Xôn xao thông tin mỹ nhân sẽ thay thế Dương Mịch sau khi bị 'hất khỏi' Kiều Tàng

Sau thời gian dài chưa khai máy, Dương Mịch đã bị phía Tencent xóa tên khỏi dự án Kiều Tàng.

Cách đây không lâu, cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi phía Tencent đã âm thầm xóa mất bài đăng tuyên Dương Mịch là nữ chính của dự án phim "Kiều Tàng". Mới đây, cư dân mạng lạii tiếp tục xôn xao trước thông tin cho biết Tencent đã tìm đến Cảnh Điềm để thế chỗ Dương Mịch.

Theo đó, Cảnh Điềm đang bàn bạc để trở thành nữ chính của "Kiều Tàng". Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ấn tượng, diễn xuất ổn định của cô nàng được khán giả kỳ vọng sẽ nhận bộ phim này. Tuy nhiên, nhiều khán giả vẫn còn khá lo ngại về khả năng gánh phim của Cảnh Điềm.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Tiêu biểu có thể kể đến trường hợp của Tư Đằng và Lưu Quang Chi Thành vừa lên sóng cách đây không lâu. Cảnh Điềm có thể thắng thế với Tư Đằng là do hợp vai nữ chính xinh đẹp, sang chảnh và có khí chất cao quý. Bạn diễn của cô nàng và kịch bản phim cũng được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, qua đến Lưu Quang Chi Thành thì danh tiếng của Cảnh Điềm lại kém hơn hẳn trước. Từ kịch bản phim đến nhân vật của người đẹp này trong phim đều bị chê nhạt nhòa.

Tuy nhiên, "Kiều Tàng" là phim cổ trang, tập trung vào hành trình của nữ chính, cách gọi khác là phim đại nữ chủ. Như vậy, vai trò của nam chính không quan trọng bằng Cảnh Điềm. Do đó, vai chính của cô sẽ gây áp lực so với những bộ phim trước đó đã từng tham gia.

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Hiện tại, phía Tencent vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc chọn người mới thay thế Dương Mịch trong "Kiều Tàng". Song, người hâm mộ vẫn mong ngóng vai nữ chính của bộ phim này bởi đây là dự án trọng điểm của năm nay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-thong-tin-my-nhan-se-thay-the-duong-mich-sau-khi-bi-hat-khoi-kieu-tang-469407.html