. Nội dung đăng tải hình ảnh Thủy Tiên tặng thuốc, hàng loạt bài đăng Công Vinh - Thủy Tiên tặng 0 đồng 'sâm nhung'... và ship đến tận nhà với giá 300-400.000Đ. Họ lừa các đối tượng là các cô chú lớn tuổi ở quê, thậm chí họ hàng Thủy Tiên: "Họ lừa các đối tượng là các cô chú lớn tuổi ở quê, thậm chí người nhà em cũng bị lừa luôn... may là em cản kịp. Lúc shiper giao đến kêu lấy thuốc dì em bảo: “Tui là dì của Thủy Tiên mà Tiên nó không tặng nên tui không nhận hàng đâu” thế là dì em bị nhân viên gọi chửi quá trời”- nữ ca sĩ trải lòng.

Ảnh: Internet

Không thể phủ nhận vì những bài đăng này mà những người bệnh hoạn, già cả đau ốm có thể liên hệ bị lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng. Ca sĩ Thuỷ Tiên mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc để xử lý tình trạng lừa đảo này bảo vệ người dân cũng như uy tín của cô.

"Không thương hay giúp người ta thì thôi còn đi lừa họ nữa là bất nhân, vô đạo đức." ‘Đồng tiền kiếm được từ việc làm bất thiện sớm muộn gì cũng phải trả giá bằng kết cục đau khổ’- nữ ca sĩ tỏ thái độ bức xúc.

Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chồng của cô là Lê Công Vinh cũng nhiều lần lên page post cảnh báo lừa đảo.

Chuyện mạo danh người nổi tiếng để lừa gạt người dân từng được nhiều ca sĩ, diễn viên lên tiếng. Trên thực tế, có không ít các nghệ sĩ bị lợi dụng hình ảnh, danh tiếng để bán hàng trên mạng, thậm chí cố tình buôn bán hàng giả, hàng nhái, hoạt động trái phép.

Ca sĩ Thủy Tiên từng được đông đảo khán giả tin tưởng khi một mình đứng ra kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Cô tiên phong bất chấp hiểm nguy, khó khăn để cứu trợ cho người dân gặp khó khăn và nhận được rất nhiều sự ủng hộ.

Thủy Tiên trong mắt đông đảo người dân nghèo như là “cô Tiên” đã xuất hiện và mang lại may mắn trong lúc khó khăn. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng vướng không ít lùm xùm trong sự việc “sao kê” từ thiện minh bạch và rõ ràng từ những nghệ sĩ khác. Những chia sẻ của cô luôn nhận được đông đảo sự quan tâm, bình luận.

"Mình sẽ đi miền Trung. Cả đêm qua không ngủ được, không biết sao mình cứ nhắm mắt là thấy hình ảnh lũ lụt miền trung lẫn quẩn trong đầu. Đi sẽ rất vất vả, vì 1 khi mà mình đã làm gì thì mình cứ hay phải tự tay làm tới nơi tới chốn nên chả biết sức mình có chịu nổi hay không...mà không làm thì trong lòng nó cứ ray rứt ngủ không được khổ tâm hết sức" - Thủy Tiên từng đăng tải trạng thái cứu giúp người chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.