Mẹ đơn thân Thủy Bi bất ngờ bị ‘điểm mặt’ ngay trên sóng truyền hình, ‘ảo tưởng quyền lực MXH’ nhưng cần có giới hạn

Hầu hết quan điểm CĐM ủng hộ về việc cần có giới hạn trên mạng xã hội, nhất là những phát ngôn trong livestream.

Vừa qua, VTV đã phát sóng đoạn phóng sự có tên “Ảo tưởng quyền lực trên mạng: Hậu quả thật trong thế giới ảo”, trong đó CĐM bất ngờ nhận ra người xuất hiện trong đoạn clip được nhắc đến chính là bà mẹ hot nhất mạng xã hội - nữ ca sĩ Thủy Bi. Dù hình ảnh đã được che mờ nhưng CĐM hoàn toàn có thể nhận ra 'chiến thần livestream' hôm nào đã được nhà đài VTV lấy dẫn chứng để minh họa cho những phát ngôn khó lường trên mạng xã hội hiện nay. Đoạn phóng sự gần như đưa ra những bằng chứng thuyết phục về việc cảnh báo hậu quả trong những livestream trực tiếp. Trong đó, minh họa cụ thể hơn chính là CEO, bà chủ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng hay nhân vật người cha trong vụ việc tố giáo viên đánh con nhưng bị nhà trường tố ngược đã khiến CĐM bức xúc, tẩy chay.

VTV cho hay những nhân vật liên quan đã phải chịu hậu quả vì những lời nói của mình. MXH là 'con dao hai lưỡi', mỗi sự việc nên có giới hạn và điều quan trọng, những người trong câu chuyện cần phải biết điểm dừng ở đâu. Tránh việc thể hiện cái tôi, thậm chí bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm người khác. Phóng viên cho hay: 'Đáng sợ nhất khi những thông tin không được kiểm chứng, thiếu cơ sở hay bịa đặt lại khiến nhiều người lầm tưởng là 1 loại quyền lực mình được trao cho. Không ai được phép đứng trên luật pháp như vậy. Không ít người đã phải trả giá'.

Những tưởng đoạn video khiến CĐM dậy sóng bảo vệ mẹ đơn thân Thủy Bi, nhưng sau khi xem hết phóng sự, nhiều người hoàn toàn ủng hộ quan điểm của nhà đài. Họ cho rằng mọi việc nên có giới hạn. Trên một số trang, nhóm Facebook bình luận quan điểm này rất sôi nổi. “Tôi cũng bức xúc về thái độ của bố con con bé kia và cách xử lý của nhà trường. Nhưng chưa bao giờ đồng tình với những lời nói bốc đồng của bà Thuỷ. Trong live bà ấy có rất nhiều câu nói mang tính miệt thị, xúc phạm và châm biếm người khác”. “Lợi dụng lòng thương cảm của CĐM rồi dẫn đến hậu quả không ai lường trước được. Cái cảm giác được mấy triệu con người quan tâm, tung hô nó thành vậy đấy. Sự việc vốn rất đơn giản, chị xé ra cho thật to và quan trọng hóa vấn đề, đưa thông tin 1 chiều”. “Mạng là ảo nhưng đi tù là thật, bài học từ bà Nguyễn Phương Hằng còn đó mà vẫn chưa nhận ra à?”. “Livestream đòi quyền lợi cho con thì không ai nói, nhưng đừng vin vào đó để xúc phạm các cá nhân khác”. “Đã bảo rồi, đây là truyền nhân của bà Nguyễn Phương Hằng, cứ nghĩ lên mạng bô bô, được tung hô thì là mẹ thiên hạ luôn rồi. Không cẩn thận lại chung số phận với bà Hằng”. “Dừng đúng thời điểm, nói đúng cái cần nói là được rồi. Đừng để những lời tung hô khiến mình bị ảo tưởng”. Hình ảnh mẹ đơn thân Thủy Bi livestream nhận được 'cơn bão' lượt xem đông đảo. Mượn lời nói, mượn nhân vật để đưa ra minh chứng cụ thể nhất nhằm mục đích tạo được môi trường văn hóa lành mạnh. Dù thế nào, đây cũng là lời cảnh tỉnh để mọi người chú ý hơn. Mỗi cá nhân phải có ý thức mới có thể chung tay xây dựng một cộng đồng mạng xã hội văn minh.

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