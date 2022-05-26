Những ngôi sao có EQ cao nhất trong làng giải trí Hoa Ngữ, Dương Mịch và Lâm Chí Linh cũng góp mặt

Và EQ trở nên quan trọng hơn đối với những người mới bước chân vào nghề, vì bạn có thể làm mất lòng người đi trước, giới truyền thông, thậm chí là netizen chỉ vì một nhận xét không phù hợp trong một dịp nào đó. Vì vậy, những người nổi tiếng đang gặp khó khăn trong làng giải trí cũng phải hết sức cẩn thận trong những hành động lời nói của mình, bởi một chút bất cẩn sẽ trở thành thứ cản đường trên hành trình nổi tiếng của mình, và sẽ để lại một lịch sử đen đi theo cả đời.

Ví dụ, khi Triệu Lệ Dĩnh còn chưa nổi tiếng, cô có một biệt danh đó là “Triệu Tiểu Đao”, không chú ý đến cảm xúc của người khác dẫn đến đã vô tình khiến không ít người cảm thấy không thoải mái. Mãi về sau cô dần dần cũng cải thiện khuyết điểm này của mình!

Nhưng đối với những người sau đây thì EQ không phải là vấn đề khó khăn đối với họ, mỗi lần họ xuất hiện đều luôn để lại ấn tượng tốt trước mọi người với EQ cao của mình.

Có thể nói Hà Cảnh là một trong những MC có EQ cao nhất làng giải trí Hoa Ngữ, anh không bao giờ đặt mình và khách mời vào thế lúng túng, anh thường có thể tinh tế giúp đỡ mọi người. Bất kể điều gì hay sự cố xảy ra trong chương trình, anh đều có thể hoàn thành và xoay chuyển thành công, và ngay cả một số khách mời mắc lỗi và nói sai điều đó cũng có thể giúp không khí quay trở lại một cách tự nhiên!

Ví dụ, trong một số phát sóng của “Happy Camp”, khi Ngô Lỗi đang kể về quá khứ của mình Lý Duy Gia đã lỡ miệng nói răng: “Bạn có thể tin được những gì một đứa trẻ nói không?”. Điều này đã khiến Ngô Lỗi cảm thấy xấu hổ, nhưng thầy Hà ngay lập tức nói, "Bởi vì đó là lời nói của trẻ con, bạn mới phải tin lời nói đó” và sau đó từ từ xoay chuyển không khí trở lại trạng thái ổn định. Và đây không phải là lần đầu tiên anh cứu nguy hiện trường, đặc biệt là đối với Tạ Na. Khi có lần Tạ Na phát biểu trong chương trình rằng “Lúc thấy trên màn hình lưu lại những kiểu dẫn chương trình điệu bộ, tôi cảm thấy rằng cả đời mình sẽ không bao giờ làm người MC”. Cũng may, ngay lập tức Hà Cảnh lần nữa giúp Tạ Na chữa cháy “Đấy cũng không thể gọi là làm điệu bộ mà chỉ một phong cách khi dẫn thôi”.

Hoàng Bột

Ngoài Hà Cảnh, Hoàng Bột cũng là người nổi tiếng với trí thông minh EQ cao trong làng giải trí, và những câu trả lời của anh có thể được coi là tài liệu tham khảo bất cứ lúc nào. Ví dụ, khi Hoàng Tử Thao từng miêu tả Hoàng Bột có gương mặt hơi đen trong một cuộc phỏng vấn. Khi Hoàng Bột biết về điều này, anh ấy chỉ trả lời "Tôi nghĩ họ nên có hướng làm việc nổ lực hơn", dễ dàng hóa giải được sự ngượng ngùng và cũng chỉ ra khoảng cách giữa tiểu thịt tươi và bản thân anh. Trong “Hướng về cuộc sống” có đề cập đến lý do cắt cảnh của bạn tốt Tôn Hồng Lôi và Từ Tranh, Hoàng Bột cũng giữ thể diện cho bạn bè đã chia sẻ rằng: “Anh ấy đóng còn hay hơn cả nhân vật chính, vậy tại sao phải giữ lại?”. Anh không chỉ khen ngợi bạn mình mà còn làm giảm bớt sự ngượng ngùng.

Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh không chỉ xinh đẹp mà còn có EQ rất cao, tuy rằng kỹ năng diễn xuất có chút thiếu sót nhưng cô ấy vẫn có thể giữ vững phong độ và hoàn thành tốt bộ phim. Một phóng viên đã hỏi Lâm Chí Linh trước mặt Tôn Hồng Lôi, rằng Tôn Hồng Lôi đã từng nói rằng anh ấy sẽ không bao giờ diễn với một cái bình hoa di động như cô, nhưng bây giờ anh ấy đang hợp tác với cô. Và hỏi Lâm Chí Linh có suy nghĩ gì về điều này? Do đó, bầu không khí tại hiện trường lúc đó trở nên rất ngượng nghịu sau đó Lâm Chí Linh nhanh chóng trả lời: "Tôi chỉ tin những gì anh Hồng Lôi đã nói với cá nhân tôi, tôi chưa nghe nói về điều đó và tôi sẽ không tin điều đó; ngoài ra, nếu anh Hồng Lôi thực sự nói điều gì đó như thế này, hiện tại tôi và anh ấy có hợp tác, chẳng phải là bằng chứng tốt nhất hay sao? Không chỉ vậy, Lâm Chí Linh chưa bao giờ mất bình tĩnh trước đám đông, cô rất lịch sự với mọi người và luôn nhẹ nhàng đáp lại.

Trần Hách

EQ của Trần Hách cũng khá cao, điều này có thể thấy được qua những phần thể hiện của anh ấy trong “Keep Running”, nhưng có một chi tiết mà ít người để ý! Đó là, kể từ khi Địch Lệ Nhiệt Ba đến với “Keep Running”, Trần Hách chưa bao giờ nói cô ấy: “Cậu là lợn à?”, vì đây là câu cửa miệng của anh rồi. Dù sao Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là người dân tộc thiểu số, để tránh bối rối, Trần Hách đã cố tránh đụng chạm đến những vấn đề liên quan, đây cũng là một cách ứng xử rất đáng cân nhắc! Một chi tiết khác là trong một đoạn chương trình, lúc Nhậm Gia Huyên đã trực tiếp quỳ xuống trước Trần Hách để bày tỏ lời xin lỗi vì đã chọn Trần Hách xấu, và Trần Hách cũng đã quỳ xuống theo. Sau đó, để tránh làm bối rối anh đã dẫn sang chủ đề khác, và tự nhiên đỡ Nhậm Gia Huyên đứng dậy, động tác này không chỉ khiến mọi người bật cười mà còn khiến hiện trường bớt ngượng ngùng mà còn rất náo nhiệt.

Giả Linh

EQ của Giả Linh cũng rất cao, trong một chương trình, vì có một ngôi sao đột ngột ra đi đã làm cho tiết tấu của chương trình có phần trầm xuống, Giả Linh đã xuất hiện để chữa cháy không khí, không chỉ hóm hỉnh làm nóng bầu không khí mà còn hoàn thành tốt vai trò của mình!

Dương Mịch

Nhắc đến Dương Mịch thì EQ của cô khỏi cần phải bàn cãi vì những ứng biến thông minh của cô, có thể tẩy trắng cho bản thân bằng cách tự làm xấu chính mình. Điều đáng ngưỡng mộ nhất là câu trả lời của cô ấy trong "The Jin Xing Show", khi Jin Xing hỏi Dương Mịch ngôi sao nào trong "Tứ tiểu hoa đán" có nhiều dao nhất. Và Dương Mịch tự thừa nhận mình là người có nhiều dao nhất vì mình từng sinh con! Đối với câu trả lời này của cô thật không thể bàn cãi, câu hỏi này đặt ra thật có nhiều bẫy, không phải ai cũng có thể trả lời tốt được và may thay cô đã hoàn thành một cách rất hoàn hảo!

Uông Hàm

Uông Hàm và Hà Cảnh đều là những MC tài năng của Đài truyền hình Hồ Nam nên EQ của họ cũng phải nói là rất cao! Thời gian trước, trên mạng từng có tranh luận về vấn đề “MC đứng đầu của Hồ Nam”, sau đó Uông Hàm cũng có phản ứng về vấn đề này. Anh đã phản hồi rằng: “Hà Cảnh mới là MC hàng đầu của Hồ Nam còn tôi là anh lớn của cậu ấy!”. Uông Hàm lớn hơn Hà Cảnh một tháng, vì câu trả lời này quá phù hợp đến cả Hà Cảnh cũng phải thán phục!