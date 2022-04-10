Nữ tài xế, được cho là nhân tình của chồng người phụ nữ trên, đã buộc phải dừng xe giữa đường phố đông đúc. Cô này lập tức bị người phụ nữ túm tóc, chửi mắng. Hơn chục người đi đường đã vây xung quanh vì tò mò theo dõi diễn biến.

Mạng xã hội xôn xao đoạn video ghi lại cảnh một phụ nữ chặn một chiếc siêu xe màu vàng trên đường và túm tóc đánh người tài xế.

Tuy bị một số người ngăn cản nhưng người vợ vẫn quyết liệt túm tóc cô “bồ nhí” để lôi cô này ra khỏi xe. Người vợ tuyên bố rằng chiếc Lexus này thuộc về mình. Tuy nhiên, cô bồ không chịu rời khỏi xe. Do đó, người vợ đã lên xe và đánh tiếp.

Vụ việc khiến giao thông ách tắc nghiêm trọng và một vài người đã phải gọi điện báo với cảnh sát địa phương.

Theo thông tin chia sẻ cho biết, biển số của chiếc xe cho thấy vụ việc diễn ra ở thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông.

Một lúc sau, cảnh sát cũng xuất hiện để giải tán đám đông hiếu kỳ. Tuy nhiên, tiện tại thì vẫn chưa rõ cô bồ có bị thương hay không.

Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên, việc vợ gặp người tình rồi ra tay xử lý.

Trước đó, chiều 15/9/2020, mạng xã hội Việt Nam cũng chia sẻ loạt clip ghi lại sự việc một người phụ nữ bắt quả tang chồng lái ô tô đi cùng người phụ nữ được cho là bồ nhí. Tức giận, người phụ nữ này đã đánh ghen ngay trên đường phố. Sự việc xảy ra trên đường Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo nội dung đoạn clip, người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm sau khi phát hiện chồng mình lái siêu xe chở theo cô gái trẻ (được cho là tình nhân) trên đường thì tỏ ra vô cùng tức giận. Người phụ nữ giật cửa xe để lôi cô gái trẻ xuống đường, sau đó liên tục chửi bới lớn tiếng và giật tóc, đánh đập cô gái rất mạnh tay... Người đàn ông trong clip đã xông vào giải cứu cho cô gái bằng việc đấm và thúc cùi chỏ nhiều cái rất mạnh vào mặt vợ để cô gái chạy thoát.

Dù bị chồng đánh nhưng người vợ vẫn túm chặt tóc cô gái giật ngược ra sau và lôi đi xềnh xệch trên đường. Vừa giật tóc vừa đánh tát cô gái dữ dội, người phụ nữ còn lớn tiếng "báo công an đi".

Tuy nhiên đến cuối clip, người vợ đã bị chồng đấm rất mạnh vào mặt nên phải buông tay. Sau khi ra tay với vợ, người chồng vội vàng nói với cô gái "em chạy đi". Cô gái bị đánh ghen tóc tai rối bời nhưng vẫn chạy thật nhanh vào đám đông.

Vụ việc chồng chở bồ nhí trên siêu xe bị vợ lao vào đánh ghen trên phố Lý Hà Nội khiến dư luận xôn xao.

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo công an phường Cửa Đông cho biết, sự việc xảy ra trên địa bàn phường vào chiều ngày 15/9.

Theo vị lãnh đạo này, sự việc xảy ra rất nhanh chỉ trong vài phút, khi cán bộ công an phường có mặt tại hiện trường, đám đông và những người trong cuộc đã nhanh chóng giải tán.

"Khi có mặt tại hiện trường, người vợ lấy xe của chồng đi luôn, còn người chồng đưa cô gái trẻ đi bằng taxi. Do sự việc có dấu hiệu vi phạm trật tự công cộng, đánh nhau nên chúng tôi đang tiếp tục điều tra, làm rõ", vị lãnh đạo nói.