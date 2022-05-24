Kho ảnh về "Tứ tiểu hoa đán" Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng

Sao quốc tế 24/05/2022 16:59

Với sự tiến bộ của thời đại cùng với sự phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình, sẽ có những diễn viên được công nhận là nữ minh tinh xuất sắc. Ví dụ như "Tứ tiểu hoa đán" đã trải qua nhiều thế hệ và mỗi thế hệ mới sẽ được chọn lọc vài năm một lần. Cùng xem qua: Kho ảnh về "Tứ tiểu hoa đán" ở các triều đại trước đây, Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có được lọt vào danh sách, và mỗi thế hệ là một siêu cấp đệ nhất nổi tiếng.

Định nghĩa “Hoa đán” được phân ra thành: đại Hoa, trung Hoa, tiểu Hoa. Trong đó, đại Hoa đán là danh xưng cao quý nhất dành cho những nữ diễn viên có đủ tuổi nghề, đạt được nhiều thành tựu lớn trong sự nghiệp và độ nhận diện trước công chúng cao.

Thế hệ đầu tiên: Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Từ Tĩnh Lôi

Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 1
Triệu Vy không phải là mỹ nhân kinh điển của làng phim ảnh Hoa ngữ nhưng ở cô hội tụ nét đẹp đặc trưng, ưa nhìn, đôi mắt to tròn. Đôi mắt của cô cũng được bình chọn là một trong những "cửa sổ tâm hồn" đẹp nhất Cbiz
Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 2
Châu Tấn là tên tuổi sở hữu diễn xuất kinh điển nhất và kho tác phẩm đồ sộ nhất trong số các diễn viên còn lại. Người ta thường nói rằng "Châu Tấn không có gì ngoài diễn xuất"

Danh xưng "Tứ tiểu Hoa đán" ra đời từ năm 2000 và rất khó để chọn lọc vì những yêu cầu khắc khe của nó. Đến năm 2002, Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn và Từ Tĩnh Lôi, bốn nữ diễn viên đại lục sau thập niên 70, vinh dự được đánh giá là "Tứ tiểu hoa đán". Đối với ngành điện ảnh Trung Hoa, danh xưng này trong giới điện ảnh và truyền hình là khá cao.

Thế hệ thứ hai: Huỳnh Thánh Y, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Vương Lạc Đan

Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 3
"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi
Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 4
Dương Mịch

Thế hệ "Tứ tiểu hoa đán" này được Tencent Entertainment và TV Report lựa chọn vào năm 2009. Bao gồm bốn người: Huỳnh Thánh Y, Lưu Diệc Phi, Dương Mịch và Vương Lạc Đan. Thế hệ này được coi là một sự pha trộn thảm hại, hiện tại chỉ có Lưu Diệc Phi và Dương Mịch còn hoạt động tích cực, hai người còn lại dường như đã biến mất khỏi làng giải trí.

Thế hệ thứ ba: Angelababy, Lưu Thi Thi, Dương Mịch, Nghê Ni

Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 5
Lưu Thi Thi
Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 6
Năm 2009, với những đóng góp của mình, nữ diễn viên Dương Mịch được bình chọn vào danh sách Tứ Tiểu Hoa Đán. Năm 2013, lại một lần nữa người đẹp họ Dương được xướng tên trong danh sách này

Đây là thế hệ thứ ba của "Tứ tiểu hoa đán" gồm thế hệ sau thập niên 80, ngoài ra thế hệ này còn có tên gọi khác là "Tiểu hoa 85". Vào tháng 1 năm 2013, sau 12 năm ra đời của "Tứ Tiểu Hoa Đán", Southern Metropolis Daily, Nam Đô phát động chiến dịch lựa chọn "Tứ Tiểu Hoa Đán". Sau hai vòng bầu chọn, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Nghê Ni và Angelababy nổi bật trong số 11 ứng viên. Hiện tại cả bốn người đều hoạy động khá sôi nổi trong ngành giải trí, họ đã tích góp được cho mình những tác phẩm tiêu biểu có giá trị cao, tài nguyên điện ảnh và truyền hình cũng tương đối tốt.

Thế hệ thứ tư: Châu Đông Vũ, Trịnh Sảng, Quan Hiểu Đồng, Dương Tử

Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 7
"Nữ thần thanh xuân" Trịnh Sảng
Kho ảnh về 'Tứ tiểu hoa đán' Cbiz: Dương Mịch và Lưu Diệc Phi có mặt trong danh sách, mỗi thế hệ đều là siêu cấp đệ nhất nổi tiếng - Ảnh 8
Dương Tử được xem là diễn viên đỉnh lưu có khả năng diễn xuất khá ấn tượng trong làng giải trí Hoa ngữ

Đây có thể coi là thế hệ mới nhất của "Tứ tiểu hoa đán" gồm 4 diễn viên sinh vào những năm 90. Trong đó, danh xưng Tam kim Ảnh hậu của Châu Đông Vũ có sức ảnh hưởng nhất định trong làng giải trí và ngành công nghiệp truyền hình. Song song đó, Dương Tử cũng được xem là một ngôi sao mới trong làng giải trí Hoa ngữ.

Trên đây là các thế hệ "Tứ tiểu hoa đán" được lựa chọn trong các thời kỳ, mỗi người đều có ngoại hình và kỹ năng diễn xuất nổi bật. Chẳng hạn như Chương Tử Di và Triệu Vy, cả hai nữ minh tinh đều đã trở thành những nhân vật kỳ cựu trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, ngoài ra họ cũng đã trở thành nhà sản xuất, đạo diễn tài ba. Bạn thích thế hệ nào trong số những thế hệ "Tứ tiểu hoa đán" này? Chào mừng bạn đến bình luận bên dưới!

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