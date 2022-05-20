Những nữ minh tinh đẹp nhất ở các tỉnh của Trung Quốc: Bắc Kinh có Dương Mịch, Hồ Bắc có Lưu Diệc Phi, gương mặt đại diện những tỉnh thành khác sẽ là ai?

Dương Mịch là một nữ diễn viên mà biên tập viên vô cùng ngưỡng mộ, tuy danh tiếng không mấy tốt đẹp nhưng tâm lý của cô ấy rất vững vàng. Trước những lời phàn nàn hay lạm dụng, Dương Mịch không bao giờ để tâm, không phải ai cũng có tâm lý mạnh mẽ như thế này. Ngoài ra, Dương Mịch còn là một siêu mỹ nhân, ngoại hình ưa nhìn và vóc dáng chuẩn khá chuẩn, đến nay dù đã 34 tuổi nhưng trông cô vẫn vô cùng xinh đẹp.

Đường yên cũng là sao nữ rất được yêu thích, cô và Dương Mịch cũng là nữ nữ hoa đán nổi đình nổi đám một thời, đến nay cả hai vẫn có độ nổi tiếng rất cao. Đừng nhìn bộ dạng rất thời trang của Đường Yên mà vội đưa ra nhận xét rằng cô ấy là người hướng ngoại. Trên thực tế cô ấy rất nhút nhát, giống như một cô gái nhỏ. Cách đây một thời gian, Đường Yên đã tham gia một chương trình tạp kỹ, cô ấy trông rất xinh đẹp trong chiếc váy công chúa màu xanh.

Trùng Khánh: Tưởng Cần Cần

Có thể một số thanh thiếu niên sau những năm 2000 sẽ không quen thuộc với Tưởng Cần Cần, nhưng nhiều cư dân mạng hậu những năm 80 rất thích cô ấy. Tưởng Cần Cần là một trong sô những mỹ nhân cổ trang điển hình, cô đã nhiều lần xuất hiện trong các bộ phim cổ trang và mỗi lần diễn xuất đều khiến khán giả bất ngờ. Nhưng sau đó, Tưởng Cần Cần lại quyết định tiến tới hôn nhân cùng nam diễn viên Trần Kiến Bân và dần ngừng đóng phim, lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng.

Sơn Đông: Phạm Băng Băng

Ai lại có thể không thích ngoại hình của Phạm Băng Băng? Cô được xem là đại diện cho những sao nữ có giá trị cao trong làng giải trí Hoa ngữ. Vẻ đẹp khỏi phải bàn của Phạm Băng Băng khiến nhiều người nước ngoài mê mẩn. Thật tiếc khi sự phát triển của Phạm Băng Băng hiện không được tốt, địa vị và độ nổi tiếng ngày càng giảm sút. Biên tập viên vẫn thích Phạm Băng Băng sải bước trên thảm đỏ, việc người đẹp không xuất hiện trên thảm đỏ của các sự kiện gần đây, quả là là một điều đáng tiếc.

Hồ Bắc: Lưu Diệc Phi

Không biết các bạn đã từng nghe một câu như vậy chưa: Lưu Diệc Phi là "tính từ". Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bản thân Lưu Diệc Phi là đại diện cho cái đẹp. Không chỉ các chàng trai thích cô mà ngay cả nhiều cô gái cũng bị cô mê hoặc.

Hà Bắc: Triệu Lệ Dĩnh

Nhiều người đã tinh ý phát hiện ra rằng Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp hơn sau khi sinh con. Không phải trước đây cô ấy không xinh đẹp, trước đây cô ấy thuộc dạng rất đáng yêu. Nhưng bây giờ khí chất của cô ấy đã thay đổi, khiến người ta có cảm giác về một mỹ nhân lạnh lùng và mặn mà. Trên thực tế, nguyên nhân chính là do Triệu Lệ Dĩnh thường xuyên tập thể dục nên thân hình của cô đã được cải thiện rất nhiều về mọi mặt.

Thiểm Tây: Cảnh Điềm

Cảnh Điềm cũng là một người phụ nữ xinh đẹp, cô ấy thuộc loại vẻ đẹp trong sáng. Cảnh Điềm khi mới ra mắt không mấy tuổi nhưng nhiều người cho rằng cô rất xinh đẹp. Cảnh Điềm bây giờ khí chất hơn xưa, nhan sắc cũng được nâng tầm.

Liêu Ninh: Trịnh Sản

Nhiều chàng trai không có sức đề kháng với những cô gái trong sáng, và Trịnh Sản là kiểu người này. Vẻ ngoài của cô ấy không được thanh tú cho lắm, nhưng cô ấy lại đặc biệt khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ cô gái bé nhỏ này.

Thiên Tân: Tống Tổ Nhi

Tuy còn trẻ nhưng Tống Tổ Nhi đã trở thành một tiểu mỹ nhân trong sáng. Tống Tổ Nhi đặc biệt phù hợp với phong cách Hong Kong, với thời trang của các nữ diễn viên thập niên 1980. Tống Tổ Nhi hiện không có tác phẩm nào tuyệt vời, và em gái cô ấy vẫn cần phải làm việc chăm chỉ hơn.

Tân Cương: Cổ Lực Na Trát

Na Trát có lượng fan nam nhiều hơn vì cô ấy thực sự xinh đẹp. Dù Na Trát không có nhiều kỹ năng diễn xuất nhưng khán giả vẫn rất vui khi xem phim truyền hình do cô thủ vai chính, chủ yếu là để mãn nhãn với vẻ đẹp này.

Ngoài những mỹ nhân này, bạn còn biết thêm những nữ hoa đán nào nữa không? Hãy để lại tin nhắn trong khu vực bình luận.