Danh sách những ngôi sao có chỉ số EQ cao trong làng giải trí: Người cuối cùng đã trở nên nổi tiếng trong nhiều năm qua chính là nhờ vào chỉ số này

Nói đến những sao Hoa ngữ có chỉ số EQ cao trong làng giải trí, ấn tượng đầu tiên trong tâm trí của nhiều người không ai khác chính là Thầy Hà (Hà Cảnh). Chẳng những nổi tiếng và tài năng, Thầy Hà còn tạo được ấn tượng mạnh với công chúng vì thể hiện được sự thông minh, hóm hỉnh và EQ cao trong các chương trình truyền hình thực tế.

Ví dụ như trong chương trình truyền hình Phanta City, vì là lần đầu tiên biểu diễn nên mọi người còn hơi non kinh nghiệm dẫn đến việc xuất hiện một nhân viên trên màn hình trong lúc phát sóng khiến cả cảnh quay đều nảy sinh vấn đề. Lúc đó, nữ diễn Viên Hàn Tuyết đã tự trách bản thân rất nhiều. Tuy nhiên, bằng việc sử dụng ngôn ngữ độc ​​đáo của mình, Thầy Hà đã xoa dịu cơn khủng hoảng, cứu Hàn Tuyết thoát khỏi tình cảnh bối rối và đưa không khí của cảnh quay trở lại cao trào. Nhờ vào chỉ số EQ cao của mình, Thầy Hà được xem là một trong những "MC quốc dân" được hàng triệu khán giả châu Á yêu mến và được xem như một nhân vật "vạn người yêu" của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay Chúng ta đều biết rằng các chương trình tạp kỹ thường rất khó kiểm soát, vì các diễn viên phải giữ liên kết tại chỗ với khán giả. Người dẫn chương trình không chỉ phải kiểm soát không khí của hậu trường, mà còn phải hoàn thành nội dung kịch bản nên không tránh khỏi những thay đổi hay những vấn đề nảy sinh bất ngờ. Nhưng thầy Hà hơn mười năm đều tận tâm "chủ trì" các chương trình như vậy, mỗi lần dẫn chương trình, Thầy Hà đều làm cho khán giả cảm thấy rất thoải mái và phấn khích. Từ đó giúp cho Thầy Hà dần có chỗ đứng và danh tiếng cao trong giới.

Báo chí gọi anh là vua phòng vé, ngôi sao nở muộn của màn ảnh Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng Hoàng Bột chính là vua hài kịch mới mà Châu Tinh Trì đề cập đến trong buổi phỏng vấn gần đây Một người khác được coi là có trí tuệ xúc cảm (EQ) cao là nam diễn viên Hoàng Bột. Dạo trước, một đoạn clip được lan truyền rộng rãi nhất đó là bài phát biểu của Hoàng Bột tại lễ trao giải Kim Mã, bài phát biểu không chỉ làm giảm bớt bầu không khí căng thẳng của khán đài mà còn kiểm soát được khán giả, và tất cả những việc này được hoàn thành chỉ trong vòng vài phút. Phải nói tôi rất khâm phục trí tuệ xúc cảm của nam diễn viên Hoa ngữ này. Một điều nữa được mọi người khen ngợi đó là sự lịch thiệp mà Hoàng Bột dành cho nữ diễn viên Lâm Chí Linh, khi đó bởi vì Lâm Chí Linh mặc váy có phần cổ khoét khá sâu nên Hoàng Bột đã chủ động nhìn đi chỗ khác. Với sự lịch thiệp dành cho phái nữ cùng với khả năng điều khiển tình hương khán đài. Hoàng Bột xứng đáng được công nhận là một trong những sao Hoa ngữ có chỉ số EQ cao trong làng giải trí. Nam tài tử Huỳnh Lỗi - chàng trai trẻ một thời tung hoành màn ảnh của thập niên 90 Người tiếp theo tôi muốn đề cập đến là nam tài tử Huỳnh Lỗi. Huỳnh Lỗi được biết đến là một "cây đại cổ thụ" trong làng giải trí Hoa ngữ, có rất nhiều người mới đến đã được anh nâng đỡ. Và chúng ta đều biết rằng Trương Nghệ Hưng là một trong những học trò đáng tự hào của anh. Trong giới này, Huỳnh Lỗi chắc chắn được xem là một trong những diên viên có nhiều kinh nghiệm nhất, anh đã truyền kinh nghiệm của mình cho Nghệ Hưng mà không màng đến vật chất, cũng như nhiều bạn trẻ mới bước chân vào làng giải trí, tất cả đều đã được Sư phụ Lỗi chỉ dạy.

Biểu tượng sắc đẹp và thời trang tại Trung Quốc và Châu Á Phạm Băng Băng Sự độc đoán của Phạm Băng Băng từ lâu đã nổi tiếng trong làng giải trí, đương nhiên vì là người của công chúng, cô ấy chắc chắn sẽ phải đối mặt với những thách thức của nhiều nhà báo và chiến đấu với đủ loại người dù có mục đích tốt hay xấu. Khi được hỏi liệu cô ấy có muốn gả vào một gia đình giàu có, Phạm Băng Băng khẳng định cô không cần lấy chồng giàu có. Nữ diễn viên “Hoàn Châu Cách Cách” nói: “Chuyện kết hôn vào nhà giàu có, vương giả nào đó, tôi thấy thật phù phiếm”. Câu trả lời đanh thép của cô đã khiến không ít phóng viên cảm thấy xấu hổ. Hồ Ca trong khoảnh khắc nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất Với vai diễn Mai Trường Tô trong bộ phim Lang Gia Bảng, Hồ Ca đã may mắn giành được danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, vượt qua những tên tuổi như Hoắc Kiến Hoa, Cận Đông, Lý Tuyết Kiện,... Khi phóng viên đặt câu hỏi so sánh anh ấy với một số anh lớn trong ngành. Hồ Ca cũng đã hóm hỉnh thừa nhận rằng "Tôi vô cùng may mắn ở độ tuổi này lại gặp được một ê kíp, kịch bản như vậy. Là một diễn viên, gặp được kịch bản tốt cũng là bắt đầu một quá trình học tập và thể nghiệm, có thể diễn xong một bộ phim mà trở nên tốt hơn". Câu trả lời vừa khiêm tốn vừa thông minh của nam tài tử đã giúp anh lọt vào danh sách những sao Hoa ngữ sở hữu trí tuệ xúc cảm cao trong làng giải trí. "Người đẹp số một Đài Loan" Lâm Chí Linh Lâm Chí Linh vốn được xem là một trong những nữ minh tinh nổi tiếng trong giới. Danh tiếng của cô khiến các học giả và giới phê bình đưa ra khái niệm "Hiện tượng Lâm Chí Linh". Cô ấy có ngoại hình lẫn trí thông minh vô cùng xuất sắc. Cô thường thể hiện sự thông minh khi đối mặt với những khó khăn không thể tránh khỏi. Để giải quyết sự bối rối một cách dễ hiểu, cô chọn cách không chỉ phủ nhận ý kiến ​​của phóng viên mà còn thể hiện sự khiêm tốn và độ lượng của mình. Bất chấp những định kiện cho rằng “người mẫu không có khả năng đóng phim”, Lâm Chí Linh dành nhiều thời gian học tập và chuẩn bị cho vai diễn của mình. Ngoài ra cô còn tỏ ra khá lạc quan, Lâm Chí Linh phát biểu: “Đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã tin tưởng tôi, và tôi tin rằng, mình sẽ không làm phụ lòng ông ấy”. Phản ứng của Lâm Chí Linh được cư dân mạng hết lời khen ngợi. Khi đối mặt với khó khăn, các sao Hoa ngữ này thường sử dụng sự khéo léo và trí thông minh xúc cảm cao của các sao này chắc chắn bộc lộ ra ngoàicủa mình để giải quyết ổn thỏa các tình huống. Họ thể hiện rất rõ sự tu dưỡng nội tâm bên trong và những xúc cảm bên ngoài của mình. Ba ngôi sao cuối cùng có rất nhiều tác phẩm, dù là phim điện ảnh hay phim truyền hình, cũng đều là những tác phẩm kinh điển. Chỉ có Lâm Chí Linh là có ít tác phẩm và có xuất thân từ giới người mẫu, tuy nhiên vì có trí tuệ xúc cảm cao nên cô ấy đã nổi tiếng suốt bao nhiêu năm. Cuối cùng, xin chúc những ngôi sao này và mong là họ sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai!

Kho ảnh về "Tứ tiểu hoa đán" Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng Với sự tiến bộ của thời đại cùng với sự phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình, sẽ có những diễn viên được công nhận là nữ minh tinh xuất sắc. Ví dụ như "Tứ tiểu hoa đán" đã trải qua nhiều thế hệ và mỗi thế hệ mới sẽ được chọn lọc vài năm một lần. Cùng xem qua: Kho ảnh về "Tứ tiểu hoa đán" ở các triều đại trước đây, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có được lọt vào danh sách, và mỗi thế hệ là một siêu cấp đệ nhất nổi tiếng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-sach-nhung-ngoi-sao-co-chi-so-eq-cao-trong-lang-giai-tri-nguoi-cuoi-cung-da-tro-nen-noi-tieng-trong-nhieu-nam-qua-chinh-la-nho-vao-chi-so-nay-471362.html