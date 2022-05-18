Mức lương của 11 diễn viên hàng đầu Cbiz được tiết lộ: Nghê Ni gần 100 triệu, Hoắc Kiến Hoa xếp cuối bảng

Chưa rõ thực hư thế nào nhưng những con số trong danh sách này cho thấy thu nhập của sao Hoa Ngữ quá khủng, thậm chí còn vượt cả sao Hollywood.

Danh sách mức thù lao của các diễn viên, Nghê Ni giữ vị trí thứ hai. Trong khi đó Hoắc Kiến Hoa lại xếp vị trí cuối bảng Từ các chi tiết trong bảng, có thể biết Châu Đông Vũ Studio đã nhận được hai khoản thanh toán từ Dinglong Culture với tổng số tiền là 109 triệu NDT (tương đương 370 tỉ đồng) trong khi tổng số tiền của La Tấn là 77,14 triệu NDT (khoảng 262 tỉ đồng). Có thể thấy trong danh sách, Châu Đông Vũ vững vàng ở vị trí đầu tiên với thu nhập 109 triệu nhân dân tệ qua bộ phim "Sau anh hào quang". Người giữ vị trí thứ hai, không ai khác chình là nữ diễn viên Nghê Ni, người chưa thể hiện nhiều trong phim và lĩnh vực truyền hình trong những năm gần đây, "Thiên Thịnh trường ca" thù lao cao tới 98 triệu NDT (khoảng 332 tỉ đồng). Vượt qua cả Angelababy, Tôn Lệ và Châu Tấn, ba ngôi sao phim truyền hình đầu tiên của phim truyền hình.

Nghê Ni trong "Thiên thịnh trường ca" Điều đáng nói là lệnh giới hạn lương có hiệu lực từ năm 2018. Do đó những bộ phim truyền hình được ký trước khi Lệnh giới hạn lương ban hành nhưng lại được quay hoặc phát sóng sau khi Lệnh giới hạn lương được ban hành cũng đều ít nhiều bị ảnh hưởng. Nam diễn viên Dương Thước Ngoài bộ phim cảu Dương Thước bị giới hạn lương, còn có một tác phẩm khác trong danh sách cũng bị ảnh hưởng lớn, đó là "Thất Nguyệt Sinh" với sự tham gia của Lý Thần và Vương Thiên Nguyên.

Lý Thần và Vương Thiên Nguyên trong bộ phim "Thất Nguyệt Sinh" "Vua Càn Long" Hoắc Kiến Hoa và "Như Ý" Châu Tấn Ngoài ra, sau khi tham gia góp mặt trong bộ phim truyền hình "Như Ý truyện", mức thù lao hơn 50 triệu NDT (khoảng 169 tỉ đồng) của Châu Tấn và Hoắc Kiến Hoa vẫn bị coi là "rẻ mạt". Trong danh sách này, mức thù lao 50,71 triệu NDT của Hoắc Kiến Hoa là xếp cuối bảng, thậm chí còn thấp hơn cả vai diễn chính trong "Truyền kỳ về ông trùm" của Trương Hàn. Trương Hàn trong phim "Truyền kỳ về ông trùm" Tuy nhiên, dù nhận được mức thù lao khủng từ bộ phim "Thiên thịnh trường ca" nhưng sự nghiệp diễn xuất của Nghê Ni lại không thể đánh dấu cột mốc thành công nhờ vào bộ phim này. Bởi vào thời điểm công chiếu, "Thiên thịnh trường ca" khi được phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam rating vô cùng thấp chỉ có 0.154. Cũng chính vì rating quá thảm hại nên khi ra mắt, vốn dự định bộ phim dài 70 tập nhưng bất ngờ "Thiên thịnh trường ca" bị cắt giảm chỉ còn 56 tập và nhường quyền phát sóng cho "Lương Sinh, liệu đôi ta có thể ngừng đau thương" do Chung Hán Lương và Tôn Di đóng chính. Tạo hình của Nghê Ni trong "Thiên thịnh trường ca"

Loạt sao Hoa ngữ bị ảnh hưởng vì lùm xùm trốn thuế của Đặng Luân Nhiều ngôi sao nữ như Nghê Ni, Dương Mịch, Dương Tử... bị liên lụy vì scandal gian lận thuế của Đặng Luân.

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