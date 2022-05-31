Sau khi bị phụ huynh tố cáo cô giáo đánh học sinh, nhà trường đã có clip tố ngược phụ huynh hành hung cô giáo.

Sự việc xảy ra tại một trường mầm non Phú Cát trong những ngày vừa qua, màn đối đáp có sự căng thẳng giữa phụ huynh và nhà trường vì chưa phân định rõ đúng - sai. Đồng thời, ai cũng chứng minh lí lẽ và đòi công lý cho mình. Sự mập mờ từ cả hai phía đang gây xôn xao trong dư luận. Ảnh minh họa: Internet Phía phụ huynh tố giác giáo viên mầm non đã có những hành vi trái đạo đức, đe dọa và đánh con họ trong nhà vệ sinh khiến con lo sợ không dám đến trường. Phụ huynh học sinh này thậm chí còn gửi thẳng đơn đến lãnh đạo nhà trường và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện yêu cầu nhanh chóng giải quyết sự việc thỏa đáng cho họ.

Cụ thể, bé T.N.N.L - học sinh trong vụ việc khẳng định nhiều lần bị cô Ngô Lệ Thùy đánh trong nhà vệ sinh. "Cô Thùy bắt con vô nhà vệ sinh đánh. Cô Thùy nói láo là cô thay đồ cho con rồi mà cô chưa thay. Rồi cô Thùy đánh con. Đánh xong cô la, con buồn nên con không học với bạn nữa" - bé L. kể lại. Về phía cô giáo một mực khẳng định mình "nhá nhá" bé L. chứ không đánh roi nào. "Cái gì cũng có bằng chứng chứ sao phụ huynh mà lại nghe con nói rồi nghe lời như vậy". Nữ giáo viên còn tự đăng trên Facebook cá nhân, cô Thùy cho rằng mình đã bị "vu khống".

Khi chưa rõ thực hư, hiệu trưởng nhà trường bà Nguyễn Thị Bích Hạnh đã trích xuất camera tung bằng chứng "tố" ngược phụ huynh bé T.N.N.L. về hành vi hành hung cô giáo. Theo hình ảnh trong clip, bố mẹ bé L. đến trường gặp các cô giáo nói chuyện, trong lúc nóng giận người cha đã 2 lần có động thái lao vào như muốn đánh giáo viên nhưng được chị vợ hết sức can ngăn. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được giải quyết và dư luận cực kì quan tâm. Giữa các vụ việc liên quan đến công bằng và minh bạch trên, dư luận vẫn lên án và đứng về phía chính nghĩa. Hi vọng, vụ việc sẽ được giải quyết ổn thỏa và cả hai bên đều có cách khắc phục tránh những mâu thuẫn lớn.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-phu-huynh-dang-dan-to-giao-vien-danh-con-ai-de-nha-truong-tung-han-2-video-to-nguoc-472662.html