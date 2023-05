Danh sách những ngôi sao có chỉ số EQ cao trong làng giải trí: Người cuối cùng đã trở nên nổi tiếng trong nhiều năm qua chính là nhờ vào chỉ số này

Ví dụ như trong chương trình truyền hình Phanta City, vì là lần đầu tiên biểu diễn nên mọi người còn hơi non kinh nghiệm dẫn đến việc xuất hiện một nhân viên trên màn hình trong lúc phát sóng khiến cả cảnh quay đều nảy sinh vấn đề. Lúc đó, nữ diễn Viên Hàn Tuyết đã tự trách bản thân rất nhiều. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng ngôn ngữ độc ​​đáo của mình, Thầy Hà đã xoa dịu cơn khủng hoảng, cứu Hàn Tuyết thoát khỏi tình cảnh bối rối và đưa không khí của cảnh quay trở lại cao trào.

Biểu tượng sắc đẹp và thời trang tại Trung Quốc và Châu Á Phạm Băng Băng

Sự độc đoán của Phạm Băng Băng từ lâu đã nổi tiếng trong làng giải trí, đương nhiên vì là người của công chúng, cô ấy chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức của nhiều nhà báo và chiến đấu với đủ loại người dù có mục đích tốt hay xấu. Khi được hỏi liệu cô ấy có muốn gả vào một gia đình giàu có, Phạm Băng Băng khẳng định cô không cần lấy chồng giàu có. Nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” nói: “Chuyện kết hôn vào nhà giàu có, vương giả nào đó, tôi thấy thật phù phiếm”. Câu trả lời đanh thép của cô đã khiến không ít phóng viên cảm thấy xấu hổ.

Hồ Ca trong khoảnh khắc nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất

Với vai diễn Mai Trường Tô trong bộ phim Lang Gia Bảng, Hồ Ca đã may mắn giành được danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vượt qua những tên tuổi như Hoắc Kiến Hoa, Cận Đông, Lý Tuyết Kiện,... Khi phóng viên đặt câu hỏi so sánh anh ấy với một số anh lớn trong ngành. Hồ Ca cũng đã hóm hỉnh thừa nhận rằng "Tôi vô cùng may mắn ở độ tuổi này lại gặp được một ê kíp, kịch bản như vậy. Là một diễn viên, gặp được kịch bản tốt cũng là bắt đầu một quá trình học tập và thể nghiệm, có thể diễn xong một bộ phim mà trở nên tốt hơn". Câu trả lời vừa khiêm tốn vừa thông minh của nam tài tử đã giúp anh lọt vào danh sách những sao Hoa ngữ sở hữu trí tuệ xúc cảm cao trong làng giải trí.

"Người đẹp số một Đài Loan" Lâm Chí Linh

Lâm Chí Linh vốn được xem là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng trong giới. Danh tiếng của cô khiến các học giả và giới phê bình đưa ra khái niệm "Hiện tượng Lâm Chí Linh". Cô ấy có ngoại hình lẫn trí thông minh vô cùng xuất sắc. Cô thường thể hiện sự thông minh khi đối mặt với những khó khăn không thể tránh khỏi. Để giải quyết sự bối rối một cách dễ hiểu, cô chọn cách không chỉ phủ nhận ý kiến ​​của phóng viên mà còn thể hiện sự khiêm tốn và độ lượng của mình. Bất chấp những định kiện cho rằng “người mẫu không có khả năng đóng phim”, Lâm Chí Linh dành nhiều thời gian học tập và chuẩn bị cho vai diễn của mình. Ngoài ra cô còn tỏ ra khá lạc quan, Lâm Chí Linh phát biểu: “Đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã tin tưởng tôi, và tôi tin rằng, mình sẽ không làm phụ lòng ông ấy”. Phản ứng của Lâm Chí Linh được cư dân mạng hết lời khen ngợi.

Khi đối mặt với khó khăn, các sao Hoa ngữ này thường sử dụng sự khéo léo và trí thông minh xúc cảm cao của các sao này chắc chắn bộc lộ ra ngoàicủa mình để giải quyết ổn thỏa các tình huống. Họ thể hiện rất rõ sự tu dưỡng nội tâm bên trong và những xúc cảm bên ngoài của mình. Ba ngôi sao cuối cùng có rất nhiều tác phẩm, dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình, cũng đều là những tác phẩm kinh điển. Chỉ có Lâm Chí Linh là có ít tác phẩm và có xuất thân từ giới người mẫu, tuy nhiên vì có trí tuệ xúc cảm cao nên cô ấy đã nổi tiếng suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng, xin chúc những ngôi sao này và mong là họ sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai!