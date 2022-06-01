Loạt ảnh Dương Mịch đi chợ, bất ngờ 'gây bão' chỉ vì điều này

Mới đây, loạt hình ảnh Dương Mịch xuất hiện khi đi chợ đang "dậy sóng" trên khắp các trang mạng xã hội. Đây là những hình ảnh này là nữ diễn viên đang ghi hình cho chương trình "Hoa Tỷ Đệ" mùa 4. Sự xuất hiện của nữ diễn viên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người có mặt tại đó.

Dù đã ở tuổi 36 nhưng đôi lúc Dương Mịch lên đồ chỉ như gái 18, đôi mươi. Trong hình, Dương Mịch đội mũ lưới trai và xõa tóc cá tính, cô mặc một chiếc áo rộng màu nâu và diện quần ngắn cũn khoe đôi chân dài miên man và nuột nà. Đắc biệt, nữ diễn viên còn điểm thêm phụ kiện cho set thời trang với túi đeo tréo hình trống màu đỏ trông vô cùng cuốn hút và không thể rời mắt.