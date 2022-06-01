Loạt ảnh Dương Mịch đi chợ, bất ngờ 'gây bão' chỉ vì điều này

Sao quốc tế 01/06/2022 16:38

Mới đây, hình ảnh Dương Mịch xuất hiện khi đi chợ đang gây chú ý của cư dân mạng.

Mới đây, loạt hình ảnh Dương Mịch xuất hiện khi đi chợ đang "dậy sóng" trên khắp các trang mạng xã hội. Đây là những hình ảnh này là nữ diễn viên đang ghi hình cho chương trình "Hoa Tỷ Đệ" mùa 4. Sự xuất hiện của nữ diễn viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đó.

Dù đã ở tuổi 36 nhưng đôi lúc Dương Mịch lên đồ chỉ như gái 18, đôi mươi. Trong hình, Dương Mịch đội mũ lưới trai và xõa tóc cá tính, cô mặc một chiếc áo rộng màu nâu và diện quần ngắn cũn khoe đôi chân dài miên man và nuột nà. Đắc biệt, nữ diễn viên còn điểm thêm phụ kiện cho set thời trang với túi đeo tréo hình trống màu đỏ trông vô cùng cuốn hút và không thể rời mắt.

Loạt ảnh Dương Mịch đi chợ, bất ngờ 'gây bão' chỉ vì điều này - Ảnh 1Loạt ảnh Dương Mịch đi chợ, bất ngờ 'gây bão' chỉ vì điều này - Ảnh 2Loạt ảnh Dương Mịch đi chợ, bất ngờ 'gây bão' chỉ vì điều này - Ảnh 3Loạt ảnh Dương Mịch đi chợ, bất ngờ 'gây bão' chỉ vì điều này - Ảnh 4

Hiện tại, Dương Mịch quyết định nghỉ ngơi nên chưa tham gia bất kì dự án nào. Dù được xem là ngôi sao hàng đầu của Trung Quốc, chiếm sóng các phương tiện truyền thông nhưng diễn xuất của mỹ nhân 8X lại không được đánh giá cao. Các tác phẩm gần đây của cô được nhận xét không có nhiều đột phá. Hơn nữa, việc tham gia các dự án phim truyền hình có màu sắc na ná khiến Dương Mịch đang có phần lép vế trong con đường diễn xuất so với các đồng nghiệp cùng lứa. 

Loạt ảnh Dương Mịch đi chợ, bất ngờ 'gây bão' chỉ vì điều này - Ảnh 5

Bộ phim truyền hình mới nhất của cô là phim cổ trang Hộc Châu phu nhân và phim tâm lý tình cảm Định luật 80/20 của tình yêu. Cả hai dự án đều không có sự đột phá. Sau hai bộ phim này, Dương Mịch chưa có thêm dự án mới và sự nghiệp phim ảnh của cô bị đánh giá ảm đạm.

Dương Mịch từng ghi dấu ấn diễn xuất qua những tác phẩm đặc sắc như Tiên kiếm kỳ hiệp 3, Cổ kiếm kỳ đàm, Cung tỏa tâm ngọc, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa. Song, danh tiếng của cô ngày càng giảm so với lứa diễn viên cùng tuổi, thậm chí thế hệ đàn em như Địch Lệ Nhiệt Ba.

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