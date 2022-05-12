Hôn nhân viên mãn của Trịnh Gia Dĩnh bên vợ hoa hậu kém 21 tuổi

Vào ngày 11/5, Trịnh Gia Dĩnh đã đăng một bộ ảnh cùng vợ Trần Khải Lâm lên mạng xã hội, với dòng chữ: "Chúng ta đã bên nhau được 7 năm, là cha mẹ của hai đứa trẻ. Hành trình trải qua có những buồn vui nhưng cả hai vẫn sát cánh bên nhau. Anh chỉ mong tiếp tục nắm tay em đi tiếp quãng đời còn lại".

Trịnh Gia Dĩnh đăng tải bộ ảnh kỷ niệm 7 năm bên bà xã Hoa hậu Loạt khoảnh khắc tươi vui, năng động của cặp đôi khiến cư dân mạng phải ồ lên: Hạnh phúc quá! Hóa ra họ đã bên nhau bảy năm. Trong bức ảnh, Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm nắm chặt tay nhau, nụ cười và sự hạnh phúc trên khuôn mặt của nhau thật đáng ghen tị. Hơn nữa, thần thái của Trịnh Gia Dĩnh khó khiến người ta nghĩ rằng anh đã ở tuổi 51. Dù xét về gương mặt hay vóc dáng thì anh cũng không thua kém gì một "tiểu thịt tươi" cả. Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm hẹn hò vào năm 2015. Thời gian đầu công khai yêu nhau, cả hai dính phải không ít lời bàn tán bởi mối tình lệch tuổi. Trong khi Trịnh Gia Dĩnh nổi tiếng với quá khứ đào hoa, Trần Khải Lâm lại là hoa hậu, con nhà gia thế.

Trịnh Gia Dĩnh những năm gần đây vẫn hoạt động năng nổ trong showbiz, lấn sân sang Đại lục. Nhưng dù thế nào đi nữa thì chàng "a ca" chung tình "Bát a ca Dận Tự" mà anh thủ vai trong "Bộ bộ kinh tâm" vẫn là người tình trong mộng của không biết bao nhiêu cô gái. Những ngày không đóng phim, anh tranh thủ trở về Hong Kong đoàn tụ cùng vợ và các con. Trong khi đó, Trần Khải Lâm gần như giải nghệ để làm hậu phương cho ông xã Thật trùng hợp, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, hai diễn viên chính của "Bộ Bộ Kinh Tâm", cũng là cặp đôi yêu nhau chênh lệch tuổi tác khá lớn, chênh lệch nhau 17 tuổi nhưng họ cũng có một tình yêu ngọt ngào hệt như cặp đôi Trịnh Gia Dĩnh và Trần Khải Lâm.

Hôn lễ của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi được nhận xét là một "Tiệc cưới thần tiên" bởi sự xa hoa và lộng lẫy của bữa tiệc Mối tình giữa "Tứ gia" Ngô Kỳ Long và nàng "Nhược Hy" Lưu Thi Thi phiên bản đời thật luôn là hình tượng đẹp đẽ trong lòng mọi người. Thậm chí có khán giả còn phát biểu, cho dù bất kỳ cặp đôi nào ở Cbiz đổ vỡ nhưng họ vẫn đặt trọn niềm tin vào gia đình nhỏ của Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi. Các nhân vật chính của "Bộ Bộ Kinh Tâm" đều đã tìm được người bạn đời chênh lệch tuổi tác nhưng có thể ở bên mình cả đời, theo một khía cạnh nào đó, đó cũng là một loại duyên phận.

Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long phản bác tin đồn ly hôn, tuyên bố đưa những người tung tin ra trước pháp luật Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vừa qua đã phản bác thông tin cặp đôi ly hôn, ngoài ra họ còn thông báo sẽ đưa người tung tin đồn này ra trước pháp luật.

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